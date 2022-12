Le previsioni dell'oroscopo del 20 dicembre 2022 esortano i Leone ad essere meno rigidi e più flessibili. I Toro farebbero bene ad essere meno esigenti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: in amore dovete cercare di essere meno selettivi e rigidi. Ricordate che siamo tutti esseri umani, pertanto, siamo propensi all'errore. Per quanto riguarda il lavoro ci vuole decisione.

11° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 20 dicembre invitano i nati sotto questo segno a non trascurare le persone care. Cercate di passare più tempo in compagnia di coloro ai quali tenete.

10° Cancro: non curatevi del pensiero degli altri. Cercate di andare avanti per la vostra strada e non soffermatevi sulle apparenze. Siete un po' indecisi in ambito professionale.

9° Sagittario: giornata un po' turbolenta quella odierna. Ci sono molte cose da fare e decisioni da prendere. Anche il lavoro vi sta portando via molto tempo, cercate di sfruttare al meglio le ore libere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore siete desiderosi di vivere delle nuove emozioni. Le previsioni dell'oroscopo del 20 dicembre vi esortano a guardare avanti e a non badare troppo al passato.

7° Acquario: in amore e nel lavoro dovete sempre andare avanti a testa alta. Se la vostra coscienza è a posto, allora non avete nulla da temere.

Non arrendetevi al primo ostacolo, soprattutto in ambito professionale.

6° Ariete: non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo, specie in amore. Se nutrite dei sentimenti per qualcuno, è giunto il momento di aprirsi. In ambito professionale bisogna essere cauti.

5° Gemelli: allargate di più i vostri orizzonti. Spesso tendete a restare bloccati nel vostro mondo, senza esplorare quello che vi circonda.

In amicizia siete un po' distaccati, forse è necessario fare un lavoro sulla propria autostima.

Oroscopo segni fortunati del 20 dicembre

4° in classifica Leone: siete molto esigenti, sia dagli altri sia da voi stessi. Cercate di essere un po' meno rigidi e di adattarvi di più alle circostanze che vi capitano.

3° Vergine: se andate oltre l'involucro delle persone potrete scoprire le anime che si celano all'interno.

La bellezza esteriore passa, ma quella che ha un peso reale è quella interiore, non dimenticatelo.

2° Bilancia: ricordate che non tutti i mali vengono per nuocere. Spesso capitano cose delle quali non si riesce a trovare una spiegazione, ma potrebbero essere estremamente favorevoli per voi.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 20 dicembre vi invitano ad essere audaci. Siete dotati di tanto carisma in questo periodo, quindi, potrete sfruttare la situazione a vostro vantaggio.