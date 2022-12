L'Oroscopo della giornata di domenica 11 dicembre vedrà un Toro ben accetto in amore grazie alla buona posizione della Luna e di Venere, mentre Leone riuscirà ancora a sentirsi a suo agio con il partner. Fase delicata in amore per i nativi Vergine, ma comunque in salita, mentre Pesci sarà abbastanza lucido e razionale sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 11 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 11 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che difficilmente vi permetterà di far scoppiare la scintilla dell'amore secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere in cattivo aspetto incideranno negativamente sul vostro atteggiamento. Single oppure no, non siate troppo diretti con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto reattivi, ma dovrete anche saper far fronte agli imprevisti. Voto - 6️⃣

Toro: vi sentirete ben accetti in amore grazie a questo cielo che finalmente vi sorride. Soprattutto per chi è alle prime armi in amore, sarà un po’ più fortunato, e potrà fare breccia nel cuore della persona che ama. In ambito lavorativo il vostro modo di essere puntigliosi vi permetterà di non tralasciare nessun dettaglio, e raggiungere più facilmente risultati migliori. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete per voi nativi del segno.

Le stelle vi aiuteranno a trovare buone soluzioni per vivere un bel rapporto con il partner, ciò nonostante tenete a mente che servirà tempo e pazienza. Nel lavoro sarà un periodo buono per i guadagni, ma anche le spese da sostenere saranno importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: il vostro rapporto con il partner sarà dolceamaro in questa giornata di domenica.

La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e tra voi e il partner ci saranno continui alti e bassi. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove in trigono, anche se alcuni fastidiosi imprevisti potrebbero rallentarvi un po’, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso valida secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Riuscirete a chiudere serenamente questa settimana, con la promessa che quella in arrivo si riveli migliore. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno piccole entrate in più, ma non al punto da alzare esponenzialmente le vostre finanze. Voto - 8️⃣

Vergine: state attraversando una fase più delicata in amore. Venere finalmente vi sostiene, e in questa giornata di domenica sarà importante cercare di ricostruire il vostro rapporto con il partner, sfruttando anche la buona posizione della Luna. Sul piano professionale avrete Mercurio in trigono per gestire bene questa giornata lavorativa, ma attenzione a Giove opposto che potrebbe incidere sul risultato dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: Mercurio e Venere vi metteranno in difficoltà in questa giornata di domenica.

Come se non bastasse, ci sarà anche la Luna in cattivo aspetto. Cuori solitari o meno dunque, per vivere un buon rapporto sappiate che anche voi dovrete fare la vostra parte. Sul posto di lavoro potrebbe essere necessario fare qualche sforzo in più per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo sopra di voi valido per provare a vivere una serena relazione di coppia. Il tema di questa giornata sarà la comunicazione. Sarà importante infatti trovare sempre il dialogo con la persona che amate affinché tutto possa andare per il verso giusto. Nel lavoro avrete davanti a voi nuovi progetti, e con Mercurio e Giove favorevoli dimostrerete di essere preparati. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo piacevole in ambito amoroso per voi nativi del segno, anche senza più Venere in congiunzione.

Sarà dunque una giornata interessante per voi e per la persona che amate. Sfruttate le occasioni che arriveranno. In ambito lavorativo non abbiate paura di esprimere il vostro punto di vista, perché potreste avere idee davvero valide. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale discreta per voi in questa giornata, se non fosse per la Luna in opposizione dal segno del Cancro. Pazienza, perché il rapporto con il partner non sarà così male. Cercate solo di non esporvi più di tanto per il momento. Nel lavoro fate attenzione soltanto alle vostre finanze, nonostante riuscirete a portare a casa buoni risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: potrete vivere la vostra relazione di coppia in modo più intenso secondo l'oroscopo.

Questo cielo sarà tutto sommato discreto. Amate la vostra fiamma, ma non spingetevi troppo oltre per il momento. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro, merito di stelle come Marte e Saturno in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Pesci: con Mercurio e Giove in buon aspetto riuscirete a essere lucidi e razionali quanto basta sul posto di lavoro, oltre che fortunati, ottenendo risultati più che soddisfacenti, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte amoroso vi sentirete a vostro agio con il partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, ma anche voi cuori solitari riuscirete a rompere il ghiaccio e instaurare un rapporto interessante da coltivare. Voto - 8️⃣