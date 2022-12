L'Oroscopo di domani 8 dicembre è pronto a dire la propria nei confronti della giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a scoprire come andrà la festività dell'Immacolata? Diciamo subito che a trarre i maggiori benefici dalla disposizione delle effemeridi saranno senz'altro coloro dei Gemelli e del Cancro, entrambi considerati a cinque stelle. vediamo allora di mettere nero su bianco anche la situazione dei restanti segni iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno.

A voi il piacere di scoprire nei minimi dettagli cosa dice l'oroscopo di giovedì 8 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche dell'8 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo dell'8 dicembre mette in conto la possibilità che una Luna antipatica faccia emergere il vostro lato più scontroso e polemico. Non siate troppo severi con chi avete accanto, ok? Soprattutto se quest'ultimo non ha fatto nulla di male nei vostri confronti. Ricordatevi che non tutti vi conoscono bene a fondo (forse nemmeno voi!): il partner in questo periodo potrebbe etichettarvi come persona da non provocare. Le stelle in questo caso consigliano di prendere un po' di tempo per rilassarsi e rigenerarsi a dovere.

Se volete sfruttare al massimo quelle pochissime energie che la giornata vi metterà a disposizione, usatele per fare un po' di attività fisica, evitando così di impigrirvi o di trascorrere la giornata in pigiama di fronte alla tv. Nel lavoro, non lasciate che qualcuno rovini il vostro buonumore: potrebbero capitare dei contrattempi.

Calma, sarete assolutamente in grado di gestirli nel migliore dei modi.

Toro: ★★★★. Un giovedì blando, discretamente positivo quanto basta. In amore, Venere seppur in lontananza continuerà a spalleggiarvi in questa giornata di dicembre, regalandovi un pizzico di sana armonia con la persona che avete accanto. Una coinvolgente cenetta al riparo da ogni seccatura sarà il regalo migliore che potreste farvi in questa giornata: pronti ad unirvi in un romantico abbraccio?

Rendere la serata particolarmente allegra e vivace sarà più facile di quanto possiate pensare. Dovreste liberarvi da tutto ciò che vi annoia e dedicatevi esclusivamente a tutto ciò che vi appassiona iniziando dagli amici sino alle persone stimate. Single? Siete molto timidi e riservati, ma dentro di voi presto potrebbe nascere qualcosa di veramente grande, forse un nuovo amore che vi renda finalmente sereni. Nel lavoro, lasciate che le stelle vi aiutino ad organizzare al meglio la giornata. Evitate di perdere tempo in discussioni con chi abbia opinioni diverse dalle vostre.

Gemelli: ★★★★★. Il periodo dedicato alla festività dell'Immacolata senz'altro è pronto a tirarvi su di morale. In amore, sarà una giornata preziosa, un giovedì soprattutto molto positivo per la coppia.

In primo piano una rinnovata capacità di dare al partner affetto e comprensione che, da parte vostra, verrà espressa al massimo delle possibilità. Una configurazione astrale positiva nel frattempo, parlando di single, continuerà a stimolarvi punzecchiandovi con l'intento di rimettervi sulla piazza. Nuovi incontri e sorprese, alcune che non vi aspetterete e che saranno dietro l’angolo pronte a saltar fuori all'improvviso. Potreste a breve trascorrere una giornata diversa dalle solite, forse anche in qualche località ancora inesplorata. Nel lavoro, non vi tirerete certo indietro, anzi riuscirete a evitare incombenze e seccature di vario tipo. Usando la tipica vostra strategia di osservazione potreste guadagnare punti rispetto alla concorrenza.

Oroscopo di giovedì 8 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. L'Astrologia predice a molti del segno una giornata davvero splendida, giusto per non dire 'da favola'. In amore, il partner sarà molto felice di godere insieme a voi dei piccoli piaceri della vita, anche perché la vostra vita di relazione procede molto serenamente. In molti casi saranno favorite anche le fughe romantiche: i mordi e fuggi a fine settimana potrebbero presto diventare regola fissa. Vi sentirete più forti e coraggiosi, soprattutto interiormente. Far luce sul vostro mondo interiore potrà essere molto utile per riuscire a comprendere meglio anche le persone che vi stanno vicino. Se siete single e state cercando una persona simpatica, intrigante e misteriosa, chiedete in giro se ne esiste ancora qualche esemplare: se esiste, prima o poi sarà vostra!

In ambito lavorativo, avete tanta esperienza ed è per questo che i colleghi più giovani si rivolgono spesso a voi.

Leone: ★★★★. In amore, potrete godere di una giornata sufficientemente positiva, ritrovando la forza di un’unione solida, sentita e genuina con la persona che vi è accanto. L’organizzazione delle prossime vacanze natalizie da fare insieme a chi amate sarà il motivo dominante della giornata, permettendovi di ritrovare una maggiore armonia e un nuovo affiatamento in coppia. Un cielo azzurro, cercherà di alleggerire l'atmosfera intorno a voi così, volendo, potrete chiamare a raccolta qualche buone amicizia, soprattutto d quelle che sanno come farvi sentire felici. La fortuna sarà sicuramente con voi, anche se spesso siete voi ad ostinarvi a non volerla vedere: aprite gli occhi e godetevi appieno la vita!

Nel lavoro, il vostro talento si chiamerà concretezza, e la metterete in evidenza soprattutto in quei momenti in cui ci fosse bisogno di ritrovare la quadratura del cerchio. Facendo perno sulla capacità di affidarvi al senso di realtà supererete qualsiasi scoglio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 8 dicembre, mette in agenda (la vostra ovviamente) un periodo buono abbastanza. In amore, una Venere sufficientemente positiva allieterà l'inizio di questo nuovo giorno, specie se avete una relazione di lunga data. Il team planetario permetterà a tutti voi del segno di ammorbidirvi con la persona che avete accanto, trasformandovi in cuccioli desiderosi di coccole. Si innalzerà il livello del vostro fascino: chi di voi avesse il cuore irrequieto vivrà senz'altro intensi e inebrianti flirt amorosi.

Sarà quindi la carica passionale che avete dentro di voi a far risaltare effetti molto esaltanti, specie se per l’appunto foste alla ricerca dell’anima gemella. Nel lavoro, con garbo, equilibrio e la consueta buona volontà, riuscirete a mettere a posto alcuni punti che sono rimasti in sospeso nei giorni scorsi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'8 dicembre.