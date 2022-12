L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 dicembre 2022. In evidenza in questa sede è la quarta giornata della settimana in corso, in particolare in relazione ai segni della seconda sestina zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si prevede un giovedì al massimo della positività. La Luna punta i riflettori sulla sfera della salute e delle attività del tempo libero.

Se nel recente passato aveste subito una batosta, questo è il momento ideale per riprendersi pienamente. Il vostro metabolismo lavora bene, i nervi sono scattanti e la forma psicofisica buona. E' la vostra stagione: non lasciatevi intrappolare dalla pigrizia. Concedetevi un piccolo lusso per migliorare un po' l'aspetto esteriore. Anche la vanità ha bisogno di essere appagata. La facilità ad entusiasmarsi ad ogni batticuore che si prova, dona una marcia in più alle nuove conquiste. Le avventure non mancano di certo. Offrite alla persona del desiderio un'immagine di voi quanto più maliziosa possibile. Un tocco di originalità nel look accentuerà gli sguardi su di voi.

Scorpione: ★★. Giornata da due stelle e periodo in massima parte non troppo favorevole.

Nascondersi dietro inutili giustificazioni non servirà a molto: esprimete in modo chiaro e preciso quello che provate alla persona interessata, non temete un rifiuto. Imparerete a sopravvivere anche a quello. Questo è un periodo di crescita nelle relazioni, sia private sia di lavoro. Per questo la qualità della comunicazione sarà essenziale.

Coltivando l'autostima diventerete più consapevole delle vostre buone qualità. Le influenze astrali sembrano voler dire di procedere tranquilli, senza fretta, sempre puntuali nel consegnare compiti e scadenze. Ma con la mente serena, senza cedere alle antiche forme di agitazione. Parola d'ordine: self control. Fate affidamento sulle buone influenze astrali, sulla creatività espressiva.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 29 dicembre preannuncia una giornata sottotono. La Luna vi è avversa e qualche sbalzo d'umore è possibile, ma è fuori luogo lamentarsi. La vita vi sorride, vi dà molto e la fugace avversità del sensibile astro non può cambiare radicalmente l'andamento affermativo del mese. Trasformate in energia positiva i profumi, gli eventi e le sensazioni di questa stagione invernale. Per molti del segno, questo sarà un fine anno da trascorrere in famiglia. Non rinunciate mai all'emozione dell'imprevisto, all'immensità dei sentimenti, a voler portare avanti i vostri ideali: la vita non avrebbe senso senza tutto questo. Se siete nativi di terza decade potreste essere preda di un dubbio o di un senso di insoddisfazione.

Sensazioni passeggere da soffocare decisamente sul nascere.

Oroscopo e stelle del 29 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimi presupposti! La Luna sarà attiva nella casa del denaro e delle risorse immediate. E allora perché non ne approfittate per dedicare un po' di tempo al controllo delle finanze e a quei progetti che aiutano ad incrementare le entrate? In quanto al resto, è bene imparare a formulare programmi adatti alle proprie reali capacità, quelle vere, e dare tempo al tempo, Invece di mordere il freno se tutto non accade nei tempi stabiliti. E cioè, prima di subito. Venere (amore, creatività, bellezza) diventa una stella alleata. Momento ideale per incontrare l'amore vero.

Sensuali e romantici avvertirete la necessità di godere delle gioie dei sentimenti e di essere più belli che mai nell'affascinare chi vi piace o chi vi sta a cuore. Essere innamorato rende il Sagittario ancora più carismatico. Non ci sono ostacoli per te: goditi la vita.

Acquario: ★★★★. Giornata di giovedì immersa in massima parte nella scontata routine. Il vostro equilibrio emotivo è quasi perfetto e questo vi rende più attenti nel cogliere le opportunità di crescita personale. Avete un animo sereno e aperto, il che facilita i contatti nati dalle affinità interiori con gli amici di sempre, con il partner del cuore. Inviti inaspettati e piacevolissimi da parte di una nuova conoscenza. Si sa, che da cosa nasce cosa: predisponetevi al colpo di fulmine, che ha tutte le prerogative di scoccare.

La curiosità favorirà occasioni di incontri piacevoli. Se avete già la fede al dito, cercate di non cadere nella tentazione di una love story extra, proprio non ne vale la pena. Potete stare benissimo anche con il partner di sempre, senza intricarsi la vita con una storia complicata che potrebbe anche venire subito scoperta. Coltivate le amicizie: una telefonata, un sms o una mail possono far felice un amico che si sente solo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 29 dicembre, mette sul piatto una normalissima giornata di fine dicembre. Dopo due giorni piuttosto pesanti dal punto di vista delle stelle, adesso la carta del cielo si profila all'insegna di piccole, significative metamorfosi.

Una buona energia vi permetterà un reale recupero della sicurezza in voi stessi. Una rinascita che incide positivamente sulla vita di relazione, che armonizza il rapporto con gli altri, che porta serenità nelle storie d'amore favorendo l'incontro con una persona speciale. Si profila altalenante il ritmo della giornata. Niente di meglio che abbandonarsi completamente al relax o al piacere di una romantica intimità con il partner di sempre. Se non siete in coppia, dilettatevi con gli amici o con i componenti della vostra famiglia d'origine. Insomma, godetevi questi giorni vacanzieri accantonando la diffidenza e quell'eccessivo, quanto dannoso, autocontrollo che soffoca gli istinti primari.