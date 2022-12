L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 26 dicembre 2022.

Vediamo di mettere in chiaro chi nella sestina comprendente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il prezioso supporto da parte delle stelle.

Previsioni zodiacali del 26 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Altalena di umori e sentimenti: è quanto prevedono le stelle per questo inizio settimana. Momenti d'insicurezza potrebbero assalirvi, sovrapponendosi a slanci passionali e al desiderio di sensazioni forti.

Vi sentirete cacciatori ed è facile che un evento inaspettato vi possa trascinare in una bella storia d'amore. State attenti a non far ingelosire il partner, specie se è della Vergine o dei Pesci. Splendide previsioni per il settore denaro-lavoro, in modo particolare se lavorate alle altrui dipendenze.

Scorpione: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, stabile e alla portata. Queste due giornate infatti saranno giorni ideali per muovere denaro o fare affari. Con l'appoggio di dinamiche stelle potrete muovervi con una certa sicurezza e magari ottenere anche consensi sia morali che materiali. Favoriti gli acquisti, gli investimenti, le operazioni finanziarie e il controllo dei propri beni bancari.

Un bel giro tra le vetrine del centro commerciale preferito rialzerà il tono dell'umore, lenendo allo stesso momento un'eventuale dolenza per passate rinunce.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 26 dicembre predice un ottimo inizio settimana. Organizzate con cura e fantasia i vostri eventuali incontri d'amore, anche quelli più segreti.

Idealizzate con il pensiero i sogni che vorreste vedere realizzati e poi sperimentate le vostre fantasie con la persona che vi ha tolto il sonno. E se l'impazienza si unirà al coraggio, non saranno certo le improvvisazioni che vi faranno paura. Grandi energie astrali saranno disposizione da incanalare anche nel settore del lavoro e nel tempo libero.

Oroscopo e stelle del 26 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un lunedì giudicato a priori "sottotono". L’esperienza consiglia di non abbassare la guardia ma di applicarsi con attenzione costante ad ogni vostra faccenda quotidiana. Chiarite una questione controversa, realizzate un’idea operando con il naturale discernimento. Nel lavoro otterrete ciò che desiderate, non solo sul fronte professionale, a patto però di impegnarvi a fondo. Inaspettatamente vi saprete destreggiare anche tra i rapporti interpersonali. In amore, toccando i tasti della sensualità stuzzicherete il desiderio della persona amata per riguadagnarne l’attenzione, di recente affievolita.

Acquario: ★★★★★. Un lunedì altamente favorevole a voi nativi. In coppia e in famiglia in questi giorni tutto o quasi filerà liscio. Con i figli il rapporto sarà disteso e persino occuparsi delle faccende domestiche vi piacerà e vi appagherà. Fate visita ad amici che non vedete da tempo, dilettatevi con la cucina, gli hobby e la lettura. Nel lavoro, un progetto a cui tenete molto potrebbe vedere finalmente la luce, anche grazie all’appoggio di qualcuno che crede ciecamente in voi. In amore, se le cose non vanno in coppia, cambiate registro. Invece di tollerare per poi sbottare in malo modo, mettere in chiaro le vostre esigenze...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 26 dicembre vede un periodo buono, ma non troppo.

La Luna in Acquario e ci proverà a mettervi i bastoni fra le ruote, ma in questo momento, armati come siete di energia, dialettica e sicurezza, sventerete i suoi piani. In caso di indecisione, il partner vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri frontali: agite d’astuzia. Nel lavoro, visto e considerato che avete dei veri e propri lampi di genio, non fatevi confondere le idee: di fronte ad una scelta fate di testa vostra. In amore potrebbe arrivare all’improvviso una persona, da direzioni inaspettate: purtroppo lontano anni luce da come lo avete sempre immaginato.