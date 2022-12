L'Oroscopo del mese di gennaio vede gli Acquario raccogliere successi sul posto di lavoro, merito della buona posizione di stelle come Giove, Marte e Saturno, mentre l'Ariete potrà nuovamente dire la sua, sia in amore che al lavoro. Leone inizierà l'anno discretamente grazie a Giove in trigono, mentre Gemelli sarà piuttosto sereno in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del mese di gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il primo mese dell'anno non sarà così male per i nati del segno.

Il pianeta Venere si troverà nel segno dell'Acquario fin da subito, dunque in sestile. Sul fronte sentimentale dunque vi sentirete bene con la persona che amate, con discrete occasioni per vivere un rapporto amabile e piacevole. Se siete single potreste recuperare una vecchia storia o amicizia. Starà a voi decidere se ricominciare questo rapporto oppure no. In ambito lavorativo Giove tornerà al vostro servizio. Di contro Mercurio sarà ancora in quadratura. Non tutti i vostri progetti si riveleranno un successo, ciò nonostante avrete la forza per gestire bene ogni incarico, grazie anche a Giove in sestile. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non particolarmente soddisfacenti sul fronte amoroso.

Il pianeta dell'amore si troverà in quadratura, e la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne. Dopo un bel periodo di festa, è arrivato il momento di affrontare eventuali ostacoli della vita quotidiana e voi potreste non essere pronti. Attenzione dunque a come reagirete. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà alle vostre spalle, ciò nonostante potrete ancora fare affidamento a Mercurio per gestire bene le vostre mansioni e ottenere risultati più che soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il 2023 inizierà nel migliore dei modi per quanto riguarda i sentimenti. Sarete piuttosto sereni grazie a Venere in trigono. Cuori solitari oppure no, potrete costruire un rapporto davvero convincente con la vostra fiamma, e vivere momenti davvero teneri e romantici. Sul fronte lavorativo Giove non sarà più d'intralcio, anzi, vi darà quel pizzico di fortuna necessario per ottenere risultati migliori dai vostri progetti, anche economicamente parlando.

Voto - 8️⃣

Cancro: l'opposizione di Venere verrà meno in questo mese di gennaio. Questo però non vorrà dire che il rapporto con la persona che amate si farà più romantico e affiatato. Dovrete ancora lavorare su alcuni aspetti della vostra storia d'amore e cercare di recuperare terreno. Sul fronte professionale la situazione purtroppo tenderà a peggiorare. Giove si troverà nuovamente in quadratura, e Mercurio sarà ancora opposto. Non sarà facile dunque concludere certi affari, soprattutto se questi dovrete farli in poco tempo e con la giusta organizzazione. Voto - 6️⃣

Leone: il pianeta della fortuna Giove ritornerà in posizione favorevole in questo primo mese dell'anno. Alcune mansioni potrebbero rivelarsi più proficue senza impegnarvi più di quanto v'impegnate ora.

Alcuni buoni risultati dunque arriveranno, ma non dovrete poggiarvi sugli allori. Per quanto riguarda i sentimenti purtroppo il nuovo anno non inizierà nel migliore dei modi in quanto Venere si sposterà in opposizione dal segno dell'Acquario. Single oppure no, dovrete limare alcuni aspetti del vostro carattere prima di riuscire a fare audaci conquiste. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile durante il mese di gennaio per i nati del segno. Venere non sarà più in trigono già a partire dalle prime giornate del mese, ciò nonostante con il partner scorrerà una buona intesa, soprattutto per i nati nella prima decade. Con il giusto atteggiamento e un po’ di comprensione e pazienza, potrete ancora dare vita a momenti teneri, romantici, delicati.

Nel lavoro Giove smetterà di tormentarvi, lasciando spazio a Mercurio in trigono. Buon senso e organizzazione vi aiuteranno, ma le energie continueranno a scarseggiare a causa di Marte in quadratura. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo del mese di gennaio favorevole dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Venere vi darà una mano dal segno dell'Acquario, rendendo la vostra relazione di coppia migliore. Sarete dunque più romantici, ma soprattutto, riuscirete a cogliere più facilmente le intenzioni della vostra anima gemella. In ambito professionale purtroppo Giove si metterà nuovamente contro di voi, e con Mercurio ancora in quadratura non tutti i vostri progetti andranno per il verso giusto.

Per fortuna Marte sarà ancora con voi e vi aiuterà a reagire anche nelle situazioni più disparate. Voto - 7️⃣

Scorpione: gennaio non è solitamente un mese interessante per fare conquiste, e purtroppo con Venere in quadratura non avrete molto da dire in campo sentimentale. Single oppure no, dovrete fare i conti con un cuore ribelle, che vorrebbe amare ma farà fatica a esprimersi come vorrebbe. Piccole difficoltà in arrivo anche nel lavoro. Giove non sarà più in buon aspetto, ciò nonostante con Mercurio in sestile dovreste riuscire a far fronte a possibili imprevisti. Sappiate inoltre che non tutti i vostri progetti verranno esattamente come volete voi. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo più interessante in amore per i nati del segno.

Una luminosa Venere si sposterà nel segno dell'Acquario, rendendo questo mese invernale più caldo, grazie all'amore che il partner avrà per voi e che riuscirete a ricambiare nel giusto modo. Se siete single l'amore potrebbe arrivare anche per voi, abbiate fiducia. Sul fronte professionale Giove tornerà ad agire a vostro favore, ma non sarete ancora al top della forma. Dedicatevi a pochi progetti, ma metteteci tutto il vostro impegno per ottenere solamente il meglio. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali discrete. Dovrete rinunciare al sostegno di Venere, ma questo non vorrà dire che la vostra vita sentimentale andrà a rotoli. Avrete ancora discrete occasioni per fare breccia nel cuore della persona che amate, che dovrete riuscire a capitalizzare.

In ambito professionale Giove in quadratura v'impedirà di essere diretti e incisivi. Di contro avrete ancora Mercurio a favore per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo del mese di gennaio che inizierà con le migliori premesse per i nati del segno. Venere si sposterà nel vostro cielo, e in amore potrete anche dire la vostra e vivere un rapporto più che soddisfacente con la vostra fiamma. Importanti novità anche sul fronte lavorativo. Giove si sposterà in sestile dal segno dell'Ariete, e insieme a Saturno e Marte, stabili rispettivamente in congiunzione e in trigono dal segno amico dei Gemelli, potrete raccogliere importanti risultati dalle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Giove non sarà più nelle vostre corde secondo l'oroscopo, ciò nonostante questo cielo sarà comunque valido per provare a ottenere buoni risultati dai vostri progetti.

Avrete stelle come Mercurio dalla vostra parte, per essere ben organizzati e bilanciare bene tempo ed energie a disposizione. In amore godrete di una relazione stabile, ma dovrete metterci la giusta inventiva per vivere una storia d'amore tenera e affiatata. Se siete single l'amore di solito arriva per caso, ma dovrete essere in grado di capire quando avrete davanti a voi la persona dei vostri sogni. Voto - 7️⃣