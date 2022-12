L'Oroscopo di domani 19 dicembre è pronto a valutare la giornata di inizio settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere in anteprima quali potrebbero essere i più segni fortunati del periodo?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 19 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 19 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del giorno 19 dicembre fa presagire che sarà un giorno appagante sotto tutti i punti di vista.

L’espansivo Giove sarà al vostro fianco questo lunedì e vi rallegrerà la vita regalando una speciale dimensione conviviale. Vi aiuterà a chiarire alcune questioni rimaste in sospeso con la persona amata e la vostra storia potrà riprendere a veleggiare in acque tranquille. Approfittate della giornata positiva, per approfondire alcune tematiche che vi interessano molto. In questo periodo vi arrivano moltissimi stimoli, tutti da cogliere al volo. Nel lavoro si prevedono piccole ma interessanti soddisfazioni in questa giornata, dove tutto sarà facile. Nulla vi peserà se eseguirete al meglio ogni compito.

Toro: ★★★. Probabili preoccupazioni portate dal periodo sottotono. In amore, prima di agire in maniera inconsulta, provate a verificare a fondo le situazioni nelle quali volete intervenire, perché alcune stelle antipatiche vi porteranno a prendere delle decisioni affrettate nei confronti del partner, con eventuali inutili discussioni.

Nel dubbio, forse sarebbe meglio fermarsi. In questo momento avete bisogno di più autocontrollo e invece in questi giorni ne avete meno del solito! Sarete infatti nervosi e i vostri pensieri saranno molto aggrovigliati, soprattutto difficili da disciplinare. Nel lavoro, sforzatevi di tenere a freno l'irritazione e non reagite in maniera troppo impulsiva di fronte alle provocazioni, soprattutto se gratuite.

Gemelli: ★★★★. Giornata positiva, anche se non da top. In amore, ritroverete una fusione emotivamente completa con la persona amata. Abbiate cura di mantenerla il più a lungo possibile questa corrispondenza di amorosi consensi, anche perché Marte vi aiuterà ad adattarvi alle esigenze del partner. Il pianeta Urano poi, presente in segni di Aria, come il vostro, vi farà sentire sereni e sicuri di voi stessi.

Lunedì infatti vi sentirete preparati e competenti sulle cose di cui vi occupate ma anche su nuovi argomenti che vi appassionano sempre di più nel tempo. Nel lavoro, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista, facendo comprendere a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Oroscopo di lunedì 19 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In campo sentimentale, Saturno vi donerà la capacità di esprimere il vostro amore in modo sapiente e convincente, alla vostra metà. In special modo se siete all’inizio di una nuova relazione sentimentale, avrete un'intesa completa, sia che abbiate una storia stabile o anche una relazione disimpegnata.

La Luna vi sorride e con i suoi influssi favorevoli sarà pronta a regalarvi una splendida giornata. Sarà soprattutto durante la serata che, liberi dalla preoccupazioni della vita, potrete rilassarvi e divertirvi con le persone care. Nel lavoro, sarà una giornata in cui sarete grintosi e determinati. Riuscirete a destreggiarvi tra gli ostacoli in maniera impeccabile.

Leone: ★★★★. Giornata fortunata. Grazie al vostro atteggiamento più conciliante e comprensivo la vostra relazione riprenderà ad essere la fonte primaria della vostra vita. Il cielo contribuirà a rafforzare la vostra unione, dimostrando così senza riserve i vostri desideri al partner, aprendovi al dialogo per migliorare la relazione che avete.

Di solito non siete abituati a coltivare sogni poiché preferite poggiare le vostre aspettative su realtà solide e concrete. Adesso però, grazie agli influssi positivi di alcuni pianeti, potrete osare qualche sogno in più e realizzarlo il più presto possibile. Nel lavoro, si prospetta una giornata promettente: potreste ricevere offerte di lavoro vantaggiose, il che vi permetterà di incrementare le vostre finanze.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 19 dicembre, annuncia tanta spensierata serenità. Le stelle vi faranno vivere una giornata allegra in compagnia della persona amata. Ultimamente siete riusciti finalmente a creare un equilibrio molto dolce col partner. Riuscirete perciò a capirvi al volo, anche nei momenti di maggiore intimità.

Niente vi sarà impossibile, e un bellissimo incoraggiamento potrebbe arrivarvi da una persona cara. Sapere che qualcuno crede profondamente in voi e vi stima molto, vi renderà immensamente felici. Nel lavoro sarà una giornata particolarmente produttiva: riuscirete a migliorare in maniera sostanziale le vostre finanze.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 dicembre.