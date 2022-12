L'Oroscopo della giornata di Capodanno, di domenica 1° gennaio, prevede un Toro pieno di felicità grazie alla Luna in congiunzione, mentre Acquario avrà un bel po’ di energie da usare per divertirsi e godere al meglio della propria spensieratezza. Leone rallenterà un po’ in amore, ma godrà comunque di un bel rapporto, mentre Pesci sarà piuttosto ottimista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 1° gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 1° gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il primo giorno dell'anno, e l'ultimo della settimana, non inizierà al meglio delle vostre aspettative, ma comunque non sarà così male per i sentimenti.

Partirete con un discreto ottimismo, e cercherete di godere di un rapporto migliore. Con la giusta pazienza, potrete riuscire nel vostro intento. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di domenica che vi vedrà sprizzare felicità da tutti i pori grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, l'allegria sarà di casa, e i rapporti con le persone che amate non potrebbero essere meglio di così. Voto - 9️⃣

Gemelli: il nuovo anno si aprirà con nuove speranze per i nati del segno, non solo in ambito sentimentale. Avrete grandi cose in mente e Marte vi terrà attivi. Per il momento però, pensate a godervi questo Capodanno in tutta serenità. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale serena in questa giornata grazie alla Luna in sestile.

Single oppure no, troverete maggior disponibilità nei confronti del partner. Potrebbe essere la strada giusta per provare a recuperare terreno e cominciare l'anno serenamente. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale un po’ a rilento in questa prima giornata dell'anno, colpa della Luna in quadratura. Non vi mancherà però un discreto ottimismo, che vi permetterà di vivere un rapporto tutto sommato discreto.

Voto - 7️⃣

Vergine: prima giornata dell'anno eccellente sul fronte amoroso per i nati del segno. Una splendida Luna e Venere in ottimo aspetto vi permetteranno di godere al meglio della vostra relazione di coppia e in tutta spensieratezza e relax, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà una giornata favorevole per provare a dedicare un po’ di tempo in più alla persona che amate, anche se Venere vi darà qualche grattacapo.

Fortunatamente la Luna non sarà più opposta, per cui provate a fare qualcosa per rendere migliore il vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale non molto interessante secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna si troverà in opposizione, ma per fortuna potrete contare su Venere in congiunzione per provare a vivere una relazione di coppia discreta. Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima giornata secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà piuttosto piacevole, e non mancheranno quei momenti liberatori fatti di intesa e romanticismo, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: non potevate iniziare meglio di così il nuovo anno. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere vi regaleranno forti emozioni, dopo un sabato un po’ a rilento.

Single oppure no, potrete dare vita a momenti davvero teneri, che potreste custodire a lungo. Voto - 9️⃣

Acquario: il nuovo anno inizierà con tante nuove energie da spendere per i nati del segno, merito anche di Marte in trigono. Riuscirete quindi a essere attivi, e godervi questa giornata di domenica al meglio in compagnia delle persone che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: ottimo cielo in questa giornata di domenica. Buone notizie e belle emozioni da vivere vi permetteranno di sperare in un 2023 migliore sotto ogni punto di vista. Godetevi per il momento questa giornata, e costruite giorno dopo giorno il vostro futuro. Voto - 9️⃣