L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 dicembre 2022 analizza i sette giorni legati al periodo natalizio. In evidenza in questo contesto il filotto rappresentato dai sei segni compresi nella prima metà dello zodiaco. Allora, ansiosi di conoscere il responso dell'Astrologia in merito al possibile andamento del periodo, in special modo riguardo la giornata di Natale? A fare da anello della bilancia come al solito saranno le effemeridi, ovviamente molto positive solo per pochi segni che andremo a sottolineare a breve entrando nel merito dei simboli astrali interessati.

Come sempre, prima di iniziare a decantare l'oroscopo della settimana da lunedì 19 a domenica 25 dicembre, in questo caso esclusivamente a favore di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vediamo quali e quanti sono i transiti astrali in programma.

Transiti astrali della settimana: Natale con Luna in Acquario

Diciamo subito che la settimana in analisi per quanto riguarda i soli transiti relativi alla Luna toccherà nel complesso quattro segni. La Luna in Scorpione di lunedì 19 dicembre inizierà la serie entrando in un bel segno d'Acqua. Il secondo cambio di settore sarà messo in conto mercoledì 21 dicembre alle ore 08:13, con il passaggio della Luna in Sagittario. A seguire, venerdì 23 dicembre osserveremo l'ingresso della Luna in Capricorno.

La settimana in termini di transiti lunari potrà ritenersi chiusa con l'entrata della Luna in Acquario proprio nella giornata di Natale, domenica 25 dicembre.

In relazione ad altre situazioni legate a cambi di segno da parte di astri importanti, da segnalare due movimenti astrologici davvero molto interessanti. Uno riguarderà il passaggio del Sole in Capricorno e avverrà giovedì 21 dicembre; l'altro invece sarà quello riguardante l'arrivo di Giove in Ariete di martedì 20 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana di Natale per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Sarà un Natale dal sapore dolce, privo di cose eclatanti ma davvero rigenerante. Da trascorrere con le persone che più amate e all’insegna dei ritmi lenti. Ottimo invece la parte iniziale del periodo, con l'ingresso di Giove nel segno.

In questa bella settimana fate in modo che alcune cose vadano finalmente per il verso giusto. I vostri desideri più ambiziosi, soprattutto in amore, dovranno essere coltivati perché man mano che passa il tempo questi appaiono sempre più vicini alla realizzazione.

La classifica stelline settimanale del periodo natalizio:

Top del giorno martedì 20 dicembre (Giove nel segno);

martedì 20 dicembre (Giove nel segno); ★★★★★ mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★ venerdì 23 dicembre.

♉ Toro: voto 7. Ci siamo quasi, ormai mancano pochissime ore all'arrivo del Natale e il vostro spirito è decisamente già in sintonia con la situazione, anche se di recente non tutto è andato per il verso giusto. In ogni caso questa settimana godetevela come si dovrebbe, rimandando eventuali rogne o problemi alla prossima o meglio ancora, all'anno nuovo.

Se possibile cercate di godervi a pieno questo periodo di festa, senza pensare troppo alle cose materiali. Gli affetti familiari pertanto dovranno avere la precedenza assoluta su tutto e tutti, ok?

La classifica stelline della settimana di Natale:

Top del giorno giovedì 22 dicembre;

giovedì 22 dicembre; ★★★★★ venerdì 23 e sabato 24;

★★★★ mercoledì 21 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 dicembre;

★★ martedì 20 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Un buon periodo si affaccia all'orizzonte con un Natale preventivato a cinque stelle. Nonostante alcuni fastidi recenti o qualche contrattempo non messo in conto, alla fine il bilancio sarà positivo. In molti casi riuscirete ad andare al nocciolo delle questioni, senza perdervi lungo la via degli affanni.

Per quanto riguarda gli equilibri familiari e l'amore, sarebbe meglio parlare con più chiarezza ma anche mostrare una maggiore tolleranza. La persona amata avrà bisogno del vostro pieno sostegno. Questioni lavorative da lasciare ad altra data.

La classifica stelline settimanale del periodo natalizio:

Top del giorno sabato 24 dicembre;

sabato 24 dicembre; ★★★★★ venerdì 23 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★ mercoledì 21 dicembre;

★★ martedì 20 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Si avvicina una settimana abbastanza proficua. Alcuni desideri, seppur ambiziosi, appaiono alla vostra portata: l’importante è non mordere il freno, agendo però con cautela. In campo lavorativo sfruttate le piccole occasioni che vi capitassero fra le mani, spremetele fino all’ultima goccia!

Una situazione positiva aiuterà a spazzare via una nuvola riguardante la vita sentimentale. In altre parole, eventuali contrasti si dissolveranno nel nulla, quasi senza lasciare traccia. Per quanto riguarda i rapporti d'amicizia, un’occasione persa sarà compensata da una migliore.

La classifica stelline della settimana di Natale:

★★★★★ martedì 20 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 e sabato 24;

★★★ venerdì 23 dicembre;

★★ giovedì 22 dicembre.

♌ Leone: voto 5. La settimana comincia con la necessità di fronteggiare qualche prova o qualche ostacolo; il modo per uscirne senza conseguenze consisterà nell’utilizzare le armi migliori a disposizione, magari facendo appello a tutta la vostra buona calma.

Mantenete i nervi saldi, anche dinanzi a situazioni più o meno difficoltose: tutto si risolve prima o poi. In alcuni casi potrebbe presentarsi la possibilità che si creino situazioni poco piacevoli riguardanti l’ambiente lavorativo: se saprete usare l’arma della diplomazia tutto si risolverà. L’amore tra sabato e domenica sarà dolcissimo.

La classifica stelline settimanale del periodo natalizio:

★★★★★ sabato 24 dicembre;

★★★★ lunedì 19, venerdì 23 e domenica 25;

★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★ mercoledì 21 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. Non sarà una settimana scintillante, questo è poco ma sicuro. In campo amoroso avrete voglia di sfoderare il meglio di voi per ottenere i massimi risultati. Non improvvisate nelle giornate della Vigilia e in quella di Natale: alcune azioni potrebbero avere conseguenze difficili poi da rimettere in riga.

Perciò ponderate tutto per bene senza lasciarsi scoraggiare da niente e nessuno. L’ambito familiare poi, non darà troppi problemi, anche se la stanchezza spegnerà qualche entusiasmo. Nel lavoro piccole incomprensioni per questioni di orgoglio o gelosia: se solo ci fosse più dialogo!

La classifica stelline della settimana di Natale:

★★★★★ lunedì 19 e giovedì 22;

★★★★ martedì 20, mercoledì 21 e venerdì 23;

★★★ sabato 24 dicembre;

★★ domenica 25 dicembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline da lunedì a domenica.