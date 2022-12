L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 dicembre 2022 è pronto a dare consigli utili per poter affrontare son serenità i prossimi sette giorni in calendario. In questo contesto andremo a esaminare i sei simboli dello zodiaco relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

La settimana astrologica da lunedì 5 a domenica 11 dicembre, parlando di transiti, mette in risalto la Luna in Gemelli di martedì 6 dicembre alle ore 21:48. Il secondo cambio di settore arriverà venerdì 9 dicembre dalle ore 8:48, con l'ingresso della Luna in Cancro.

La settimana sarà da ritenersi conclusa, parlando ovviamente dei passaggi lunari nei segni, con l'ingresso della Luna in Leone messa in agenda per la giornata di domenica 11 dicembre. Da segnalare altri due transiti astrali interessanti: Mercurio e Venere in Capricorno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Nella settimana in arrivo avrete un unico desiderio: starvene un po’ in pace, per i fatti vostri. Ma non potrete, la quotidianità sarà pronta a spremervi sino all'osso. Questa potrebbe essere per alcuni versi una fortuna, anche se non ve ne renderete del tutto conto. Perché chiudersi significherebbe rimuginare su alcune questioni irrisolte e ritrovarsi poi col morale sotto i piedi.

Mettetevi in gioco nel lavoro: sarà il protagonista dei vostri pensieri. Se c’è un traguardo da raggiungere, niente vi distoglierà: da una parte è giusto quanto comprensibile, dall’altra, no. Perché potreste davvero correre il rischio di trascurare le persone care oppure di non comprendere bene alcune situazioni delicate.

La classifica stelline settimanale:

★★★★★ martedì 6 dicembre;

★★★★ lunedì 5, mercoledì 7 e domenica 11;

★★★ giovedì 8 e sabato 10;

★★ venerdì 9 dicembre.

♉ Toro: voto 6.

In questi prossimi sette giorni per raggiungere gli obiettivi prefissati dovete avere pazienza e agire soltanto dopo accurate riflessioni. Non demoralizzatevi se qualcosa non andasse subito per il verso giusto, ma procedete pure lungo la via già tracciata. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sarebbe meglio non pensare troppo a certe questioni che ormai appartengono al passato.

Presto accadrà anche qualcosa che vi farà particolarmente piacere: ogni tanto fa bene tirarsi su di morale. Per quanto concerne la vita di coppia invece, il consiglio è quello di sfoderare l’arma della dolcezza e della tolleranza. A tavola moderatevi, perché per le prossime feste senz'altro vi lascerete andare.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 5 e mercoledì 7;

★★★★ martedì 6, giovedì 8 e venerdì 9;

★★★ sabato 10 dicembre;

★★ domenica 11 dicembre.

♊ Gemelli: voto 9. Si stanno avvicinando alcune delle vostre sospirate certezze, e ciò vi infonderà grande sollievo e serenità. La strada in questi giorni si andrà sempre più facendo in discesa. Benissimo il campo professionale: saprete fare le mosse giuste e far prevalere le vostre ragioni con la buona diplomazia che certo non vi manca.

Qualche malessere fisico di stagione ci può stare. Da questa settimana e fino alla prossima vivrete dei momenti molto positivi. Forse sarete anche destinatari di alcuni piccoli, grandi colpi di fortuna. In alcune situazioni importanti si prospettano finalmente le giuste possibilità per dare piena voce alle vostre speranze. Quanto alla vita sentimentale, avete ormai raggiunto la maturità necessaria per riconoscere quelle cose che sembrano insignificanti e invece sono fondamentali.

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno martedì 6 dicembre (Luna nel segno);

martedì 6 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9;

★★★★ lunedì 5 e sabato 10;

★★★ domenica 11 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

Questa settimana la precedenza spetta alla famiglia e anche all’economia domestica: sono in ballo importanti progetti e cambiamenti (ma anche desideri) per il futuro. Scansate eventuali scontri ed evitate che la diversità di idee si traduca in contrasto. Cominciano a sciogliersi le tensioni che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni di novembre e i primi di dicembre; adesso il vostro animo si fa più sereno e aumenta la fiducia nel futuro. L’amore presto vi donerà sensazioni dolci, accendendo il desiderio di fare passi importanti. In altre parole un maggiore impegno non vi spaventerà più di tanto, anzi. Cominceranno a risolversi alcuni problemi legati al denaro, agli investimenti, a progetti in itinere: proverete un senso di sollievo, così da poter finalmente definire meglio alcune idee.

La classifica stelline della settimana:

Top del giorno venerdì 9 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 9 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 8, sabato 10 e domenica 11;

★★★★ mercoledì 7 dicembre;

★★★ martedì 6 dicembre;

★★ lunedì 5 dicembre.

♌ Leone: voto 7. Molti del segno vorrebbero tanto abbandonarsi al dolce far niente, ma ci sono alcune cose che devono essere sistemate e proprio non si potranno rimandare: va bene, cari Leone, tutto sommato c’è di peggio. L’importante è che il vostro umore sia buono e che gli equilibri in campo privato vadano migliorando. L’inizio del mese di dicembre non è stato esattamente come avreste voluto. La Luna che proprio questa domenica transiterà nel vostro segno vi offrirà subito la possibilità di rifarvi.

Per quanto riguarda il lavoro, forse dovreste fare più attenzione alle esigenze di chi vi circonda. In amore c’è qualche pensiero che mina un po’ troppo la sana tranquillità di coppia: tenetene conto, ok?

La classifica stelline settimanale:

Top del giorno domenica 11 dicembre (Luna nel segno);

domenica 11 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 9 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5 e giovedì 8;

★★★ mercoledì 7 dicembre;

★★ martedì 6 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. Questa prima settimana piena di dicembre 2022 non sarà certamente il top, diciamolo subito. C’è qualche pensiero che turba la vostra serenità. Però avete senz'altro l’obbligo di tirar fuori tutto l’ottimismo di cui siete capaci: l’energia positiva che saprete trovare in questi prossimi sette giorni vi accompagnerà anche nelle due settimane a venire.

Vi aspetta un finale di anno a dir poco intenso, certamente non facile ma nemmeno privo di frutti positivi. In questi giorni però, cercate di rilassarvi per davvero. Se possibile, venerdì e sabato chiamate a raccolta tutta la vostra grinta e determinazione, di cui dovrete fare largo uso. Non perdete tempo con certe persone che sapete parlano spesso a vanvera.

La classifica stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 5 e martedì 6;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8 e domenica 11;

★★★ venerdì 9 dicembre;

★★ sabato 10 dicembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.