Le previsioni dell'oroscopo del 31 dicembre invitano i Capricorno ad essere più pazienti. Gli Ariete, invece, dovrebbero analizzare alcune amicizie.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: siete un po' giù di corda. L'anno si concluderà con qualche pensiero di troppo. Forse state traendo un po' le somme di questa annata e non mancherà qualche rimpianto.

11° Capricorno: l'Oroscopo del 31 dicembre invita i nati sotto questo segno ad essere un po' più pazienti. Spesso tendete a perdere la calma anche per cose futili.

10° Cancro: l'essenziale è invisibile agli occhi.

Spesso vi dannate nel cercare di trovare necessariamente un senso a tutte le cose per poi realizzare, semplicemente, che certe cose accadono e basta.

9° Leone: giornata un po' controversa dal punto div ista sentimentale. Il vostro cuore è un po' in subbuglio, pertanto, forse è il caso di riflettere in maniera più approfondita sul da farsi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: giornata piena di riflessioni. Anche voi, come tutti gli altri segni dello zodiaco, approfitterete di questa giornata per interrogarvi un po' sui traguardi raggiunti. Se siete soddisfatti o meno dovrete chiederlo solo al vostro cuore.

7° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 31 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' meno pensierosi.

Cercate di trovare il giusto compromesso in amore.

6° Vergine: buon momento per riconciliare le energie e focalizzarle su di un unico obiettivo. In amore è tempo di darsi da fare. Non aspettate più che siano sempre e solo gli altri a dimostrare.

5° Bilancia: siete molto determinati e pronti ad inseguire i vostri obiettivi Talvolta, però, potreste trovarvi a fare i conti con qualche cocente delusione.

Non lasciatevi abbattere.

Oroscopo segni fortunati del 31 dicembre

4° in classifica Scorpione: la liberà è la principale cosa che cercate nei rapporti, sia essi di amicizia o sentimentali. Nel momento in cui vi sentite oppressi finite per commettere qualche sciocchezza.

3° Acquario: siete stati molto produttivi quest'anno nel lavoro.

Cercate di tenere gli occhi ben aperti e non aspettate che le cose capitino. Ricordate che siamo noi i principali artefici del nostro destino.

2° Ariete: giornata piena di gioia e ottimismo. Cercate di approfittare di questa ventata di positività per ricucire anche i rapporti in crisi. L'oroscopo del 31 dicembre vi invita a rivedere alcune amicizie.

1° Gemelli: questo è il momento di spiccare il volo in amore. Ci sono delle novità all'orizzonte, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti e non vi impelagate in questioni che non vi riguardano.