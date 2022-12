Secondo l'oroscopo del 2 gennaio i nati sotto il segno del Capricorno devono godersi un po' di relax. Gli Scorpione, invece, sono pronti ad accogliere delle novità.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: giornata molto agitata. Ci sono delle cose che vi turbano e che vanno a incidere sulla vostra capacità di giudizio. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo frettolosi.

11° Vergine: in questo periodo potreste sentire molto il bisogno delle persone care. La lontananza non farà altro che rendere ancora più forti certi legami, mentre spegnerà le fiammelle deboli.

10° Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 2 gennaio 2023 invitano i nati sotto questo segno a essere un po' più intraprendenti. Se desiderate raggiungere un obiettivo, non dovrete fare altro che impegnarvi.

9° Scorpione: ci sono delle belle novità in arrivo, ma la cosa importante e non sottovalutare le cose che sono importanti per le persone a voi care. Siate più intraprendenti e risoluti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Sagittario: l'oroscopo del 2 gennaio vi invita ad allargare i vostri orizzonti. Nel lavoro potrebbe esserci qualche piccolo contraccolpo, ma nulla di irrisolvibile con un po' di dialogo.

7° Leone: le stelle vi invitano a essere un po' più parsimoniosi.

Nella vita non sempre si può ottenere tutto quello che si desidera, quindi cercate di mantenere la calma ed essere risoluti.

6° Pesci: non tenetevi tutto dentro. Ricordate che l'orgoglio non farà altro che farvi perdere delle occasioni importanti. Giornata piena di sorprese per quanto riguarda il lavoro: occhi ben aperti.

5° Gemelli: non amate essere al centro dell'attenzione e quando questo capita potreste trovarvi in difficoltà.

Ricordate, però, che per emergere è necessario abbandonare la timidezza ed essere più intraprendenti.

Oroscopo primi quattro segni del 2 gennaio

4° in classifica, Capricorno: ci sono delle faccende in sospeso che dovete risolvere, soprattutto dal punto di vista burocratico. Una volta risolto tutto, godetevi un po' di relax.

3° Cancro: grandi cambiamenti in arrivo per il lavoro.

Molti dei nati sotto questo segno stanno per ricevere delle belle soddisfazioni. Non perdete tempo in chiacchiere e andate dritti al sodo.

2° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 gennaio vi invitano a essere parsimoniosi. Anche se dal punto di vista finanziario ci sono state delle novità, non dovete esagerare con le spese futili.

1° Ariete: prendete coraggio e affrontate i vostri problemi. Rimandarli non servirà a nulla. Questo è un ottimo momento per risolvere le faccende in sospeso, quindi approfittatene.