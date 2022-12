L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 dicembre vedrà la Bilancia alle prese con Venere in quadratura, che potrebbe essere motivo di possibili malintesi in amore, mentre la fortuna bacerà il Capricorno. L'Acquario potrebbe essere spesso infiammabile in amore, mentre qualche turbolenza potrebbe mettere in difficoltà l'Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 12 al 18 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: le discussioni con il partner si faranno sentire durante questa settimana.

Ci saranno spesso turbolenze o discussioni da affrontare, e Venere in quadratura non vi darà di certo una mano. Se siete single la pazienza in questo periodo sarà molto importante. In ambito lavorativo Mercurio non sarà un vostro alleato, ma con Marte in sestile avrete energie e voglia a sufficienza. Voto - 6️⃣

Toro: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi. La Luna in quadratura non sarà di certo una buona notizia per voi, e potrebbe causare qualche disagio. Per fortuna Venere sarà ancora dalla vostra parte, e saprete contenere la situazione. In ogni caso, non preoccupatevi, perché da mercoledì le cose miglioreranno esponenzialmente. In ambito lavorativo sarete abili a gestire le vostre mansioni, merito di Mercurio e Giove che vi daranno una mano.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della settimana. La Luna sarà spesso in buone posizioni, ma attenzione tra le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Il weekend sarà perfetto per rendere magico un rapporto, single oppure no. Sul piano professionale sarete messi bene con la vostra tabella di marcia, ma dovrete anche saperci mettere qualità nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: il rapporto con la vostra anima gemella non navigherà in buone acque neanche durante questa settimana per natalizia. Single oppure no, Venere in opposizione non vi lascerà scampo. Aggredire il partner anche per questioni da poco non vi aiuterà a recuperare il vostro rapporto. Nel lavoro Giove porterà un po’ di fortuna, ma con Mercurio in opposizione organizzazione e concentrazione non saranno il vostro forte.

Voto - 6️⃣

Leone: la settimana non potrà iniziare meglio di così se non con la Luna in congiunzione. L'intesa tra voi e la vostra fiamma sarà piuttosto alta, e potrete finalmente trovare il pretesto adatto per dare vita a momenti davvero romantici, soprattutto voi nati nella seconda decade. Fortunato anche il prossimo weekend. In ambito lavorativo avrete un discreto numero di mansioni da portare avanti, e con Marte favorevole avrete abbastanza energie per fare tutto. Voto - 7️⃣

Vergine: ottimo periodo per dedicarsi alle questioni di cuore. Single oppure no, con Venere in trigono e la Luna che orbiterà attorno al vostro cielo, potrete rendere migliore la vostra vita sentimentale e dare una svolta ai rapporti amorosi e sociali che avete.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di essere razionali, ma con Giove opposto la fortuna non sarà sempre dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'oroscopo della settimana vi vedrà alle prese con il pianeta Venere ancora in quadratura dal segno del Capricorno. Single oppure no, essere romantici ultimamente non vi riesce, soprattutto in questo periodo di festa. Forse avrete bisogno prima di risolvere alcuni conflitti interni. In ambito lavorativo alcuni progetti non stanno andando come volete. Meglio fermarsi un momento a riflettere sul da farsi. Voto - 6️⃣

Scorpione: se le prime giornate della settimana non si riveleranno niente di che a causa della Luna in quadratura, da mercoledì potrete concentrarvi a piene mani sulla vostra vita sentimentale.

Il cielo infatti sarà con voi, e con Venere in sestile non mancheranno momenti davvero teneri. Nel lavoro saprete portare avanti i vostri progetti grazie a Giove e Mercurio, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo nel complesso soddisfacente sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Certo, la Luna sarà in cattivo aspetto tra mercoledì e venerdì, ciò nonostante, se saprete come gestire il vostro rapporto, sarete in grado di superare anche i momenti più difficili. Nel lavoro Giove e Marte si riveleranno ancora una volta una spina nel fianco, ma per fortuna, questa settimana alcuni errori non vi peseranno più di tanto. Cercate però di riprendervi al più presto. Voto - 7️⃣

Capricorno: la fortuna bacerà il vostro segno zodiacale durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Soprattutto sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno a gonfie vele e sarà quasi obbligatorio approfittare di questo periodo davvero proficuo. Per quanto riguarda i sentimenti avrete Venere in congiunzione che vi permetterà di essere affiatati e innamorati della vostra anima gemella. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno della Bilancia. Voto - 8️⃣

Acquario: con la Luna non sempre in posizioni così favorevoli, la prossima settimana potrebbe rivelarsi difficile in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarete spesso infiammabili, e con poca voglia di dedicarvi alle persone che amate. Forse avrete solo bisogno di qualche momento tutto per voi. Nessun problema per quanto riguarda il lavoro, grazie al sostegno di stelle come Saturno e Marte che vi aiuteranno a centrare i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo convincente sul fronte amoroso per voi grazie in particolare alla buona posizione di Venere. Attenzione però tra le giornate di mercoledì e venerdì, perché la Luna in opposizione potrebbe smorzare il vostro entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi piuttosto bene. Con impegno, attenzione e pazienza presto porterete a termine anche i progetti più complessi. Voto - 7️⃣