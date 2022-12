L'Oroscopo di domani 21 dicembre è pronto a svelare come saranno le stelle della giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati quindi sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani, mercoledì 21 dicembre, segno per segno con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche del 21 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 21 dicembre annuncia un cielo molto fortunato, soprattutto in campo sentimentale. Il periodo porterà un tocco di magia alla vostra relazione, dandovi la possibilità di dedicarvi a tutto ciò che amate e che vi appassiona. Le prossime settimane saranno veramente speciali, il partner vi sorprenderà con una sorpresa indimenticabile. Venere potrebbe regalare una svolta definitiva se single: infatti un incontro potrebbe folgorarvi e cambiare le vostre prospettive a medio o lungo termine. Non abbiate dunque paura di vivere una grande storia d'amore ma buttatevi senza problemi. Nel lavoro, Mercurio vi renderà particolarmente ingegnosi. Potrete sicuramente raggiungere qualsiasi traguardo professionale voi abbiate in mente.

Toro: ★★★★. Una buona giornata in programma. In amore le stelle vi renderanno dinamici, pronti a mettervi in campo per nuove avventure da vivere insieme alla persona che avete al fianco. Si stanno presentando nuove opportunità di crescita da cogliere al volo, ovviamente insieme al vostro partner. Le amicizie in primo piano incorniciare da incontri fortunati.

Saranno favoriti coloro del segno con una brillante parlantina: catturerà l'attenzione delle persone in molte occasioni e il fascino potrebbe mietere più di una vittima. In ambito lavorativo sarete molto carismatici e i vostri colleghi vi riconosceranno un ruolo di leadership.

Gemelli: ★★★. Un mercoledì sottotono. In amore, in certi momenti preferirete indossare una maschera di forzato buonumore piuttosto che rivelare al partner i vostri pensieri o le vostre inquietudini.

Anche se in questo periodo sarete tentati dal chiudervi completamente in voi stessi, senza farvi disturbare da nessuno. A volte vi sembrerà che la vostra voce non venga ascoltata, forse perché non sempre chiara a tutti. Le stelle in questo mercoledì vi metteranno a confronto con le vostre paure e con le vostre timidezze, spesso portandovi ad analizzare per meglio capire. Nel lavoro, prendete in mano la situazione evitando di fare investimenti inutili: in questo momento risulterebbero rischiosi, anche per la carriera.

Oroscopo di mercoledì 21 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Buon periodo in programma. In amore le stelle vi infonderanno un notevole calore umano e un’energia passionale, da sfruttare tutta nel rapporto con la persona che avete accanto.

Vi darete senza condizioni e questo farà alzare notevolmente le vostre quotazioni con chi amate, rivelando con chiarezza quello che provate. Non c'è niente che dobbiate nascondere e niente di cui non siete assolutamente consapevoli. Single, cosa aspettate a farvi avanti con la persona che vi ha rapito il cuore? Prendete coraggio e osate! Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta e assumere le sembianze di proposte che potrebbero significare una svolta importante.

Leone: ★★. Giornata "no", indicata prevalentemente sottotono. Sentirete il bisogno che vi circonda si schieri con voi o contro di voi, senza sentire ragioni. In questo modo, però, non troverete mai un po' di vera pace interiore.

Provate invece a rilassarvi cercando di analizzare eventuali problemi di coppia da nuovi punti di vista. Le stelle vi faranno sentire in balia della corrente: qualcosa vi sta sfuggendo di mano in questo momento. Non sarete in grado di sistemare la situazione, quindi cercate di prendere del tempo utile per riflettere un po' su tutto. Nel lavoro, la fase risulta essere stagnante e non si prevedono grandi novità. Evitate di amareggiarvi, anche perché molto presto uscirete da questa fase ed andrà tutto a gonfie vele.

Vergine: ★★★★. Buona giornata secondo l'oroscopo di domani 21 dicembre. In amore l'allegria e la spensieratezza domineranno il periodo, portando come una brezza leggera nel vostro rapporto.

Nonostante alcuni impegni lavorativi residui, troverete il tempo e il modo di rilassarvi da soli o insieme ai vostri amici. Presto la vostra vita sociale diventerà improvvisamente più frizzante e sarete portati di più all'ascolto: vi farà piacere dedicare un po' del vostro tempo a fare o ricevere confessioni e confidenze. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione riuscendo a trarne vantaggio. Sarete molto perspicaci e non avrete nessun timore.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 dicembre.