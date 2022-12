L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 dicembre 2022. In analisi la giornata di mercoledì, sottoposta a giudizio imparziale da parte dell'astrologia quotidiana. Pronti a scoprire come andrà il giro di boa infrasettimanale?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 dicembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività lavorative e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 7 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Prosegue il momento no: il vostro umore sarà poco brillante.

I rapporti familiari, se presi alla leggera, potrebbero essere i primi a risentirne, esasperati ad ogni minima tensione. Ragionate, pazientate, fate come se vi sembrasse di camminare su un campo minato; dovrete stare attenti a tutto quello che direte o farete senza pensarci. Nel lavoro, non potete pretendere che tutti la pensino come voi. Può capitare a chiunque di non riuscire a cogliere tutte le conseguenze di un evento. In amore, invece, l'orgoglio andrebbe leggermente moderato. Se un comportamento del partner vi avesse in qualche modo ferito, fatevi coraggio e chiedete spiegazioni. Il fisico in questo periodo non vi sorregge come dovrebbe, e ciò potrebbe rendere ancor più pesante la vostra giornata.

Scorpione: ★★★★★. Giornata all'insegna delle cinque stelline della buona sorte. Insomma, per molti del segno potrebbe essere una giornata "da leoni", grazie anche agli influssi astrali più che positivi. Tutto filerà via liscio, con tanto di piacevoli sorprese sia in coppia che da single. Nella professione, la spinta verso obiettivi concreti diventerà costruttiva, assicurandovi gli appoggi giusti al momento giusto.

Si preannunciano ottime notizie in merito ad una domanda di lavoro o alla possibilità di frequentare un nuovo corso di studi. Parlando di sentimenti in generale, il detto "occhio per occhio" non sempre vale. Se riterrete che il partner non sia stato sincero, meglio chiarirsi piuttosto che alimentare gli equivoci.

Sagittario: top del giorno.

L'oroscopo del 7 dicembre vede un ottimo mercoledì sotto i positivi impulsi di Saturno in sestile al vostro Sole nel segno. In qualche caso potreste essere attratti da persone diverse dal solito, gente che forse finora non avete mai frequentato e che improvvisamente vi ispirano. Avrete anche voglia di lasciarvi assorbire da ambiti più ampi di quelli legati al quotidiano. Lasciatevi incuriosire senza timore: ciò che è nuovo affascina... In ambito lavorativo, intanto, mettete a frutto la vostra intuizione; basterà aggiungere un pizzico di grinta e realizzerete meraviglie. Procederete con sicurezza e decisione. In amore, invece, potreste innamorarvi di una persona inizialmente antipatica, risultata in seguito simpatica e molto attraente.

Prima di decidere se procedere, però, rifletteteci bene. Consiglio: non sfinitevi con mille impegni se non indispensabili. Siate saggi; concedetevi ogni tanto un po' di relax.

Oroscopo e stelle del 7 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata molto promettente, almeno sulla carta. Giove e Nettuno in Pesci prevedono faville, visto che entrambi risultano in sestile al vostro Plutone. Se non proprio tutto, almeno gran parte delle cose si muoverà in vostro favore. Approfittate di questa giornata favorevole per svolgere velocemente gli impegni più importanti. Dopo un periodo poco positivo, il destino ha deciso di concedere un po' di tregua. Nel lavoro troverete la soluzione ad una situazione complessa, forse generata da un collega.

Questi potrebbe avere nei vostri riguardi una gratitudine senza fine. In amore, il partner potrebbe voler fare programmi a lunga gittata, ma voi non lo starete ad ascoltare. Avrete solo voglia di appagare i desideri più immediati. Parlando di fisico, finalmente il periodo vi sorride. Farete pace con lo specchio e vi piacerete di più.

Acquario: ★★★★. Un mercoledì 7 dicembre all'insegna della solita routine. In generale, vi destreggerete abbastanza bene tra le pressanti richieste di chi vi vive intorno. Ma non è il caso di strafare o cercare di fare più di quello che umanamente siete in grado di fare. Non v'intestardite, però, nel voler portare a termine affari che solo in apparenza sono vantaggiosi.

Nel lavoro si profila una giornata interessante, sia per la professione che per i contatti. Rafforzerete l'armonia di gruppo facendo leva su fiducia e sostegno reciproco. In amore, nel frattempo, tenete d'occhio certe relazioni: potrebbero essere particolarmente faticose, anche perché spesso riescono a mettere a nudo il proprio io, a vedere la propria anima senza più filtri. Consiglio: se amate fare movimento, ma non vi piacciono la palestra né le fredde passeggiate invernali, scegliete il ballo; vi divertirete e starete in esercizio.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 7 dicembre, mette sul piatto una giornata poco confortevole. Il sottotono è in agguato? Diciamo che potrebbe essere proprio così.

In questa giornata, comunque, non rinunciate alle vostre passioni per un frainteso senso del dovere o di sacrificio, anche se a chiedervelo dovesse essere una persona stimata. Se accettaste di farlo, magari cedendo a inopportune insistenze, inevitabilmente vi sentireste insoddisfatti, tristi e inquieti. Nel lavoro, invece, si presenterà l'occasione di chiarire un malinteso. Non tergiversate, adoperatevi prima che il tempo ingigantisca la cosa, facendola diventare più grave di quello che è. In amore, non vi impelagate in situazioni affettive poco chiare: andreste a finire dentro ad una girandola di guai dalla quale sarebbe poi difficile uscire. Fare passeggiate nella natura silenziosa, di questa stagione, è un incentivo per il benessere psicofisico e spirituale; non dimenticatelo.