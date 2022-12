L'oroscopo di martedì 13 dicembre è pronto a valutare la giornata dedicata alla festività di Santa Lucia. In primo piano dunque le previsioni zodiacali di domani, martedì, in questo contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, convinti di scoprire in anteprima chi avrà una giornata fortunata e chi invece dovrà attendere tempi migliori? Certo che si, ovviamente. Inutile quindi indugiare oltre, passiamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno: a voi analizzare nei dettagli ciò che avrà da rivelare l'Oroscopo di domani 13 dicembre segno per segno, con l'amore e il lavoro in primissimo piano.

Previsioni astrologiche del 13 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 13 dicembre prevede un martedì davvero positivo. In amore, un periodo sereno continuerà ancora a sorridervi, innalzando il buonumore. Una fase di decisa intimità col partner vi caratterizzerà, quindi potrebbe essere il momento adatto per fare scelte o dichiarazioni importanti a qualcuno a l quale vorreste indirizzare il vostro amore. Un cielo positivo a 360° poi, senz'altro vi aiuterà a dichiararvi con chi avesse acceso in voi una luce di desiderio. In generale il periodo guarderà di buon occhio tanti single, favorendo un’espressione serena alla personalità e all'aspetto esteriore.

In questa giornata dedicata in calendario a Santa Lucia, in ambito lavorativo si presenteranno grandi opportunità, da sfruttare al volo e senza troppa esitazione. Tenete dunque d'occhio il vostro telefono perché potreste ricevere una chiamata importante.

Toro: ★★★★★. Pronti a volare? Preparatevi a gustare una giornata ad altissima positività, in diversi ambiti.

In amore, il periodo regalerà attimi davvero molto passionale da vivere con il partner. Qualcuno si sentirà travolto dalla vostra passione o dalla vostra tenerezza. Un momento sereno spirerà tra voi e una bella persona: dunque, il momento sembra essere giusto per esprimere tutta la vostra dedizione. La Luna vi sorriderà consentendovi di essere compresi al volo.

Finalmente potreste ricevere una notizia che darà una svolta significativa a una serie di situazioni rimaste in sospeso. Avrete bisogno di tanta tranquillità: sta proprio per arrivare; potrete così tirare un sospiro di sollievo e godervi la vita serenamente. Nel lavoro, sarete molto vivaci e proattivi. Mercurio renderà proficuo il dialogo con i vostri colleghi, spingendo a stringere nuovi accordi.

Gemelli: ★★★. Giornata valutata in gran parte sottotono. Solo verso la fine del periodo tutto o quasi tenderà alla normalità. In amore, un cielo grigiastro vi renderà nervosi e vi costringerà a rivedere alcuni vostri piani per l'intera giornata. Ci saranno degli impegni o nuove responsabilità verso il partner, il che non potrà essere ignorato o sottovalutato.

Mercurio vi renderà scontrosi nel vostro modo di comunicare: comunque, ricordatevi che avete un intuito sopraffino e questo vi consentirà di scoprire dettagli importanti sulle persone che vi stanno vicino. Sfruttatelo per avere maggior attenzione o per cercare di entrare maggiormente in empatia con alcuni vostri amici, anche con quelli che vi stanno antipatici. Nel lavoro, vi sentirete stanchi di ciò che state facendo: tranquilli, perché la giornata sarà adatta per costruire nuovi sbocchi. Preparatevi a voltare pagina, forse verso nuove interessanti direzioni.

Oroscopo di martedì 13 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In previsione un martedì positivo, buono quel che basta, fortunato in alcuni casi e in altri forse un pochino meno.

In amore, le giovani coppie fresche di convivenza potranno vivete momenti abbastanza sereni e in linea con le loro aspettative. Mentre alcune altre dovranno cambiare radicalmente il loro modo di vivere. In alcuni periodi, lo sapete bene, il vostro umore va su e giù e di conseguenza l'andamento della vita a due ne risente in modo particolare. Molti dei vostri amici vi diranno che voi volete avere sempre ragione e questo vi renderà ancora più fermi sulle vostre opinioni. Ogni tanto limate quella vostra troppa orgogliosità: presto un cielo azzurro porterà un pizzico di dolcezza alla vostra giornata e vi aiuterà ad affrontare più serenamente la vita. In ambito lavorativo qualcuno vi sta aiutando a recuperare il dialogo con alcuni colleghi.

Siate aperti al buon dialogo.

Leone: ★★★★★. Periodo vincente e convincente: in questo momento siete tra i segni indicati a miglior favore dalle stelle. In amore, la vostra dolcezza stupirà il partner finalmente. Dopo aver sopportato il vostro nervosismo nei giorni passati, da domani saprete come farvi perdonare. Intanto, in attesa che arrivino le tanto sospirate vacanze natalizie, organizzate qualcosa da fare insieme a chi avete accanto, magari che vi faccia recuperare il tempo perduto. La Luna poi, senz'altro aumenterà il vostro amore per la bellezza e le comodità. Avrete tanta voglia di rilassarvi e di prendervi cura di voi stessi: da domani e nei giorni a seguire riuscirete a ritagliarvi il tempo necessario per farlo.

La vita lavorativa invece scorrerà nel pieno della tranquillità. L'aspetto più interessante sarà il rapporto lieve ed affettuoso che instaurerete con colleghi e collaboratori: ottimo così!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 13 dicembre, preannuncia un periodo davvero vincente. In amore, questa parte del mese per molti di voi si presenterà bello, positivo e molto convincente. Vorreste che questo periodo di "vacche grasse" non finisse mai, perciò vi piacerebbe viverlo ogni giorno dell'anno, ovviamente legati felicemente insieme alla persona della vostra vita. Approfittatene, cercando nel contempo di regalarvi qualcosa di interessante che vi piaccia davvero. Restate in contatto con il vostro istinto, perché l'unico in grado di sapervi indirizzare verso una serie di decisioni più che ottime.

La Luna in Leone nel frattempo favorirà gli incontri in ambito sentimentale, non solo per quanto riguarda la vita di relazione ma anche a livello di amicizia. Potreste conoscere persone molto particolari se siete single. Grazie ai buoni influssi delle stelle, armonici e di parte, nel lavoro potrete concedervi brevi pause. Comunque, anche in periodi positivi è preferibile adottare degli accorgimenti in grado di agevolare i compiti più faticosi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 dicembre.