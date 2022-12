L'Oroscopo del weekend di Natale vedrà i nativi Capricorno raggiungere il culmine sul fronte sentimentale, merito non solo di Venere, ma anche della Luna in congiunzione, mentre Marte permetterà ai nativi Gemelli di vivere rapporti movimentati. Scorpione riuscirà a gestire bene questo periodo, non scontentando nessuno tra parenti e amici, mentre Leone saprà dare vita a bei momenti con le persone che più ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del 24 e 25 dicembre 2022.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un weekend natalizio un po’ pesante per voi, ma nel complesso gradevole. Anche se sarà Natale, non smetterete di pensare a certi problemi, sia sentimentali che professionali. Cercate di godervi questa festa. Ai problemi ci penserete un'altra volta. Voto - 7️⃣

Toro: un weekend natalizio eccezionale sul fronte sentimentale per voi. La Luna, Venere e anche il Sole porteranno influssi positivi su di voi, da permettervi di vivere un rapporto affiatato ma non solo. Con amici e familiari risulterete spesso simpatici, e anche voi single potreste attirare le simpatie della vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Gemelli: oroscopo del prossimo weekend che vi permetterà di riprendere fiato dai problemi della vita quotidiana e professionale, e pensare per una volta al benessere delle persone che più amate.

Anche se questo cielo non sarà così influente, riuscirete a vivere momenti di spensieratezza. Marte in congiunzione inoltre, vi permetterà di dare un po’ di movimento al rapporto con il partner. Voto - 8️⃣

Cancro: i tanti pianeti in opposizione potrebbero mettervi a disagio in amore. L'intesa con il partner o con le persone che amate non sarà il massimo, ciò nonostante cercherete comunque di trascorrere momenti di serenità.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale discreta in questo weekend di Natale. Sarete in grado di dare vita a bei momenti con le persone che amate, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, potreste anche allacciare nuovi rapporti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia in questo fine settimana.

Queste stelle saranno ben allineate per voi, e con il partner non sarà solo un Natale di gioia e allegria, ma anche di romanticismo allo stato puro. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vi vedranno pensierosi secondo l'oroscopo. Cercherete di mantenere un discreto ottimismo, ma all'occasione, potreste sentire la necessità di ritagliarvi un momento per voi, per meditare sulla vostra situazione, o discuterne con chi vi fidate. Voto - 7️⃣

Scorpione: riuscirete a gestire bene questo weekend natalizio. Troverete infatti il giusto equilibrio tra famiglia, amici e partner, non scontentando nessuno. Con l'aiuto di Mercurio e la giusta organizzazione, a volte sapete come far felici le persone intorno a voi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi permetterà di trascorrere un weekend gradevole, soprattutto sul fronte sentimentale. Non ci saranno solo momenti in cui dovrete dare, ma anche momenti dove riceverete, soprattutto da persone che non vedete da tempo. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che arriverà al culmine in questo weekend di Natale per voi nativi del segno. Le stelle saranno perfettamente allineate per voi, e per voi questo potrebbe essere un Natale indimenticabile, che avrà effetti positivi anche a lungo termine sulla vostra storia d'amore. Voto - 9️⃣

Acquario: potrebbero esserci interessanti sviluppi per la vostra vita sentimentale durante il prossimo fine settimana.

Questo cielo si sta lentamente spostando a vostro favore, dunque siate in grado di cogliere interessanti occasioni d'amore. Voto - 8️⃣

Pesci: potrete contare sull'aiuto di Venere e della Luna per preparare al meglio questo weekend natalizio, soprattutto lato sentimentale. Il romanticismo non vi mancherà, e se saprete come metterlo in pratica, la persona che amate saprà sicuramente riconoscere e ricambiare. Voto - 8️⃣