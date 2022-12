L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 dicembre 2022. Allora, curiosi di sapere cosa potrebbero regalare le stelle per questo giovedì ai nativi della seconda sestina zodiacale? Certo che si, quindi inutile dilungarci oltre. Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'8 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata valutata sottotono, perciò potreste accusare un leggero calo di energie in diverse situazioni.

Sarete impegnati su più fronti, tutti però alquanto incerti. Solo affrontando un problema alla volta, con buon senso e realismo, tutto sarà più semplice e alla portata. Se provaste risentimento per un familiare, vi converrà conviverci senza manifestarlo, questo giusto per non dare inizio ad una nuova "Guerra dei cent'anni". In ambito lavorativo invece, saprete fare abbastanza la vostra parte e questo giovedì lo dovrete dimostrare, anche se a tratti la vostra testa dovesse essere altrove. Siate pratici e concreti soprattutto in amore. Farete delle avance, ma la persona che amate mostrerà qualche incertezza. Se siete single, vivrete un incontro che rivelerà grandi sintonie, anche se a costo di qualche piccolo rischio.

Scorpione: ★★★★. Un giovedì non male davvero, anche se ovviamente non all'altezza di quelle valutate a cinque stelle. Se non tutti, in molti avvertirete la voglia di apportare un profondo cambiamento nella propria vita. Conoscere persone particolari, interessanti, magari anche con abitudini molto diverse dalle vostre, senz'altro darà modo di allargare positivamente gli attuali orizzonti.

Nel lavoro intanto, nonostante abbiate ancora molti vecchi impegni da concludere, avvierete una nuova iniziativa che sulla carta promette ottimi sviluppi in un prossimo futuro. In amore circostanze positive favoriranno la buona intesa e il ritorno di una piacevole voglia di stare insieme. Le coppie di lunga data avanzeranno sul binario della passione, mentre i single avvieranno nuove situazioni, alcune anche "piccanti".

Organizzate pure quel famoso viaggio che sognate da tempo, portando con voi solo quelle persone con cui siete particolarmente affiatati.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 dicembre prevede possa essere un giovedì molto fortunato. Preparatevi a cogliere qualsiasi opportunità che senz'altro la giornata vi regalerà. Certamente si risveglierà la vostra fiducia nella vita e in un lampo avrete chiaro il vostro ruolo in questo contesto e con le persone che vi ruotano intorno. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate. Nel lavoro occhio alle situazioni in sospeso, perché potrebbero sommarsi fra loro o con le cose non chiarite e alla fine presentarvi un conto più salato del previsto.

Perciò approfittate della giornata propizia per mettervi al riparo da qualsiasi problema. In amore tenetevi pronti a liberare l’allegria che è dentro di voi. Se vi capitasse di andare sopra le righe, ritroverete la misura in un battibaleno, anche se ogni tanto "sforare" non è che sia poi così male.

Oroscopo e stelle dell'8 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo discreto, non certo negativo. Negli ultimi tempi vi siete allontanati dai vecchi amici: perché non organizzare allora una bella rimpatriata? Venere abbastanza di parte renderà tutto più facile. Se poi dovesse servire, una persona tra i vostri amici si farà in quattro per darvi una mano a risolvere un problema abbastanza difficile da portare a buon fine.

Nel lavoro siate intraprendenti: proponete le vostre idee a chi sapete, ovviamente dopo un’accorta riflessione. Non azzardate ipotesi infondate però, perché potrebbero ledere la vostra immagine professionale. In amore, se siete single, anche se avete moltissimo da fare, troverete il tempo da dedicare alla frequentazione di chi avete appena conosciuto. In coppia invece, date spazio alla vostra fantasia o alla voglia di giocare: il partner apprezzerà. Con Marte nemico siate prudenti nel caso doveste fare scelte importanti.

Acquario: 'top del giorno'. Ottimo periodo per voi del segno. Saturno in piena armonia con Sole, Luna e Marte è pronto a stupirvi con effetti speciali e splendide sorprese. Potendo quindi contare sul positivo supporto del pianeta con gli anelli, oltretutto posizionato già nel vostro segno, a dominare il periodo saranno benessere e ottimismo.

Assaporerete questa giornata minuto per minuto, per trarne il massimo in qualsiasi situazione. Guardandovi intorno poi, di certo scoprirete delle belle persone che non aspettano altro che un vostro cenno per interagire con voi. Riguardo il lavoro invece, cercate di avvalervi dell’aiuto di un collega esperto per dipanare la matassa e superare eventuali intoppi o gli immancabili contrattempi che normalmente trovate sul vostro cammino. In ambito amoroso altresì tutto filerà al meglio: sensualità e passione andranno a braccetto e voi ne sarete ben felici. Accogliete pure ciò che il destino vi manda con un bel sorriso!

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 8 dicembre mette in conto un periodo abbastanza difficile da affrontare.

La quadratura della Luna in Gemelli verso il vostro Nettuno potrebbe farsi sentire in diverse occasioni. Dovreste cercare un po’ di pace e di tranquillità ad ogni costo, se non volete poi pagarla in termini di stress o nervosismo infinito. Nel lavoro intanto alcuni nodi stanno per venire al pettine. Ne dovreste essere contenti, anche perché potrete risolvere questioni annose e magari guardare persino verso nuove direzioni. In amore cercate di fare chiarezza al più presto, anche se questo potrebbe causare dei dispiaceri al partner o a qualcuno della famiglia. Se siete single poi, presto vedrete capitolare ogni resistenza in chi state corteggiando, ma non questo giovedì: dovete pazientare ancora un pochino. Se aveste voglia di coccolarvi un po’, prenotate qualcosa per il prossimo weekend.