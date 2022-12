L'Oroscopo di domani 31 dicembre è pronto a mettere in chiaro come andrà l'ultimo giorno dell'anno. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato relative ai primi sei segni dello zodiaco. A salutare l'anno vecchio che sta per andare via è pronta una meravigliosa Luna in Toro: ansiosi di sapere chi avrà una giornata fortunata tra i segni della prima sestina zodiacale?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 31 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 31 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 31 dicembre prevede che sarà una giornata all'insegna del divertimento, dello svago e del piacere. Molto bene la vostra vita a due, dove vi sentirete appagati appieno da un partner che stravede per voi. La giornata di fine anno procederà in maniera tranquilla: godetevi gli affetti, i soli in grado di donare tanta serenità. Questo periodo sarà molto utile anche in vista degli impegni futuri. La presenza della Luna in Toro renderà piacevole la vostra giornata in amore: i rapporti sentimentali si faranno più leggeri, spensierati e rigeneranti. Se avete in progetto di trascorrere questa serata con gli amici state tranquilli, perché andrà tutto benissimo!

Nel lavoro, presto vi stupirete nel vedere la magnificenza dei vostri risultati.

Toro: 'top del giorno'. Questo fine anno il cielo vi favorirà, specie se avete una relazione di lungo corso. La Luna in arrivo nel segno proprio questo sabato accenderà di una luce particolare che vi farà viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della persona amata.

Riuscirete a esprimere in modo efficace il vostro amore e a rendere la serata magica. La Luna vi invierà ottimi influssi, creando una sintonia d’intenti per ogni progetto da realizzare insieme ai vostri amici, garantendovi fascino e carisma da vendere, per una giornata all'insegna della seduzione. Difficilmente qualcuno potrà resistervi, compresa quella persona che da tempo sembrava ignorarvi.

Nel lavoro, i guadagni supereranno ogni previsione, così si prevedono ottime le collaborazioni e nuove intese professionali.

Gemelli: ★★★★. Fine anno positivo per molti del segno. In amore, le stelle stimoleranno positivamente la giornata e riuscirete a dare linfa ai vostri sogni, che poggeranno comunque su un sano pragmatismo: è comunque tempo di agire, aspettare e basta non porterà a nulla. Un desiderio di rinnovamento pervaderà tutti i nati sotto questo bel segno, e molti sentiranno il bisogno di nuovi progetti da condividere con chi si ama. Le stelle aiuteranno a fare dei progetti a lungo termine. Sarete anche più pazienti rispetto al solito e questo sarà decisamente un bene, visto che in generale non riuscite mai ad essere veramente rilassati.

Nel lavoro, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercavate.

Oroscopo di sabato 31 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Giornata abbastanza difficile da governare. In amore, vi sveglierete con uno stato d'animo poco propenso alla condivisione con il partner, e questo vi porterà a cercare la vostra indipendenza, anche se questo potrebbe causare qualche malumore di troppo nella vostra relazione. In generale, sarete alle prese con una Luna antipatica e ciò vi farà allontanare da certe sicurezze su cui negli ultimi tempi avete fatto molto affidamento. Dovrete costruirne di nuove: con molta calma e pazienza ci riuscirete.

Nel lavoro, un cielo grigio vi chiederà di fare bene i vostri calcoli prima di fare un investimento importante: potrebbe riguardare l'acquisto di un immobile o dei lavori di ristrutturazione.

Leone: ★★. In questo finale d'anno potreste sentirvi un po' in crisi. In amore, qualche malinconia di troppo renderà pesante il clima intorno a voi per gran parte della giornata. Stelle contrarie saranno in alcuni casi portatrici di dubbi e di insicurezze, il che vi renderà parecchio nervosi e decisamente intrattabili, soprattutto con il partner. In questo periodo vi sembrerà che tutti parlino male di voi: immaginerete conversazioni e pettegolezzi alle vostre spalle... Rilassatevi! Non siete il centro del mondo ma soltanto particolarmente paranoici.

State tranquilli, perché non ci sarà niente di cui preoccuparsi. Nel lavoro in qualche caso vi sentirete stressati da alcune situazioni legate all'attività. Sappiate che dovranno essere solamente gestite con calma.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 31 dicembre, rileva una Luna allegra e colorata. La vita di coppia andrà alla grande e vi sentirete in grandissima forma. L'Astro d'Argento vi renderà energici, pronti a coinvolgere chi amate o stimate in tante cose da fare insieme, a cominciare dalla persona della cuore. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e questo renderà la sfera dell'eros particolarmente eccitante. Qualcuno di voi forse deciderà di rivedere una ex-fiamma: prima però, fatevi due conti!

La giornata regalerà la sensazione di poter esprimere in sicurezza certi desideri. Sentirete la mano di una persona amica pronta a sostenervi: potete fidarvi ciecamente e questo farà la differenza. Durante la giornata, poi, saprete anche essere persuasivi, in maniera assolutamente straordinaria.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 31 dicembre.