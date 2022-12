L'oroscopo della giornata di giovedì 22 dicembre prevede un Leone affiatato in amore grazie alla Luna in buon aspetto, mentre il Cancro non dovrà essere troppo ripetitivo, soprattutto al lavoro. Passione e complicità caratterizzeranno i nati del Toro, mentre l'Acquario sarà maestro nelle proprie mansioni lavorative.

Previsioni oroscopo giovedì 22 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì più serena sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna vi permetterà di sentirvi più vicini al partner, e sarà possibile cercare un dialogo sano e costruttivo per entrambi.

Nel lavoro comprendere con che progetti avrete a che fare prima di cominciarli potrebbe mettervi in una posizione di vantaggio. Voto - 7️⃣

Toro: bella giornata per poter vivere una relazione di coppia affiatata e movimentata. Questa settimana natalizia riserverà per voi momenti più leggeri e spensierati, da dedicare alla persona che amate per rendere migliore il vostro rapporto. Nel lavoro i vostri colleghi appoggeranno le vostre scelte, e con Mercurio e Giove favorevoli, sarete incentivati a seguire le vostre idee. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo difficile in amore a causa della Luna in opposizione. Queste giornate prima di Natale si stanno rivelando stressanti per voi. Dovrete avere pazienza, soprattutto perché tra voi e il partner le cose non vanno così male.

In altre parole, non trovare il pretesto per creare discussioni. In ambito lavorativo avrete le idee più chiare su come portare avanti i vostri progetti grazie a Giove in sestile. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che potrebbe darvi qualche grattacapo sul fronte professionale. Essere ripetitivi potrebbe solo mettervi in difficoltà.

Puntare dunque sempre sulla stessa strategia non sarà la mossa migliore per progredire. In amore Venere in opposizione sarà motivo di discussioni con il partner. Sappiate però che non serve la perfezione per trascorrere bei momenti insieme. Voto - 6️⃣

Leone: potrete vivere una relazione sentimentale più affiatata grazie alla Luna in trigono secondo l'Oroscopo del giorno.

Single oppure no, ci saranno diverse occasioni stimolanti per voi e per la persona che amate. Non fatevele sfuggire dunque. In ambito lavorativo dovrete essere più incisivi con i vostri progetti, e rischiare anche qualcosina in più per cercare di ottenere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale altalenante in questa giornata secondo l'oroscopo del giorno. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e spesso potreste sbagliare approccio nei confronti della persona che amate. Nel lavoro avrete le idee ben chiare su quali progetti puntare grazie a Mercurio in trigono, portando a casa risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile vi permetterà di mostrare un maggiore ottimismo sul fronte amoroso, anche se tra voi e il partner ci saranno ancora molte cose da sistemare.

Se siete single potrete provare emozioni diverse nei confronti di una persona in particolare. Nel lavoro Giove e Mercurio complicheranno i vostri progetti. Se necessario, meglio rimandare un esame. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'intesa tra voi e il partner sarà semplicemente impeccabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Venere in buon aspetto vi metterà di buon umore, e sarete in grado anche di recuperare il rapporto con persone dalla quale avevate preso le distanze. In ambito lavorativo le idee ci saranno grazie a Mercurio, ma dovrete anche saperle mettere in pratica. Voto - 8️⃣

Sagittario: i buoni sentimenti non mancheranno per voi, soprattutto in questo periodo natalizio. La Luna in congiunzione poi porterà quella voglia di trascorrere del tempo non solo con il partner, ma anche con amici e familiari.

Sul fronte professionale Giove vi aiuterà a vedere le cose dal loro lato positivo. Attenzione comunque a Marte opposto che vi toglierà energie. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo piuttosto convincente. Venere porterà gioia e buon umore in voi, e sarà più facile condividere sentimenti ed emozioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro Giove potrebbe impedirvi di portare a bordo alcuni progetti che hanno richiesto tempo. Affidatevi a Mercurio per gestire bene, e soprattutto in modo razionale, la situazione. Voto - 8️⃣

Acquario: sul fronte lavorativo non può battervi nessuno al momento, non con stelle favorevoli come Marte, Giove e Saturno. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata si rivelerà piacevole per voi e il partner grazie alla Luna in sestile.

Se siete single riuscirete di più a godervi questo periodo intenso di emozioni. Voto - 8️⃣

Pesci: Marte in quadratura potrebbe sollevare piccoli contrattempi in questa giornata di giovedì. Sul fronte lavorativo dovrete essere previdenti, ma anche prevenuti in certe occasioni. In amore attenzione a questa Luna in quadratura che potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Affidatevi a Venere per esprimere al meglio i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣