Secondo l'oroscopo del 24 dicembre, i nati sotto il segno dei Pesci sono un po' pensierosi. Per gli Acquario, invece, potrebbero arrivare delle sorprese.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: momento un po' confuso per quanto riguarda l'amore. L'Oroscopo del giorno 24 dicembre vi invita ad essere un po' più decisi e risoluti, non rimuginate sulle scelte fatte.

11° Capricorno: ci sono dei momenti nella vita in cui è importante osare e questo è uno di quelli. Non lasciate che siano gli altri a dirvi come dovete comportarvi a seconda delle circostanze, lasciatevi guidare dal vostro cuore.

10° Scorpione: mente e cuore potrebbero essere un po' in conflitto in questo momento. Cercate di essere equilibrati. I cambiamenti radicali vi spaventano, tuttavia, non è necessario essere drastici, le cose possono cambiare anche poco alla volta.

9° Ariete: siete un po' troppo severi con voi stessi. Non prendete decisioni troppo in fretta e aspettate prima di chiudere un rapporto. Siate un po' più riflessivi e pazienti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: siete un po' pensierosi in questi giorni. Se avete preso delle decisioni con troppa fretta, potreste mostrare un po' di pentimento. Ad ogni modo, ricordate che non è mai tardi per cambiare idea.

7° Toro: non bisogna avere chissà cosa per essere felici.

Talvolta basta un piccolo gesto d'amore o una parola detta al momento giusto per rasserenare l'intera giornata.

6° Gemelli: non siate troppo rigidi in amore. Spesso siete intransigenti e fate molta fatica a cambiare idea. Siate più autoironici e lasciatevi scivolare le cose addosso.

5° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 24 dicembre vi invitano a lasciare alle spalle i brutti pensieri e pensare solamente alle cose positive.

Almeno in questi giorni di festa cercate di godervi al massimo la vita.

Oroscopo segni fortunati del 24 dicembre

4° in classifica Acquario: le festività di solito vi mettono sempre un po' di malinconia. Quest'anno, però, potrebbe esserci un valido motivo per essere gioiosi. Sorprese in arrivo per voi.

3° Vergine: giornata molto produttiva dal punto di vista professionale.

Una volta risolte le ultime faccende, però, concedetevi anche voi un po' di meritato relax.

2° Bilancia: l'oroscopo del 24 dicembre vi invita a trascorrere queste giornate di festa circondati dall'amore e dall'affetto delle persone care. Non esitate ad esprimere qualche desiderio, poiché potrebbe avverarsi.

1° Leone: siete in una fase di grande recupero. Nel giro di pochi giorni darete luogo ad una bella scesa, sia dal punto di vista personale, sia professionale. Non arrendetevi e continuate così.