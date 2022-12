Secondo l'oroscopo del 27 dicembre i nati sotto il segno della Bilancia sono un po' distratti. Gli Acquario, invece, sono in splendida forma e dominano la classifica.

Oroscopo degli ultimi quatto segni

12° in classifica, Vergine: in amore dovete essere un po' meno pressanti. Non date troppo peso a quello che dicono gli altri e seguite solamente il vostro cuore. In ambito professionale ci vuole coraggio.

11° Pesci: l'Oroscopo del 27 dicembre vi invita a non scoraggiarvi. Se avete vissuto dei momenti di sconforto, adesso è tempo di darsi da fare per migliorare.

Non tutti i mali vengono per nuocere.

10° Ariete: giornata molto entusiasmante per l'amore; nel lavoro, invece, siete un po' stressati. Forse avete bisogno di una piccola pausa per recuperare le forze e tornare più carichi di prima.

9° Bilancia: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Non ascoltate quello che dicono gli altri e ascoltate solo il vostro cuore. Nel lavoro siete un po' distratti, attenti a non commettere errori.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: ci vuole impegno e coraggio per riuscire a realizzare gli obiettivi che vi siete prefissati. Giornata piena di incertezze: se non siete sicuri del punto in cui siete arrivati, cercate di riflettere sul da farsi.

7° Gemelli: giornata molto proficua sul lavoro. Se avete degli arretrati, adesso è tempo di recuperare. Siete concentrati e pronti a gettarvi alle spalle il passato.

6° Cancro: siete molto sereni e tranquilli in questo periodo. L'oroscopo del 27 dicembre vi invita a osare e a concretizzare qualche sogno che avete nel cassetto da un bel po' di tempo.

5° Scorpione: in amore è necessario creare un po' di dinamismo nella coppia, altrimenti c'è il rischio di cadere nella monotonia. Ci sono delle belle notizie per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo posizioni centrali del 27 dicembre

4° in classifica, Leone: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Soprattutto i single sono in procinto di vivere delle esperienze davvero indimenticabili: non arrendetevi.

3° Sagittario: non lasciatevi intimorire da quello che dicono o pensano gli altri. Concentratevi di più sui vostri obiettivi e desideri, e non curatevi troppo del futuro. La vita è una sola.

2° Capricorno: buon momento per quanto riguarda la professione. Soprattutto chi lavora in maniera indipendente potrebbe ricevere delle sorprese interessanti. L'oroscopo del 27 dicembre vi invita a osare.

1° Acquario: siete decisi e determinati per conquistare i vostri obiettivi. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale, approfittatene.