L'Oroscopo della giornata di domenica 4 dicembre prevede un forte desiderio di comando per i nativi Capricorno, forti di Giove in buon aspetto, mentre Bilancia mostrerà maggior responsabilità e intelligenza, sia in amore che al lavoro. Toro riuscirà a gestire bene le proprie mansioni lavorative, mentre Gemelli non dovrà perdere la bussola. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 4 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 4 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà bene per voi nativi del segno.

La Luna vi terrà compagnia fino alle prime ore del mattino, per poi spostarsi nel segno del Toro. Single oppure no, saprete dedicare tempo e energie alla vostra fiamma, pensando al suo benessere. Nel lavoro sarà una giornata proficua, che dovrete saper massimizzare. Voto - 8️⃣

Toro: l'arrivo della Luna nelle prime ore della giornata illuminerà questa domenica secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia sarà piuttosto affiatata e piacevole. Se siete single sarà più facile per voi viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda della persona che amate. Nel lavoro essere un po’ più socievoli potrebbe permettervi di gestire meglio le vostre mansioni di gruppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere in opposizione dal segno del Sagittario, sarà necessario non perdere la bussola sul fronte amoroso.

Non sarà facile riuscire a fare chiarezza all'interno della vostra relazione di coppia. Portate pazienza ancora per un po’. Nel lavoro state andando benino grazie a Marte, ciò nonostante non scaricate la vostra frustrazione sui colleghi se qualcosa andrà storto. Voto - 6️⃣

Cancro: l'astro argenteo tornerà ad agire a vostro favore nella seconda parte di questa giornata secondo l'oroscopo di domenica.

Sarà necessario dunque sfruttare questo momento per provare a ricostruire e consolidare il vostro rapporto. Nel lavoro dovrete portare a termine alcune mansioni entro questo periodo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una domenica altalenante per voi nativi del segno. Venere sarà ancora in trigono dal segno amico del Sagittario, ciò nonostante la Luna si sposterà in quadratura.

Non sempre potreste dunque venire incontro alle esigenze del partner. Nel lavoro porterete a casa buoni risultati, che v'incoraggeranno a dare di più. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che vi darà qualche soddisfazione in più in questa giornata di domenica, merito della Luna che passerà in trigono dal segno del Toro. Single oppure no, sarete più amichevoli e socievoli, ma non sarà questo il momento di affondare il colpo dell'amore. Nel lavoro attenzione a possibili imprevisti da parte di Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Bilancia: mostrerete maggior responsabilità e intelligenza secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La Luna non sarà più in opposizione, e voi sgombrerete la mente da pensieri negativi.

In amore, single oppure no, vi preoccuperete di più del benessere della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro saprete svolgere le vostre mansioni con professionalità e agilità. Voto - 8️⃣

Scorpione: la settimana non si concluderà nel migliore dei modi per voi nativi del segno. La Luna in opposizione dal segno del Toro potrebbe confondervi le idee, e il rapporto con il partner potrebbe essere messo in dubbio. In ambito lavorativo Giove porterà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per ottenere qualcosa in più dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ancora una volta soddisfacenti per voi secondo l'oroscopo. In amore Venere manterrà alta l'intesa tra voi e il partner, merito anche delle vostre efficaci doti romantiche.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a evitare gli imprevisti, ma raggiungere i risultati desiderati non sarà così semplice. Voto - 8️⃣

Capricorno: con stelle come Giove e la Luna in buon aspetto, il desiderio di comando si farà sentire in questa giornata di domenica. Soprattutto in ambito lavorativo, vorreste poter dire la vostra su alcuni progetti. Dimostrando al meglio le vostre idee, potreste riuscirci. In amore l'astro argenteo vi metterà a vostro agio, con momenti davvero teneri da vivere con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner si rivelerà altalenante, con momenti non particolarmente soddisfacenti.

Molto bene invece il settore professionale grazie a Marte, Mercurio e Saturno in buon aspetto, che vi aiuteranno a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in sestile vi aiuterà a risollevare le sorti del vostro rapporto secondo l'oroscopo. Venere rimane in quadratura, ciò nonostante le cose tra voi e la persona che amate lentamente miglioreranno. Nel lavoro sentirete il bisogno di dedicarvi a progetti facili, che vi permetteranno di raggiungere facilmente il successo. Voto - 6️⃣