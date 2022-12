L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 dicembre 2022. In questo contesto saranno analizzati in esclusiva gli ultimi sei simboli dello zodiaco, ovvero quelli compresi nel filotto dalla Bilancia fino a Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Buono l'influsso astrale che dà questo mercoledì e per i prossimi due/tre giorni vi regalerà una maggiore propensione ai contatti, ai viaggi e magari anche rafforzando l'attitudine ad ampliare gli attuali orizzonti esistenziali.

Allacciate nuove relazioni o amicizie, senza timore. Il mondo è pieno di occasioni interessanti da cogliere appena se ne presentasse l'occasione. Se state coltivando un progetto personale, avviatelo con chi amate, mettendoci tutto il vostro impegno: otterrete il successo sperato. La buona apertura mentale suggestionerà positivamente chi vive accanto a voi. Nel lavoro è la giornata ideale per espandersi in nuove direzioni.

Scorpione: ★★★. Scarsa socievolezza e zero fortuna possono rendere questo mercoledì un po' sottotono. Le stelle potrebbero deludere molte delle vostre aspettative. Siate quindi più diplomatici soprattutto con una persona che, dimostrandosi improvvisamente romantica e interessata a voi, creasse una situazione "pericolosa", specie se siete già in coppia stabile da tempo.

Per adesso niente shopping avventato e occhio al portafogli. Parlando di lavoro, è la giornata per imparare ad agire in modo autonomo, specie se siete giovani e alle prese con i primi approcci lavorativi. Così facendo avrete consensi e discreto successo.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 28 dicembre mette in evidenza un momento di crisi, decisamente poco positivo per voi nativi.

Se siete alle prese con un nuovo impiego non perdete tempo a facilitare chi si sta impegnando meno di voi, preparatevi bene al vostro nuovo lavoro e, se vi sentiste un po' confusi, lasciatevi aiutare dal sostegno di chi vi vuole bene. Ascoltate solo i consigli delle persone che stimate, per evitare passi falsi che potrebbero gravare sulla vita futura.

Per qualcuno nato a fine novembre-inizio dicembre potrebbero verificarsi cambiamenti finanziari onerosi. Avvertirete la necessità di realizzazioni concrete in amore, così che ogni rapporto risulti soddisfacente.

Oroscopo e stelle del 28 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Il vostro cielo non presenta disegni complessi, oscuri o contorti. E' piuttosto semplice e definito, dentro e attorno al vostro segno. Sarete in grado di conquistare l'equilibrio necessario per poter raggiungere parte delle vostre aspirazioni, anche nelle situazioni che inizialmente sembrano difficili da gestire. Sono possibili accordi vantaggiosi in campo lavorativo, specie se di carattere economico.

E' questo un periodo in cui è facile fare tardi la sera. E' bene per il fisico regalarsi qualche giornata di riposo, giusto per conservare uno stato di salute accettabile. Sonno regolare e alimentazione controllata faranno il resto.

Acquario: ★★★★. Quando la giornata prende i propri ritmi, le stelle si danno sempre da fare per renderla interessante, in molti casi rafforzando i rapporti di amicizia o regalando qualche buon successo in campo professionale. Se cercate dimostrazioni d'affetto, bandite l'orgoglio! Insomma, siate realisti: provate semplicemente a chiedere le cose al vostro partner, senza aspettarsi nulla in più di ciò che sapete possa dare. Nel lavoro, mettete in moto le energie positive: un po' di protagonismo ogni tanto ci vuole.

Alcuni problemi potrebbero insorgere se vi ostinate ad ignorare la presenza di chi è pronto a disseminare di spine il vostro percorso.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 28 dicembre prevede un ottimo periodo per il segno. Progettate qualcosa di interessante da fare con gli amici. Che sia relativo allo svago, agli affari o di carattere umanitario, tutto va bene purché lo facciate in compagnia. Se siete al lavoro, miglioreranno i rapporti con colleghi e superiori. Ci saranno buone occasioni per concludere affari, far rientrare crediti o per firmare contratti vantaggiosi. Il settore affettivo riceverà senz'altro giovamento dalla presenza di buoni influssi astrali: approfittatene. Se siete single, in questi giorni l'amore potrebbe arrivare da lontano, forse anche dall'estero oppure nascere nel corso di un viaggio.