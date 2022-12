L'Oroscopo di domani 30 dicembre è pronto a svelare come sarà la giornata in oggetto. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i segni favoriti dalle stelle? Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 30 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 30 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 dicembre predice che sarete tra i segni favoriti. In amore, saprete essere concentrati sulla vostra relazione, ma anche empatici, lucidi e sensibili.

Tutto questo sarà possibile grazie alle stelle che cercheranno di donarvi il meglio e voi sarete in grado di cogliere ogni opportunità, da condividere con chi amate. Porterete in questa giornata la grande energia e l'ottimismo che vi caratterizza! Giove infatti, porterà una ventata di entusiasmo e novità: sarete sicuramente i più ricercati tra i vostri amici. Nel lavoro, dopo tanti sforzi, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate. Il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Toro: ★★★★★. Ottimo venerdì tutto da sfruttare. In amore, le stelle vi garantiranno una piacevole giornata, da passare con la famiglia e il partner.

Vi sentirete amati e protetti e non dovrete affrontare nessun tipo di tensione. Fisicamente vi sentite rigenerati: sarà l'effetto del meritato riposo. Non è detto che trascorriate la serata con i vostri parenti mentre, sarà invece molto probabile che dedichiate del tempo agli amici più cari, ma in ogni caso vi divertirete moltissimo!

Nel lavoro, la vostra creatività vi permetterà di ottenere successi inaspettati. Questo vi aiuterà anche a fare piacevoli conoscenze, il che potrebbe essere molto utile.

Gemelli: ★★★. Giornata sottotono con, in netto calo, la voglia di fare e le energie. In amore avrete bisogno di ritagliarvi del tempo per stare da soli, lontano dal partner.

Vista la natura di questa giornata non sarà affatto facile! La dissonanza della Luna vi richiederà infatti un po' di isolamento, per rigenerarvi e pensare a cosa volete dalla vostra relazione. Alcuni pianeti antipatici vi daranno l'impressione di una giornata stancante, in cui vi sentirete costretti a fare cose a cui rinuncereste volentieri. Forse non siete poi così contenti di avere amici attorno a voi, allora prendetevi un po' di tempo e lasciate stare ogni cosa. Nel lavoro fate attenzione, c'è qualcuno vicino a voi che potrebbe remarvi contro. Non esponetevi troppo con i colleghi ed eviterete ostacoli pericolosi.

Oroscopo di venerdì 30 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★.

Questo venerdì potreste essere in difficoltà a causa di una scarsa predisposizione astrale. In amore, affronterete questa giornata con uno spirito non propriamente sereno e avrete un diavolo per capello! Non fate scontare agli altri le vostre problematiche: almeno oggi tenetele per voi e non prendetevela con il vostro compagno o compagna. Questo venerdì poi, non sembra essere particolarmente rilassante e potreste correre il rischio di doverlo trascorrere con una persona con cui avete avuto dei problemi seri negli ultimi mesi. Nel lavoro, se qualcosa vi dovesse apparire difficile, non intimoritevi ma rimboccatevi le maniche e lavorate sodo. Solo con l'impegno riuscirete a superare ogni ostacolo.

Leone: ★★★★. Una buona giornata in programma. In amore, organizzate una serata romantica, di tutto rispetto, giusto per rimanere in intimità con la persona a voi vicino. Le stelle infatti, vi garantiranno un’intesa profonda a tutti i livelli, da quella spirituale a quello passionale, da quello mentale allo scambio di interessi comuni. Oggi vi troverete in mezzo a tante persone e questo per voi è sempre bello da vivere. Un cielo positivo, vi farà mantenere attivi e dinamici per tutta la giornata e la vostra presenza saprà allietare davvero tutti coloro che vi incontreranno. Sarete più vivaci e vi sentirete circondati dai vostri amici, che fanno sempre il possibile per farti sentire accolti e coccolati.

Nel lavoro, sarà una buona giornata, i vostri colleghi noteranno la vostra cura dei dettagli, riconoscendovi i giusti meriti.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 30 dicembre, per l'amore, indica che alcuni pianeti della passione vi terranno compagnia e potrete sperimentarla e condividerla, con chi vi è accanto da tanto o da poco tempo. La sintonia con chi amate raggiungerà la perfezione, il vostro umore sarà ottimo e sarete ben contenti di darvi da fare per organizzare qualcosa di speciale per la serata. Avrete voglia di socializzare, ridere e scherzare con tutti: il vostro buonumore sarà decisamente contagioso. Avrete il desiderio di prendere il primo volo intercontinentale e di godervi la vita, di gustarla fino in fondo, perché non farlo, osate!

Nel lavoro, le stelle sembrano guardare proprio voi: avrete infatti l'opportunità che tanto cercate. In mostra la vostra professionalità, ottenendo credibilità e stima.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 30 dicembre.