L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 dicembre 2022. Curiosi di mettere in chiaro chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il pieno appoggio delle stelle? Certo che si, lo scopriremo insieme andando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 dicembre. Ecco il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 21 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo mercoledì, indicato dall'Astrologia come periodo normale, non dovreste avere difficoltà a vedere riconosciuti alcuni vostri meriti, sia in ambito sentimentale che professionali.

L'aiuto di una persona amica sarà determinante per concludere un affare: di cuore o di soldi? Non lo sappiamo... Sarete molto energici in questo periodo, quindi niente di meglio che sfruttare un po' di questa ritrovata voglia di fare per mantenersi in forma. Trovatevi un po' di tempo da dedicare al benessere fisico, magari con un nuovo hobby.

Scorpione: ★★★★★. I buoni influssi astrali provenienti dalla Luna in Sagittario offriranno un'occasione per accantonare la parte più malinconica di voi e magari di mostrare finalmente quel bel lato edonistico del vostro carattere. Organizzate, se possibile, una festa da fare con gli amici questo fine settimana di Natale. Se sarà il caso, prendete pure l'iniziativa con quella persona che vi ha colpito il cuore, molto favorevolmente.

All'attrazione fisica farà seguito un forte affetto: insomma, la vostra nuova fiamma potrebbe trattarsi di vero amore, specie se appartiene al segno del Leone, del Cancro o dell'Acquario.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 21 dicembre annuncia l'ingresso nel segno di una splendida Luna d'amore. L'evento astrale annunciato poc'anzi prenderà piede alle ore 08:13 del mattino e sarà molto favorevole all'amore e alla creatività.

Non accontentatevi solo di sognare ma passate pure all'azione senza paura: presto risveglierete il vostro interesse verso chi amate, forse anche molto più di prima. Lasciatevi andare ai desideri del cuore, fate spazio alla tenerezza, alla sensualità e tutto si farà più esaltante.

Oroscopo e stelle del 21 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo mercoledì avrete la fortuna di avere nel settore nientepopodimeno che sua maestà il Sole. E non è certo cosa da poco. Se la vostra storia d'amore in corso sentisse il bisogno di rinnovarsi e di crescere, vi saranno belle occasioni per farlo. Preparatevi a un evento importante che potrebbe arrivare già in questi giorni di feste. Le stelle favoriranno in primis i giovani in cerca della strada da percorrere per raggiungere la felicità. Molto bene chi ha deciso di mettersi in viaggio o di approfondire temi utili sia alla carriera che alla cultura personale.

Acquario: ★★★. Giornata valutata con le tre stelline dei periodi sottotono.

La Luna nel segno del Sagittario intreccerà sia trame positive che negative. In alcuni momenti sarete dubbiosi e forse anche un tantino malinconici, in altri casi invece le emozioni saranno intense e imprimeranno nuovo slancio e vigore alla vostra vita, specie quella sentimentale. Calde effusioni con una persona dell'Ariete o del Toro potrebbero nascere senza volerlo. Sagge alcune scelte fatte insieme con un tipo (o tipa) dello Scorpione.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 21 dicembre, prevede un periodo tranquillo, solitamente normale. Fate tesoro delle esperienze passate per incrementare le entrate di denaro: presto vi serviranno per fare un acquisto abbastanza oneroso in termini di quattrini.

Dopo diverse difficoltà, alcune delle quali residui del passato, potrete dire di essere arrivati al capolinea con un bilancio positivo. In caso di difficoltà cercate dei validi aiuti, evitando di impuntarvi nel volere fare tutto da soli. C'è da segnalare la presenza di una persona poco affidabile, col sorriso (traditore) sempre stampato sulla bocca: occhio!