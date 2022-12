L'oroscopo della settimana dal 18 al 25 dicembre prevede il pianeta Giove fare ritorno nel segno dell'Ariete, che mostra maggior tenacia soprattutto al lavoro, mentre Leone potrà contare su momenti più teneri e fortunati. Venere renderà la vita sentimentale dei Vergine più coinvolgente, mentre Scorpione riuscirà a essere particolarmente dolce e sensibile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 18 al 25 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 18 al 25 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: potrete finalmente dare il bentornato al pianeta Giove, che sosterà per un po’ nel vostro segno zodiacale a partire dalla giornata di mercoledì.

Sul fronte lavorativo qualcosa finalmente si muoverà, ciò nonostante fate comunque attenzione a Mercurio in cattivo aspetto. Sul fronte amoroso purtroppo non ci saranno grandi cambiamenti. Venere continuerà a essere una spina nel fianco e questa settimana di Natale potrebbe essere difficile. Voto - 6️⃣

Toro: la settimana non inizierà benissimo per via della Luna in opposizione, ma questo non vorrà dire che questo periodo di feste non si rivelerà piacevole. Già da mercoledì riuscirete a mostrarvi migliori nei confronti del partner, per poi dare il meglio di voi proprio nel weekend, quando la Luna e Venere saranno perfettamente allineati. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di dimostrare le vostre capacità e ambizioni, con risultati spesso soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo in rialzo sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il pianeta Giove si troverà in sestile dal segno dell'Ariete, e sul fronte lavorativo riuscirete a essere più produttivi, ma soprattutto ottimisti, grazie anche a un pizzico di fortuna. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto con la persona che amate sarà tutto sommato discreto.

Tra mercoledì e giovedì potrebbe esserci qualche piccolo imprevisto, che fortunatamente sarete in grado di dissipare velocemente. Voto - 7️⃣

Cancro: la settimana inizierà piuttosto tranquillamente in amore, merito anche della Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Ciò nonostante la morsa di Venere continuerà a farsi sentire.

Fortunatamente l'atmosfera natalizia aiuterà un po’, ma è evidente che con il partner ci sarà qualcosa da sistemare. Sul fronte lavorativo meglio non prendere troppi rischi in questo periodo, perché potreste avere risultati sotto le aspettative. Voto - 6️⃣

Leone: questa settimana natalizia potrebbe partire con il piede sbagliato a causa della Luna in opposizione. Fortunatamente vi riprenderete quasi subito, merito anche dell'intesa che scorre con il partner. Riuscirete dunque ad avviarvi verso un Natale nel complesso sereno e tranquillo, con momenti teneri, ma anche fortunati. Per quanto riguarda il lavoro non avrete tantissime mansioni da svolgere, ciò nonostante fareste bene comunque a essere ben organizzati.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile e piacevole grazie a Venere. Nemmeno la Luna in quadratura tra mercoledì e giovedì potrà fermarvi, anche se sarebbe comunque consigliabile non spingersi troppo oltre, soprattutto nei confronti della persona che più amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni professionali, con risultati spesso più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere in quadratura renderà difficile il rapporto con il partner. Tra mercoledì e giovedì la Luna vi permetterà di cercare il dialogo con la vostra fiamma, e cercare di rasserenare il vostro rapporto, ciò nonostante avrete ancora molto su cui lavorare. A proposito di lavoro, Giove e Mercurio opposti vi metteranno spesso in difficoltà.

Marte vi darà la forza per reagire, ciò nonostante meglio non ambire troppo in alto per il momento. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale splendida sul fronte sentimentale. Non vi farete mancare nulla in questo periodo natalizio per cercare di vivere una relazione romantica e affiatata, grazie anche alla vostra dolcezza e sensibilità. Sul fronte lavorativo avrete le idee ben chiare su come gestire i vostri progetti grazie a Mercurio, ciò nonostante non avrete alcun motivo per essere frettolosi, soprattutto in questo periodo. Voto - 8️⃣

Sagittario: supererete gli ostacoli in modo superbo sul fronte lavorativo ora che Giove tornerà a darvi manforte. Certo, con Marte opposto non sarete spesso in ottima forma, ma sarà comunque un periodo in risalita.

Per quanto riguarda i sentimenti, le giornate di mercoledì e giovedì saranno le migliori per esprimere al meglio i vostri sentimenti insieme alla vostra anima gemella, o per avvicinarvi alla vostra fiamma se siete single. Voto - 8️⃣

Capricorno: settimana di Natale che vedrà la vostra vita sentimentale raggiungere il culmine. Sarà proprio durante il weekend natalizio che con il partner ci sarà un'intesa eccellente, merito della Luna e di Venere perfettamente allineati nel vostro cielo. Anche voi single potreste avere qualche opportunità in più per vivere un'emozione unica. In ambito lavorativo Giove si troverà in quadratura, e dovrete sfruttare la posizione di Mercurio per gestire efficacemente le vostre mansioni.

Voto - 9️⃣

Acquario: settore professionale che comincerà a funzionare in modo eccellente grazie anche all'arrivo di Giove in sestile. Non dovrete imparare da nessuno, e con il vostro impegno saprete mettere insieme risultati da primo della classe, che in questo periodo natalizio saranno ancora più soddisfacenti. In amore la settimana potrebbe iniziare sottotono, ma riuscirete a recuperare velocemente, e godere di una storia d'amore vivace e interessante. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale più che discreta in questa settimana di Natale. In amore la Luna vi assisterà, a eccezione delle giornate di mercoledì e giovedì, quando sarà in quadratura. In ogni caso, con un po’ di fortuna e romanticismo, potrete vivere una relazione discreta. Nel lavoro sarete messi piuttosto bene, ragion per cui non avrete motivo di sciuparvi, anche perché Marte non vi darà molte energie. Voto - 7️⃣