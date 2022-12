L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 dicembre 2022. Curiosi di conoscere il responso delle stelle? Bene, senza dilungarci oltre iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 dicembre. Focus sui segni della seconda sestina zodiacale sottoposti ad analisi in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La settimana prosegue abbastanza in linea con le attese. Con la Luna nel segno del Cancro pronta a creare una ragnatela di aspetti astrali positivi.

Offrirete aiuto e conforto al prossimo. Sarete generosi con gli altri e bravi a esprimere il vostro sentire nelle attività artistiche e creative. Saprete mettervi al posto di un collega in difficoltà, a comprenderlo e aiutarlo ad affrontare gli ostacoli che eventualmente lo dovessero frenare. In amore, se siete già accoppiati il clima si prospetta gratificante. Se siete single invece, entusiasmo, gioia, incontro e buone intese saranno i vostri fiori all'occhiello. In questi giorni in molti vi sentite abbastanza bene e non avete disturbi di alcun tipo. Tutto questo vi permetterà trascorrere questo mese festaiolo in buona forma.

Scorpione: ★★★. Giornata prettamente in salita. Visto il periodo poco positivo, frenare le emozioni o certi sentimenti prorompenti che provate nei confronti di "quella persona" sarà difficile, ma necessario.

Intanto meditate così da non perdervi in un labirinto di possibilità poco concrete. Soprattutto, non perdete tempo in chiacchiere inconcludenti! Nel lavoro, dopo una discussione chiarificatrice con un collega, forse comprenderete di avere al vostro fianco persone rispettabili. In amore, se la mente dovesse andare in una direzione e il cuore in quella opposta, non potrete che prenderne atto: la vostra è una situazione davvero poco gestibile...

Un consiglio: la salute del corpo va di pari passo con quella dello spirito, per questo è cosa buona praticare un po' di sana meditazione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 dicembre mette in evidenza l'ottimo aspetto di Saturno nei confronti del Sole nel segno. Tenete conto che i pensieri di oggi contribuiranno a creare il vostro futuro, dunque siate ottimisti e godetevi le cose belle della vita.

Ricordate altresì che la perfezione non è una virtù umana, dunque, quando vi capita di sbagliare non fatene un dramma ma incassate e guardate avanti con fiducia. Nel lavoro siate precisi, meticolosi: non vale certo la pena farsi riprendere per degli errori di distrazione. Esprimete invece la vostra originalità, senza timore. In amore, complice la giornata altamente positiva, diventerete più seducenti che mai, offrendo al partner anche quella stabilità di sentimenti e sicurezza che merita.

Oroscopo e stelle del 9 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Buon periodo in arrivo, anche se macchiato da piccoli alti e bassi. Con Plutone nel segno che sorride a Nettuno, dovrete fare attenzione agli umori di chi vi è intorno, perché in questo momento rischiate di venirne condizionati.

Scegliete di frequentare chi è sereno e tranquillo, mentre sarà bene rifuggire chi è nervoso e ansioso. Nel lavoro sarete altruisti, pronti a dare una mano a chi ne avesse più bisogno. Avvertirete altresì un po' di simpatia anche per quei colleghi che solitamente stanno un po' più in ombra rispetto a tutti gli altri. In amore poi, quasi sicuramente intuirete cosa c’è dentro quei particolari silenzi esistenti tra una parola e l'altra. Il vostro partner in qualche caso non saprà se esserne contento o preoccuparsi... Se siete tipi da fare movimento, ricordate: essere attivi agisce contro l’invecchiamento ed è anche un ottimo antidepressivo.

Acquario: ★★★★★. Con un meraviglioso Saturno nel segno, che fa l’occhiolino a Sole e Marte, offrirete il vostro sostegno e la vostra dedizione agli amici e alle persone di famiglia.

Presterete altresì ascolto ai bisogni di un familiare e ne soddisferete le esigenze, senza che questo vi pesi più di tanto. Nel lavoro, coinvolgerete nuovi collaboratori e riceverete i giusti riconoscimenti. Entrate economiche in arrivo! Qualche vecchio conto sarà finalmente saldato, qualche spesa per la casa depennata dalle cose da fare. In amore, con un periodo così positivo tutto procederà in modo splendido. Per chi è innamorato oppure in attesa dell’incontro decisivo per la sua vita affettiva potrebbero arrivare sorprese molto piacevoli. Se avvertite che il fisico reclama più attività, è arrivato il momento di assecondare questa esigenza. Basta, dunque, con la sedentarietà, ok?

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di venerdì 9 dicembre, mette in conto un periodo discreto, certamente non negativo. Forse è arrivato il momento di rimettere in discussione certe consuetudini, sia negli affetti che sul lavoro. Non tergiversate ulteriormente: è ora di agire. Date più ascolto alle vostre reali esigenze, senza metterle sempre a confronto con quelle altrui. Riuscirete a dimostrare a chi vi è sempre stato accanto con dedizione e stima, la vostra riconoscenza: non date sempre tutto per scontato però... In amore, parlando a favore di chi è in coppia, presto potrebbe arrivare quella tanto agognata soluzione ad alcuni problemi che sapete. Se siete single, saprete catturare l’attenzione di chi vi piace. Concedetevi qualche coccola gastronomica: ritroverete il sorriso, senza timori per la linea.