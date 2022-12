L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 6 dicembre 2022. In analisi la giornata numero due della corrente settimana, messa "sottosopra" dall'Astrologia del momento: ansiosi di conoscere il destino riservato dalle stelle al vostro simbolo astrale di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 6 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Cielo abbastanza sereno questo martedì, potendo godere di un discreto giorno che vi vedrà agire nel migliore dei modi, ovviamente in prima persona.

In campo affettivo/sentimentale attirerete l’attenzione sulle qualità personali, suscitando anche diverse quanto inaspettate simpatie, oltre alla stima che senz'altro meritate. Nell'aria vi sono, o potrebbero esserci molto presto, investimenti per il futuro: quest'ultimo si presenta abbastanza impegnativo ma potrebbe riservare grosse soddisfazioni. Anche se vi sembra di non vedere risultati, per adesso non mollate, anche perché state investendo per un futuro migliore.

Scorpione: ★★★★★. Con la Luna a favore si prospetta certamente una giornata sì. Se ci fosse qualche pensiero che vi infastidisce affrontatelo già da oggi. Se poi si trattasse di problemi arginabili potreste trovare il modo per risolverli grazie ad un colpo di genio.

Negli ultimi due o tre giorni ci sono stati momenti di grande stanchezza, anche a livello psichico. L'amore in questo momento potrebbe recuperare alla grande, soprattutto con una persona Scorpione o Leone: presto potreste (ri)vivere emozioni speciali! Anche nel lavoro potete recuperare quello che avete perso negli ultimi mesi.

Possibilità anche di vincere su un collega che ultimamente avesse cercato di mettervi in un angolo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 6 dicembre pronostica un discreto martedì, senza infamia e senza lode. Potreste essere costretti a vivere un lieve calo fisico a causa di situazioni stressanti vissute giorni addietro. Il successo in amore, comunque sia, non mancherà di sicuro.

I matrimoni e le convivenze intanto sono sicuramente favorite, ma se ci fosse qualcosa che non dovesse andare è sempre consigliato parlarne sin da subito. Tra dicembre e gennaio prossimo sarà possibile riscoprire un desiderio d'amore: chissà. Nel lavoro coloro che hanno vissuto una crisi oppure sono stati molto giù di morale, da adesso potranno stare meglio. È possibile già a metà/fine dicembre vivere qualche bella novità nella sfera professionale.

Oroscopo e stelle del 6 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'arrivo di Mercurio nel vostro segno regalerà certamente una buona giornata. Nelle ultime settimane siete stati abbastanza nervosi, qualcuno ha persino allontanato delle persone o ha vissuto disordini anche in famiglia.

Adesso tutto cambia e pure il cuore ritorna protagonista nella vita di molti: soluzioni per chi è in coppia e incontri favoriti per chi è single. In questi giorni in tanti avete una carica di energia eccezionale, è come se iniziaste una nuova vita. È anche un periodo di soluzioni importanti: iniziate a fare progetti di vita, ma soprattutto di lavoro. Tra dicembre e gennaio, tenetelo a mente, arriverà una proposta davvero vantaggiosa che difficilmente rifiuterete.

Acquario: ★★. Giornata poco positiva con, in prima lista, intoppi o problematiche non messe in conto, dunque davvero inaspettate. Gli impegni saranno tanti, per cui non dovrete assolutamente mollare: sappiate che appartenete ad uno dei segni prediletti dal futuro.

Dovete darvi da fare, anche se in giornate come quella di martedì la confusione regnerà sovrana e le incertezze avranno il coltello dalla parte del manico. In amore, visto che oggi e domani le stelle risulteranno un po' incerte, dovete stare attenti alle questioni legali. Se siete single dovete cominciare a guardarvi attorno, evitando di portare avanti rapporti inutili solo per abitudine. Nel lavoro potreste ricevere una risposta: positiva o negativa non sappiamo dire.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 6 dicembre, vede un periodo abbastanza in linea con le attese. Diciamo che avete tanti progetti in mente e questa giornata potrebbe diventare leggermente confusa o di difficile gestione.

In particolare, se sentiste l'esigenza di non volere più attorno a voi certe persone, qualcuno potrebbe frenare questo pensiero facendovi capire l'importanza di avere a fianco anche chi è pronto a criticare (a fin di bene). In amore, se il partner dovesse accusarvi di avere un carattere troppo aggressivo, fategli capire che dovrebbe cercare di mettersi un po' più spesso nei vostri panni! Chi ha in mente progetti di lavoro, potrà portarli avanti. Tuttavia ci sono alcuni intralci a cui adattarsi.