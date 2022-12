L'Oroscopo di domani 14 dicembre è pronto a svelare a voi lettori come potrebbe essere il terso giorno dell'attuale settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi e curiosità puntati all'indirizzo di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di scoprire chi tra questi avrà il massimo supporto da parte dell'Astrologia del giorno?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei minimi dettagli cosa avrà da dire l'oroscopo del giorno 14 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 14 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 14 dicembre prevede un giorno all'altezza delle attese. Dedicatevi alla selezione degli impegni futuri e degli interessi a cui dare spazio. Una persona amica metterà la sua esperienza a disposizione. In amore, spira già un’aria di armonia all’interno del vostro ménage di coppia. Potrete approfittarne per esprimere con tutto l’affetto e il calore che non mancano, (essendo il vostro un esplosivo segno di Fuoco), i vostri più genuini sentimenti alla persona che avete scelto come compagna di vita. Venere vi aprirà le porte ad un presente romantico, passionale e travolgente. Vi sentirete più affascinanti e seducenti e qualcuno resterà piacevolmente colpito dalla vostra bellezza.

Nel lavoro, Saturno favorevolissimo vi aiuterà a concludere le vostre operazioni con molta facilità e speditezza.

Toro: ★★★★★. Giornata dalle ottime potenzialità! In generale, il vostro umore si farà gioioso, risulterete piacevoli e coccoloni con partner e familiari. Avrete un fascino e una simpatia capaci di conquistare anche la persona più distante e più schiva.

In amore si prospetta un grande progetto con la vostra dolce metà: occuperà tutti i vostri pensieri. Può trattarsi di un investimento importante, di un figlio come dell’acquisto di una casa. Ad ogni modo, voi con la consueta prudenza e il consiglio del partner riuscirete a trovare le soluzioni, le tempistiche e le decisioni giuste da prendere.

Le vostre aspettative in vista soprattutto del prossimo weekend, sono elevate: fortunatamente non verranno disattese. La dolce e benefica presenza di Urano infatti, vi farà sentire particolarmente felici, tutto andrà proprio nel modo da voi sperato. Nel lavoro, l’intuito vi assisterà nel trovare soluzioni spesso geniali, con grande apprezzamento delle persone che vi circondano.

Gemelli: ★★★★. Avrete sufficiente grinta e abbastanza vigore per affrontare con successo qualsiasi impegno. Dovrete comunque fare una certa chiarezza dentro di voi, per poter ristabilire serenità ed equilibrio. Avrete la possibilità, se vi darete da fare subito, di trovare la soluzione adatta alle défaillance compiute negli ultimi tempi.

In amore, particolarmente vicini alla dolce metà riuscirete a organizzare la serata trovando le occasioni più congeniali per voi due: abbiate cura di scegliere le compagnie e i posti dove il vostro lui o la vostra lei si trovano meglio a loro agio. Le cose cambieranno e molto più velocemente di quanto immaginiate: sarà uno splendido inizio, dato dal fatto che gli ultimi vostri sforzi saranno premiati molto presto. Intanto godetevi questo splendido mercoledì, che senz'altro vi regalerà decenti soddisfazioni. Nel lavoro le prospettive sono abbastanza positive. Un collega vi aiuterà a gestire con equilibrio, saggezza, lungimiranza, alcune proposte di lavoro che vi verranno fatte.

Oroscopo di mercoledì 14 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Con il Sole opposto a Marte dovrete fare attenzione alla vostra instabilità, che alla lunga potrebbe irritare le persone che vi sono accanto. Tornare sui vostri passi, più che una strategia sarà l’unica soluzione possibile e consigliabile. In amore, dovreste cercare di aver maggior fiducia nel vostro sesto senso, specialmente se dovrete prendere delle decisioni importanti riguardanti la relazione. Alcune circostanze infatti potrebbero mandare in subbuglio una parte della vostra vita sentimentale, creando situazioni spiacevoli o a dir poco imbarazzanti. Una cosa molto importante: cercate di chiarire con la famiglia quella situazione che ben conoscete, ok?

La Luna nel frattempo vi renderà insofferenti anche nei confronti di certi vostri amici: cercate dunque di calmarvi e di non dare troppo peso alle cose di poco conto. Nel lavoro, sarà necessario che vi occupiate di alcune faccende economiche che potranno essere determinanti per la buona riuscita di un progetto.

Leone: ★★★★. Periodo indicato sufficientemente positivo. Abbiate comunque sempre un occhio di riguardo in più per tutti. Molto infatti dipenderà dal vostro sguardo: potete vedere tutto rosa o tutto nero, a seconda dell’animo; gli altri potranno così conoscere il vostro stato emotivo... Nel lavoro questa parte del mese arriva con un po’ di stanchezza accumulata sulle spalle. Le capacità di conciliazione di cui lo Zodiaco vi ha dotati, vi torneranno particolarmente utili se foste alle prese con un’importante questione da risolvere con i vostri colleghi.

In amore invece, le stelle vi riporteranno il sorriso sulle labbra, così i pensieri negativi dei giorni scorsi tenderanno a svanire velocemente, sciogliendosi come neve al sole. Potrete finalmente vivere dei momenti di grande tenerezza, con il vostro partner, e insieme potrete organizzare un breve viaggio o una gita fuori porta, per le feste di Natale. Se siete single, Venere porterà brio nel vostro cuore, favorendo nuovi incontri ma solo a chi fosse veramente interessato.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 14 dicembre, svela l'ingresso nel segno di una meravigliosa Luna d'amore. Avrete una complementarietà di intenti insieme alla fortuna di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda del partner.

Questi ingredienti li troverete senza difficoltà nel rapporto che state vivendo. La Luna vi faciliterà nel caso voleste sintonizzarvi di più con la persona che avete accanto: comprenderete che le differenze, seppur presenti all’interno del ménage, arricchiscono rendendo le unioni migliori. Non solo la Luna porterà gioia ed entusiasmo alla vostra giornata, ma anche Venere allontanerà qualsiasi tipo di problema nella vostra vita. Saranno così favoriti anche nuovi incontri con persone molto simili a voi, pronte a regalare tutta la loro attenzione. Nel lavoro andrà avanti la vostra ascesa professionale. Ottime notizie in arrivo a breve.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 dicembre.