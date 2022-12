L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 dicembre 2022. In analisi la quinta giornata dell'attuale settimana di Natale. A essere valutati i segni della seconda tranche zodiacale, per la precisione quella che va dalla Bilancia sino a Pesci. Ansiosi di capire chi la spunterà tra i sei simboli in questione quando mancano solo due giornate a Natale?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Periodo poco favorevole ai nati in questo bel segno di Aria. In questa giornata potreste dover prendere una decisione che però comporta l'accordo di tutti i membri della famiglia oppure della società in cui lavorate, fatto sta che ovviamente non sarà facile coordinare tutti i pensieri e fare la cosa più giusta! Voi siete abbastanza riflessivi però e questa buona qualità potrebbe senz'altro esservi di grande aiuto, almeno per guadagnare tempo. Cercate di pensare soltanto alla vostra salute, in quanto sforzandovi nel voler adempiere a tutte le richieste sarebbe davvero troppo dispendioso. Dovete di imparare anche a dire di no, in modo gentile ma che sia sempre un netto rifiuto: sono altre le cose a cui dovreste pensare e che dovrebbero importarvi in questo momento.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo venerdì in arrivo per tantissimi del segno. Alcune delle persone che sono intorno a voi in questo periodo potrebbero essere molto eccitate per un cambiamento che li riguarda o che vi riguarda, ma che a voi non provoca le stesse sensazioni o almeno non con la stessa intensità e soprattutto non vorreste metterle in mostra.

Ciò che infatti potrebbe più darvi fastidio è proprio la pretesa che alcuni hanno, di vedervi sempre al massimo della disponibilità. Certo, usare il vostro fascino sempre e per ogni occasione potrebbe davvero finire per stancare e, quindi, in questa giornata dovreste meglio valutare quale sia la strategia migliore per attrarre le persone e ottenere quello che volete.

Potrete continuare con il vecchio metodo solo con coloro che non conoscete e che presto però si abitueranno.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 23 dicembre vede in massima parte una giornata positiva. Assicuratevi in questo periodo di recepire tutto il possibile intorno a voi, poiché ci sono delle novità che potreste sfruttare a vostro vantaggio. Evitate di dovervi sentire sempre in colpa, magari pensando di non esservi sforzati abbastanza. In alcuni casi saranno gli altri che vi terranno nascoste alcune informazioni, giusto per non farvi un favore, quindi avrete tutto il diritto di sfruttarle non appena ne sarete a conoscenza. È arrivato il momento di raggiungere un obiettivo, che potrebbe sia essere lavorativo che sentimentale.

In questa giornata in sostanza, dovreste concludere una volta per tutte quel percorso intrapreso da tempo, che dovrà avere una fine, positiva ovviamente. Se siete single, il vostro fascino o la vostra scaltrezza faranno la differenza.

Oroscopo e stelle del 23 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". L'Astrologia annuncia l'arrivo di una strepitosa Luna nel segno. In questa giornata avrete una grande elasticità mentale e questo non solo grazie alla Luna, ma per una predisposizione naturale, tale da permettervi di affrontare qualsiasi situazione, dalla più semplice alla più complicata, senza il minimo sforzo e con il massimo risultato. Non tutti potranno dire altrettanto però, quindi cercate di essere riconoscenti delle vostre capacità, senza abusarne ovviamente.

Se in questo periodo non sapete come comportarvi di fronte a persone che assumono atteggiamenti ambigui, scegliete la strada della gentilezza a tutti i costi, in quanto di certo non sbaglierete. Nessuno potrà avere qualcosa da ridire nei vostri confronti, se risponderete cordialmente facendo il possibile per venire incontro anche alle esigenze altrui.

Acquario: ★★★★. Un buon periodo si avvicina. Cercate di aprire gli occhi e di guardarvi intorno il più che potete. Forse ci sono delle occasioni mancate che dovreste tornare a considerare sotto altri punti di vista. In passato avete valutato non secondo la realtà, ma a modo vostro, interpretando i segni in maniera del tutto sballata e il vostro umore potrebbe averne risentito.

Prima che qualcuno sfoderi il proprio fascino sulla persona o sulle persone che vi interessano, fatelo voi! Non c'è ragione di non mettersi in gioco se davvero ci tenete. Cercate di non prendere scuse banali per non affrontare la vita, anche perché avete tutte le possibilità e tutte le capacità per primeggiare. Chiunque vi presterebbe amorevoli attenzioni: siete bellissimi!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 23 dicembre sottolinea la possibilità di poter avere a che fare con un periodo davvero spensierato. Dunque giornata davvero fortuna per qualcuno, e quel "qualcuno" siete certamente voi dei Pesci. Cercate di fare del vostro meglio per meritarvela questa fortuna e non siate troppo umili dal volervi trarre indietro.

Se avrete la possibilità di giungere a un traguardo o di realizzare un piccolo sogno, senza troppi sforzi, dovrete assolutamente approfittarne altrimenti ve ne potreste pentire quanto prima. La concretezza verrà più di mille parole e mille idee, per cui prima datevi da fare e poi, se del caso, esprimete le vostre considerazioni e i vostri giudizi. Date una chance alla vostra praticità prima di tutto, poiché anche essa fa parte della vostra intelligenza.