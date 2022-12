L'Oroscopo della giornata di domenica 18 dicembre prevede un Leone più affiatato grazie alla Luna in sestile, mentre Capricorno non dovrà essere ingenuo a causa della Luna negativa. Gemelli avrà voglia di divertimento e godere dei piaceri della vita, soprattutto in questo periodo, mentre Pesci sarà piuttosto impegnato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 18 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 18 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: la settimana non si chiuderà nel migliore dei modi a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

Mettete in conto possibili discussioni o imprevisti con il partner o con la vostra fiamma che non faranno bene all'intesa tra voi. In ambito lavorativo sarà una giornata intesa. Dovrete darvi da fare per portare a casa soltanto magre consolazioni. Voto - 5️⃣

Toro: con Venere in trigono dal segno amico del Capricorno, potrete godere di una domenica splendida con il partner, avviandovi verso una settimana natalizia piena di aspettative. Se siete single non sempre alcuni momenti particolari arrivano per caso. Nel lavoro vi dedicherete con attenzione e impegno ai vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi metterà voglia di allegria e divertimento.

Soprattutto sul fronte amoroso, single oppure no, potrete godervi i piaceri della vita, ancora meglio se con la vostra anima gemella affianco. Nel lavoro sarà una giornata piacevolmente leggera, con risultati nel complesso più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale complicata secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Quando Venere e Luna sono contro, il vostro umore non sarà sempre così piacevole, e con il partner potreste essere spesso causa di discussioni. Non pensate dunque di avere sempre ragione, battendovi fino alla morte per la vostra causa. Nel lavoro le mansioni da svolgere saranno tante, e sarà necessario non farsi prendere da stress o panico.

Voto - 5️⃣

Leone: godrete di una maggiore intesa in questa giornata di domenica grazie alla Luna in sestile. Se il vostro cuore appartiene già a qualcuno, dovrete soltanto esprimere ciò che sentite verso la persona che amate nel migliore dei modi. Sul fronte professionale piccoli investimenti potrebbero portare risultati sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile e soddisfacente. Venere arricchisce il vostro rapporto di bei momenti, e con un po’ di romanticismo non potrete chiedere di più per la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono porterà certezze, utili per procedere spediti con le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione renderà quest'ultima giornata della settimana meno difficile del solito per voi e il partner.

Certo, non aspettatevi momenti al limite del romanticismo, ciò nonostante potrete provare a essere ragionevoli e cercare il dialogo. Sul piano professionale alcuni conti potrebbero non tornare. Meglio indagare prima di dover rispondere di azioni non volontarie. Voto - 6️⃣

Scorpione: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere vi guarderà benefica dal segno del Capricorno con il partner ci sarà un ottimo affiatamento. Se siete single rimarrete con i piedi per terra, ma con la speranza che il vostro amore possa concretizzarsi presto. Nel lavoro sarà una giornata abbastanza produttiva grazie a Giove e Mercurio, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale appagante grazie alla Luna in sestile.

Questa domenica si rivelerà piuttosto stimolante con il partner. Trovate il pretesto giusto per trascorrere del tempo con la persona che amate, soprattutto in questo periodo. Il lavoro ultimamente non vi sta dando grandi soddisfazioni. Potreste sentire la necessità di staccare per un po’, o rinnovare il vostro ambiente di lavoro. Voto - 7️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana non così promettente in amore. Avete dimostrato tanto in questo periodo per il partner, ma con la Luna in quadratura non sarete così romantici. Single oppure no, in ogni caso, non dovrete dimostrare ingenuità, in modo tale che nessuno possa approfittarsi di voi. Nel lavoro avrete degli obiettivi da raggiungere, ma non per forza dovrete essere frettolosi.

Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica tranquilla e piacevole sul fronte amoroso per i nati del segno. La Luna in trigono dal segno della Bilancia porterà intesa con il partner, ma anche voi single potreste riuscire a coronare un piccolo sogno. Nel lavoro continuerete a fare passi in avanti con i vostri progetti. Siate fieri di ciò che state costruendo. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una domenica piuttosto impegnativa sul fronte lavorativo. Secondo l'oroscopo, gli astri saranno dalla vostra parte. Datevi da fare dunque, senza perdere di vista i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata non sarà il massimo per confidare emozioni e sentimenti, colpa della Luna opposta. Nulla di così grave in fondo. Single oppure no, siate pazienti, ma soprattutto, non ci sarà alcun motivo di essere scontrosi. Voto - 6️⃣