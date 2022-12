L'Oroscopo del giorno 22 dicembre analizza la giornata di giovedì. Mancano due giorni a Natale e la corsa ai regali si fa pressante, almeno per quelli che ancora non hanno provveduto in tal senso. Vediamo di scoprire come sarà il periodo per i sei segni compresi nella sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A voi il piacere di togliere il velo alla seconda parte dell'oroscopo del giorno 22 dicembre: il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Oroscopo, previsioni del giorno 22 dicembre per la seconda sestina

Bilancia: ★★★. Giornata abbastanza critica. In ambito sentimentale è inutile essere gelosi per fatti successi anni fa. Le gelosie retroattive possono essere solo distruttive: cercate di esorcizzarle con un bagno di realtà e di buon senso. L'ottimismo e la socievolezza dei giorni scorsi saranno un poco in ribasso. In ogni contesto è saggio andare dritti per la propria strada. Nel lavoro avrete le idee abbastanza chiare su cosa fare e come farle.

Scorpione: ★★★★. Questo in arrivo è un periodo propizio per mettere ordine nel bilancio familiare, verificare le disponibilità finanziarie così da poter affrontare le spese per gli acquisti in vista del Natale.

Per qualcuno con famiglia numerosa si prevede un viaggio lontano da casa, forse all'estero. Nelle faccende private è arrivato il momento di risolvere un problema che vi assilla da tempo. Forza e coraggio: non rimandate oltre.

Sagittario: ★★★★★. Splenderà una Luna tenace e sensuale nel vostro cielo, non solo oggi e domani ma anche nei prossimi giorni.

Per tanti del segno la giornata è perfetta per dare sfogo al tempo libero o di qualsiasi cosa sia di gradimento. Potrete comunicare al partner i vostri desideri. Avrete una straordinaria capacità di cogliere le cose nel loro giusto valore. Sarà una gran giornata anche nel lavoro: vedete di sfruttarla.

Capricorno: ★★★★★. Tra i segni favoriti.

Ottima la complicità in campo sentimentale. Se foste in disaccordo con il partner, senz'altro potrete chiarire qualsiasi malinteso, grazie al clima di comprensione che aleggia attorno a voi in questi giorni pre-natalizi. In famiglia ritroverete la connivenza di un tempo e riscoprirete piaceri forse un po' dimenticati. Carriera e immagine sociale in primo piano. Gli impegni di lavoro si inseriranno in un meccanismo a vostro vantaggio.

Acquario: ★★. Questo giovedì in arrivo potrebbero tornare in superficie certe situazioni del passato e per un istante vi sentirete inghiottire dalla morsa dei ricordi. Non seguite la mente e tutte le sue elucubrazioni negative, ok? Pensate al presente sapendo che il futuro non dovrebbe essere niente male.

Alcune situazioni domestiche richiederanno qualche sacrificio in più: non tiratevi indietro! Nel lavoro varrà la pena di darsi da fare per chiudere impegni intrapresi in precedenza.

Pesci: ★★★★. L'influsso lunare è previsto buono per pensare alla salute, agli hobby e al benessere psicofisico. Se accusaste qualche lieve malessere a livello interiore, ragionate: dice il saggio "via il dente, via il dolore!". Valutazioni, riflessioni e momenti di sana solitudine vi saranno d'aiuto se vorrete apportare modifiche esistenziali. Fissate degli obiettivi e fatevi una lista di quello che vorreste eliminare: man mano che la lista si ridurrà vi sentirete svincolati dai sentimenti negativi.