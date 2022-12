L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 dicembre 2022. La settimana sta per giungere al termine: iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 30 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si presuppone possa arrivare un sereno venerdì, superiore a ogni rosea aspettativa. Stimolati da una fase dinamica, vi sentirete più attivi e scattanti che mai, sarete in buona forma per fare molte cose: dall'amore allo sport.

Lasciatevi affascinare da hobby e attività che richiedono agilità psicofisica e puntate su un benessere globale e profondo. In campo pratico responsabilizzate le persone a voi vicine e tutto funzionerà per il meglio. Scacciate soprattutto quella maledetta tendenza al pessimismo che in questo momento stona per davvero. Accogliete con benevolenza le energie positive che il cielo vi manderà, distraetevi in compagnia di persone positive, con le quali fare dei bei progetti per il futuro. Non siate impazienti o esigenti in amore, rispettate i tempi ed i desideri della persona che vive accanto a voi. E non siate gelosi, ok?

Scorpione: ★★★★. Il venerdì in arrivo sarà probabilmente uguale a molti altri già vissuti.

Non basatevi però solo sul parere altrui nello scegliere chi frequentare, ma valutate la qualità del rapporto e le affinità affettive. Il consiglio delle stelle è di non essere permalosi se volete che l'armonia regni tra le mura domestiche. Non ha senso lasciarsi perseguitare da una storia finita o farsi condizionare da una esperienza passata.

Ora è giusto e conveniente pensare al futuro. Fate bene eventuali calcoli e, se dovete prendere una decisione proprio oggi, specie se siete nativi di seconda decade, la concentrazione dovrà essere assoluta. Le stelle vi ostacoleranno a fine pomeriggio, rendendovi particolarmente suscettibili alle variazioni d'umore, sbadati e bloccati nelle vostre idee.

Dovreste usare maggior diplomazia nel chiarire quello che c'è da chiarire in via definitiva, senza adottare un atteggiamento inflessibile.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 30 dicembre annuncia un venerdì generico, improntato in massima parte al sottotono. Contate solo sulle vostre forze, ma anche sulle conoscenze e sulla sempre buona preparazione per dare un'impronta diversa alle vostre attività, che siano professionali o del tempo libero. Se avete imparato la lezione della vita ora sapete senz'altro giudicare qual è la migliore strategia per fare un salto di qualità. Se sei in vacanza sfrutta le tue energie per far qualcosa di divertente con parenti e amici. Vi farete apprezzare per la tenacia e la competenza, sia nelle abituali attività pratico-ricreative che nello sport.

Molto stimati a livello umanitario, siete nel momento migliore per farvi notare se foste alla ricerca di un posto di prestigio, anche e soprattutto in ambito sociale. Nelle faccende di cuore sarete più decisi che mai a goderti ogni attimo e sai indirizzare il rapporto a due verso le più profonde aspirazioni.

Oroscopo e stelle del 30 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo positivo, quanto basta per avere buone soddisfazioni a fine giornata. Nessun nativo rimarrà deluso dall'andamento della giornata. Chi è ancora in vacanza natalizia oppure ha deciso di trascorrere questa parte della settimana in un luogo di divertimenti, è favorito più che mai e l'unico rischio che corre è quello di fare incontri abbastanza piacevoli, proficui per la sfera dei sentimenti.

La vostra innata capacità di entrare in contatto con gli altri vi renderanno un compagno o un'amica davvero speciale. Sms e mail faranno sobbalzare il cuore. Idee geniali anche in campo pratico. In questo periodo le sfide vi piacciono in modo particolare, vi lanciate in una giostra di impegni e appuntamenti sociali anche se, a volte, vi sfiniscono. Ma a molti di voi piace così.

Acquario: ★★★★. Un buon momento da trascorrere insieme a chi amate, con famiglia e affetti in primo piano. Dal loro modo di dimostrare affetto imparate ad apprezzare i fatti e soprattutto i sentimenti che familiari e amici provano per voi. In questi giorni sapete programmare e agire con efficienza. Avete forti energie e sapete come scoprire i punti deboli di ognuno, anche il vostro.

È ora di prendersi cura del proprio tallone d'Achille: l'incostanza. Amore e razionalità non vanno d'accordo, ma per questo venerdì cercate di fare un'eccezione: potrebbe funzionare. Scendete a un piccolo compromesso per il quieto vivere e non ve ne pentirete. Giove e Plutone in contrasto tra loro potrebbero moderare un poco la vostra gioia di vivere e far emergere un certo egoismo. Inoltre, è saggio moderare le spese non necessarie e programmarsi uno shopping che non metta a repentaglio il conto in banca.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 30 dicembre, punta le speranze sulla buona riuscita della giornata. Niente e nessuno vi può fermare. Avete un cielo astrale di tutto rispetto, il che promette una serie di giornate all'insegna di buone previsioni.

Se siete alle prese con una partenza, andate tranquilli che non ci sono ostacoli da superare. Siete perfettamente decisi e intraprendenti anche se in questi giorni siete rimasti al lavoro. In ogni circostanza siete pronti a sfidare eventuali rischi, spinti dalla forza dei sentimenti e del coraggio, attuando con astuzia e fantasia le strategie più ingegnose. In amore troverete le strade più insolite per conquistare la persona che interessa. L'intesa sia fisica che mentale con il vostro lui o la vostra lei sarà al top. Oggi e domani ci sono le stelle giuste per occuparsi delle faccende finanziarie. Ma è anche un bel momento da vivere all'insegna di hobby che danno lustro all'intelligenza.