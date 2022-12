L'oroscopo del 27 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. Sotto analisi mirata, relativamente ai settori amore e lavoro, i sei simboli appartenenti alla seconda metà del filotto zodiacale. Curiosi di conoscere il responso astrale della giornata?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 27 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 27 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo da considerare sottotono. Non arroccatevi sulle vostre solite posizioni, mostrando la vostra innata testardaggine anche quando questa risulta essere fuori luogo.

Fatevi vedere più malleabili e gli eventi volgeranno a vostro favore. Per quanto riguarda il settore sentimentale, le stelle vi consigliano di essere cauti nel gestire il rapporto. Se single con relazione a distanza, la persona lontana potrebbe essere particolarmente sensibile ai tradimenti, vuoi per curiosità o per le occasioni che le si presenteranno. In ambito lavorativo potrete contare su giornate discrete per l'attività: disporrete dei mezzi per produrre tanto sul piano delle idee e altrettanto sul piano dell'azione.

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo del giorno 27 dicembre annuncia una buon martedì. Qualcosa sta per cambiare nella vostra vita di tutti i giorni, proprio nel finale di quest'anno.

Si può dire che questa è una giornata sufficientemente fortunata. Protagonisti quasi in ogni campo, riceverete dalle stelle una lieve sferzata di energia per vivere intensamente e con fantasia ogni occasione. La creatività aiuterà a rendere stimolante la realtà, magari anche ad aprire spazi a voi congeniali. Buona volontà e tanta fantasia da sfruttare senza indugi anche nelle cose inerenti il lavoro.

Sagittario: ★★★★. Un martedì in linea generale abbastanza soddisfacente, Insomma, la classica giornata routinaria che a molti non dispiace affatto. Chi ha avuto la fortuna di nascere sotto il segno del Sagittario, nonostante una natura non certo pratica e razionale, in questo periodo ha i piedi ben piantati a terra e punta su obiettivi pratici ed economici senza alcuna esitazione e pure con discreto successo.

Intravederete vantaggi anche dove gli altri non riusciranno a percepirli: non fermatevi! Medesima sicurezza e decisione in amore perché le aspirazioni, oltre che a chiarirsi, si realizzeranno in men che non si dica.

Oroscopo e stelle del 27 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Poco o nulla da sperare dagli astri di questo martedì. Converrà senz'altro puntare sule proprie forze e andare avanti con circospezione. Qualunque sia il vostro campo d'azione, ricordate che avete la possibilità di svolgere qualsiasi compito, dimostrando capacità e impegno. Alcune vostre iniziative di lavoro verranno notate da chi conta. In questo periodo siete davvero molto costruttivi nella vostra mansione, che vi sta regalando buone soddisfazioni anche e soprattutto economiche.

In amore, potrebbe nascere qualcosa da un incontro con un magnetico Cancro o con un creativo Leone.

Acquario: ★★★★★. Ottima giornata, senza alcun dubbio. Questo martedì infatti si preannuncia benevolo nei vostri confronti e sicuramente porterà più di qualche occasione per guadagni extra. Una vera manna, con Saturno favorevole e nel segno. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio e pronti a riallacciare un buon dialogo. Nel lavoro riuscirete ad appianare le difficoltà con intelligenza e senso della misura, il che, vista la vostra impulsività, equivale a un successo. In amore sappiate che dentro di voi alberga un cacciatore o una cacciatrice.

Presto troverete qualcuno capace di far rinascere nuove passioni.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di martedì 27 dicembre, preannuncia l'arrivo della Luna nel segno. L'amore si presume possa essere davvero passionale, con le fantasie sensuali ai massimi livelli e con incontri interessanti all'ordine del giorno. Ripresa lavorativa sotto buoni auspici astrali. Non vi lamentate e cogliete i favori di una splendida Luna: vorrà infondervi tanto ottimismo e maggior desiderio di espansione. Attivatevi per creare i contatti giusti che vi permetteranno di cambiare le cose o le situazioni che ancora vi disturbano.