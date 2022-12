L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 dicembre 2022 è pronto a dare una valutazione quanto più oggettiva possibile ai sei segni in analisi nel contesto, ossia quelli della prima tranche zodiacale. Le effemeridi del periodo mettono in risalto l'ottimo momento per i nativi nel segno della Vergine (voto 10), super favoriti dalla Luna nel segno. Il periodo pre-natalizio vede altresì esultare anche gli amici del Toro (voto 9), dell'Ariete (voto 7) e dei Gemelli (voto 7). Chance ridotte invece per coloro nativi del Cancro (voto 6) e del Leone (voto 6), entrambi al limite della sufficiente positività.

Parlando di transiti astrali, l'Oroscopo settimanale da lunedì 12 a domenica 18 dicembre pone l'accento sui prossimi cambi di segno messi in agenda dall'Astro d'Argento. La settimana in analisi infatti, proprio riguardo i prossimi transiti, vede in primo piano solo due tappe attribuite alla Luna contro le solite tre di norma. La prima tappa sarà quella relativa alla Luna in Vergine, programmata per mercoledì 14 dicembre alle ore 9:45. Il tour settimanale della musa dei poeti proseguirà e chiuderà la settimana lunare con l'ingresso della Luna in Bilancia prevista per questo venerdì 16 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La vita privata e quella lavorativa procederanno in modo abbastanza tranquillo e rassicurante; i sentimenti sono previsti in modo positivo, in grado di trasmettere buona energia; alcuni si tradurranno anche in progetti importanti.

Non dovete temere nuove responsabilità, non ci saranno. Per quanto riguarda la professione, la voglia di crescere troverà espressione in idee e notevole capacità dialettiche. Ultimi giorni prima delle feste, ma in realtà molti di voi continueranno a confrontarsi con impegni piuttosto pressanti e questioni delicate che riguardano in primis la sfera lavorativa.

Quanto all’amore, invece, vi state muovendo nella direzione giusta, anche se vorreste provare sensazioni più intense. Riflettete con più calma in modo da individuare soluzioni e risposte.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno martedì 13 dicembre;

martedì 13 dicembre; ★★★★★ lunedì 12 e mercoledì 14;

★★★★ giovedì 15 e domenica 18;

★★★ venerdì 16 dicembre;

★★ sabato 17 dicembre.

♉ Toro: voto 8.

Nulla di meglio che sapere in anticipo che la settimana che sta per iniziare porterà a tanti del segno felicità e serenità. Assaporerete un periodo dolce e appagante, ovviamente da trascorrere con le persone che si amano e in un’atmosfera quasi ovattata: il resto del mondo in questi giorni può attendere... Certo, ci sono questioni che ancora bisogna affrontare e risolvere, ma anche loro possono attendere. In campo sentimentale si farà strada un progetto. Dunque sentimenti in primo piano: sarete particolarmente “in vena” e la persona che avete accanto saprà tenervi testa nel migliore e più appassionato dei modi. Per quanto riguarda il lavoro, la tenacia e l'intuito saranno le carte vincenti. La salute sarà buona, anche se vi sentirete un pochino appesantiti.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno giovedì 15 dicembre;

giovedì 15 dicembre; ★★★★★ martedì 13, mercoledì 14 e venerdì 16;

★★★★ lunedì 12 dicembre;

★★★ sabato 17 dicembre;

★★ domenica 18 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana da considerare così così. Solite cose, solite facce e stessa identica ruotine vi metteranno addosso un po' di noia e tantissima voglia di abbandonarsi alla più dolce delle pigrizie: bene, fatelo se ne sentiste il bisogno, ok? Anche questo è un modo corretto per ricaricare eventuali pile esauste e, magari, trovare nuovi stimoli a livello mentale. Qualche nuvola turberà la vita privata, ma nulla di grave: non si escludono contrasti con la persona amata; per risolverli ci vorrebbe una bella dose di buona volontà da parte di entrambi.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare i conti con qualche difficoltà di non poco conto: puntate sulla forza di volontà e, se possibile, sull'aiuto di colleghi importanti. Evitate di prendere decisioni affrettate perché potrebbero subito tradursi in passi falsi.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno sabato 17 dicembre;

sabato 17 dicembre; ★★★★★ giovedì 15, venerdì 16 e domenica 18;

★★★★ mercoledì 14 dicembre;

★★★ martedì 13 dicembre;

★★ lunedì 12 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Nonostante la imminenti festività natalizie dovrete trovare il tempo per dedicarvi a una questione lavorativa o comunque a un impegno che volentieri avreste rimandato.

Ma non sarà possibile. Per questo l'invito è di non perdere il buonumore, perché non mancherà sicuramente il calore degli affetti familiari e in fondo è questa la cosa più importante. A volte tendete a polemizzare inutilmente, forse perché sentite uno sfrenato bisogno di dire sempre l’ultima parola. Il vostro umore comunque sia è previsto ottimo e lo stesso dicasi per la forma fisica (calcolo mirato in vista delle abbuffate natalizie?). Per i single si prevedono incontri che potrebbero evolversi in modo parecchio interessante. E su, allora sorridete e lasciatevi andare: l'amore quando arriva... arriva...

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ sabato 17 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, martedì 13 e venerdì 16;

★★★ mercoledì 14 dicembre;

★★ giovedì 15 dicembre.

♌ Leone: voto 6.

Questa prossima settimana accantonate il vostro spirito polemico e fate appello a tutta la vostra diplomazia: è questa la ricetta per trarre il meglio dai prossimi sette giorni. Non si escludono momenti di tensioni con parenti o amici: se ne avrete possibilità, chiedete consiglio a chi ne sa più di voi. In amore invece, sarebbe auspicabile se non altamente consigliato riflettere bene sugli ultimi avvenimenti in modo da correggere il tiro. Non perdete mai la fiducia in voi stessi però: ciò che vi spetta arriverà, dovete soltanto pazientare un altro po’ e non mollare la presa, neanche per un attimo. Se siete single e in cerca dell’amore, sappiate che in questi giorni potreste fare un incontro piacevole.

In campo professionale sarete il ritratto dell’efficienza: avrete idee abbastanza buone. Saprete fronteggiare ogni ostacolo, cercate un modo per accrescere la fiducia nelle vostre capacità.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 12 e martedì 13;

★★★★ mercoledì 14, sabato 17 e domenica 18;

★★★ giovedì 15 dicembre;

★★ venerdì 16 dicembre.

♍ Vergine: voto 10. L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 dicembre annuncia sette giornate davvero splendide. L'arrivo della Luna nel segno porterà una ventata di dolcezza e tanta buona positività in qualsiasi cosa o situazione. Approfittane per riflettere e chiarirvi le idee circa alcune vicende che negli ultimi tempi vi hanno un po’ destabilizzato.

Se single e nel frattempo aveste conosciuto una bella persona, ci saranno tutte le premesse affinché possa accadere qualcosa di bello. L’importante sarà non eccedere con le aspettative: se son rose fioriranno! Nel lavoro invece sta per arrivare il momento di prendere una decisione importante. Il tempo per riflettere di certo non vi è mancato, dunque adesso muovetevi in una direzione oppure nell’altra.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno mercoledì 14 dicembre (Luna nel segno);

mercoledì 14 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 13, giovedì 15 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, venerdì 16 e domenica 18.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e relativa classifica a stelline da lunedì a domenica.