L'Oroscopo del fine settimana che va dal 10 all'11 dicembre vedrà i nativi Cancro alle prese con Mercurio e Venere sfavorevoli, anche se la Luna sarà in congiunzione, mentre Pesci sarà piuttosto sereno in amore. Toro sarà più fortunato grazie a Giove in sestile, mentre Leone non dovrà spingersi troppo oltre in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend, dal 10 all'11 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 10-11 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: primo fine settimana di dicembre senza Venere e Mercurio in buon aspetto, ma contrari a voi.

Sul fronte amoroso potreste agire d'impulso, e non sempre potreste riuscire a godere di un rapporto sereno. Qualche difficoltà arriverà anche nel segno, anche se qui potrete ancora contare su Marte, e presto anche su Giove, per provare a mettere segno buoni risultati. Voto - 6️⃣

Toro: vi sentirete piuttosto fortunati in questo weekend secondo l'oroscopo. La Luna nel segno, insieme a Giove in sestile porterà buon umore, e sul posto di lavoro sarà più semplice gestire le vostre mansioni e arrivare al successo. In amore Venere in trigono porterà intesa e passione, con momenti davvero teneri da vivere al meglio delle vostre possibilità. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di vivere il vostro rapporto con più calma e serenità.

Non sempre ci saranno momenti romantici, ciò nonostante sarà più facile per voi entrare in empatia con il partner e vivere momenti migliori. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessaria maggior creatività, anche se al momento coprite una buona posizione. Voto - 7️⃣

Cancro: oroscopo del fine settimana altalenante per voi nativi del segno, colpa di questo cielo davvero complicato.

La tendenza purtroppo sarà verso un cielo sempre più difficile per voi, soprattutto in amore. Single oppure no, dovrete regolare in particolare il vostro atteggiamento nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro la curiosità vi spingerà verso nuovi progetti, che però potreste non essere in grado di gestire a causa di Mercurio opposto.

Valutate bene la situazione in questi casi. Voto - 6️⃣

Leone: questa parte di dicembre potrebbe rivelarsi ostica sul fronte sentimentale, ma non disastrosa secondo l'oroscopo. Anche se Venere non sarà più nelle vostre corde, potrete provare comunque a vivere bel rapporto, ma attenzione alla Luna che potrebbe portarvi ad agire in modo sciocco. In ambito lavorativo alcune decisioni potrebbero rivelarsi proficue, altre invece potrebbero richiedere tempo o risorse che al momento non potete spendere. Voto - 6️⃣

Vergine: finalmente riuscirete a essere più in sintonia con il partner grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Secondo l'oroscopo, dovrete ancora recuperare un po’ di terreno, ma tra voi e la vostra fiamma le cose presto miglioreranno.

Nel lavoro alcuni progetti saranno ancora difficili da gestire per via Giove e Marte negativi. Mercurio in trigono sarà dunque importante per raggiungere nel migliore dei modi i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali poco soddisfacenti sul fronte amoroso. L'arrivo di Venere in quadratura potrebbe causarvi qualche difficoltà tra voi e il partner. Anche voi cuori solitari potreste non essere così in vena di sentimenti. Sul fronte lavorativo dovrete fare attenzione anche a Mercurio in quadratura. Per fortuna ci saranno Marte e Saturno ad aiutarvi, ciò nonostante meglio essere prudenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete fisicamente attivi in questo weekend secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo sarete in grado di rispettare i vostri impegni e prepararvi al meglio anche in vista di importanti obiettivi in arrivo.

In amore riuscirete a comprendere molto bene le intenzioni del partner, assecondando ogni suo desiderio, coltivando un rapporto soddisfacente. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Venere non più in congiunzione, potreste faticare un po’ più del solito a entrare in sintonia con la persona che amate. Se nell'ultimo periodo siete riusciti a costruire un bel rapporto con la vostra fiamma, continueranno ad arrivare bei momenti con la persona che amate. Sul fronte professionale non vi sentirete in gran forma. Forse il periodo natalizio che si avvicina vi metterà un po’ di pigrizia. In ogni caso, sarà necessario portare a termine al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: oroscopo del prossimo weekend che vi vedrà in gran forma grazie soprattutto alla buona posizione di Venere e di Mercurio.

Per voi single ci sarà la possibilità di incontri interessanti grazie anche questa Luna fortunata in trigono. Se siete già impegnati sarà il periodo adatto per consolidare il vostro rapporto e accendere queste feste. In ambito professionale prendere le giuste decisioni sarà sinonimo di successo grazie anche a questo cielo. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale sottotono in questo fine settimana, colpa della Luna in quadratura. Questo vostro malumore potrebbe venire presto meno se mostrerete maturità nei confronti della persona che amate. Nessun problema in ambito lavorativo per voi, anche se sarà necessario non dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete piuttosto sereni sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere entrambi in sestile vi metteranno nelle giuste condizioni per provare a vivere un rapporto migliore con la persona che amate. Molto bene anche in ambito professionale grazie a Mercurio e Giove, ma con Marte in quadratura dovrete saper gestire bene le energie che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣