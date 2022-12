L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 20 dicembre 2022. Ansiosi di consultare il report astrologico in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti? Scopriamo cosa avranno in serbo per voi le stelle in questo inizio settimana relativamente al filotto composto da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Focus sull'oroscopo del giorno 20 dicembre.

Previsioni zodiacali del 20 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo martedì per tantissimi nativi del segno. Le stelle saranno pienamente dalla vostra e sapranno offrirvi ciò di cui avete bisogno: intraprendenza, ottimismo e capacità di fiutare le buone occasioni.

Buoni risultati nel lavoro ed entusiasmo al top per una visita inaspettata che vi riempirà di gioia. Anche se con la mente sarete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da tempo. In amore il vostro attuale panorama astrale sarà un’ottima garanzia per le faccende di cuore. Tenetevi pronti per una magica sorpresa.

Scorpione: ★★★★★. Un ottimo Nettuno, in trigono alla vostra bella Luna nel segno, farà la differenza in questo inizio settimana. Il periodo positivo senz'altro aiuterà a trovare la corrispondenza affettiva che si desidera, vuoi perché siete ottimisti e aperti mentalmente a nuove geometrie sentimentali, vuoi perché l'entusiasmo non si lascerà spegnere da piccoli contrattempi.

Abbonderanno la disponibilità, la socievolezza, la creatività e la fortuna: tutti elementi utili a farvi ottenere ciò che desiderate. Nuovi amori in vista a cui non saprete rinunciare. Single, un invito sta per arrivare.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 dicembre preannuncia una giornata adatta per dedicare del tempo ai propri amici.

Da un po' di tempo le quotazioni personali di molti del segno sono alte. Siete attivi e brillanti: spesso, nei momenti di gloria, si deve fare attenzione a non crearsi pericolose invidie, specialmente se collaborate con persone che conoscete da poco. Trasformazioni degne di nota sono già in atto, ma forse non ve ne siete accorti.

Negli ultimi tempi avete migliorato molto le vostre abitudini di vita, e questo è un bene. Il benessere psicofisico però deve diventare regola, non eccezione.

Oroscopo e stelle del 20 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo un positivo fermento nel vostro cielo, tutto da sfruttare. Se avete in programma qualcosa di speciale, una svolta nella carriera per esempio, questa è una giornata propizia per mettere in atto le proprie strategie. Potrete contare su appoggi di persone influenti e di amici sinceri. Nuove filosofie di vita possono aiutare a intraprendere un nuovo percorso esistenziale, magari vantaggiosi viaggi di lavoro. Se felicemente in coppia, la giornata vivacizzerà la vostra love story creando complicità.

Se single, vi attende una serie di occasioni con gratificanti conferme.

Acquario: ★★★★. Una giornata intrisa di semplice normalità sta per arrivare. Non fatevi però coinvolgere dai meccanismi estranei alla vostra quotidianità che ruoteranno vorticosamente intorno a molti di voi. Mantenete i ritmi puntualmente, come siete abituati a fare. In questo modo avrete la certezza di non sbagliare e non vi ritroverete con sorprese poco gradite. Favorite le ambizioni professionali e le scelte razionali. Possibilità di rivedere alcuni schemi lavorativi che si stanno rivelando inadeguati.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 20 dicembre, prevede un periodo sottotono. Dunque giornata poco fortunata.

Un firmamento di stelle a sfavore indica la possibilità di toppare in qualche situazione. Non basterà essere dinamici, servirà anche essere molto creativi, saggi e intraprendenti. Le stelle aumenteranno il loro fascino a fine serata. La volontà di affermarsi sarà potente, così come la voglia di rivalsa. In diminuzione casse e risorse di ogni genere. L'incapacità di esprimere i veri sentimenti non permetterà di dare originalità ai menage datati. Scintille nel cuore dei single.