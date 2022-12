L'oroscopo della giornata di giovedì 15 dicembre prevede una Vergine più disciplinata non solo sul fronte lavorativo, mentre alcune sfide professionali stimoleranno i nativi Pesci. Gemelli dovrà far fronte a qualche imprevisto, in amore e al lavoro, mentre Capricorno sarà capace di essere il partner perfetto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 15 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 15 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì sottotono dal punto di vista sentimentale per voi. Questo cielo vedrà Venere in quadratura, e non sarà di grande aiuto per coltivare un rapporto sincero e piacevole.

In ambito lavorativo ultimamente siete distratti e disorganizzati a causa di Mercurio in quadratura. Meglio non prendersi troppi rischi per il momento. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale al culmine dell'intesa per voi e il partner secondo l'oroscopo. Single oppure no, riuscire a fare colpo nel modo migliore sarà possibile grazie alla Luna e Venere in trigono. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione. In ambito lavorativo ci penseranno Mercurio e Giove e indirizzarvi verso progetti di successo. Voto - 9️⃣

Gemelli: dovrete far fronte a qualche imprevisto di troppo, colpa della Luna in cattivo aspetto. In amore non scorrerà una forte intesa tra voi e la vostra fiamma. Concentratevi su ciò che potete fare per migliorare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro non siate troppo severi con i vostri dipendenti, soprattutto se stanno facendo un buon lavoro. Voto - 6️⃣

Cancro: l'amore fatica a entrare nella vostra vita secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 15 dicembre. I vostri sentimenti nei confronti della persona che amate saranno confusi a causa di Venere opposta.

La Luna in sestile vi aiuterà a recuperare un po’ di buon senso, ma potrebbe non essere sufficiente. Nel lavoro al momento non avrete una visione così ottimista, ma forse è perché non sarete così pazienti. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale forse non del tutto favorevole, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa.

Se siete single non vi dispiacerà poter dare vita a nuove avventure, ma dovrete essere in grado di saperle gestire. In ambito lavorativo sarete soddisfatti di come procederanno i vostri progetti, un po’ meno dei risultati economici che otterrete. Voto - 7️⃣

Vergine: con il sostegno di Mercurio, riuscirete a essere disciplinati e organizzati sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo. Alcune trattative potrebbero inoltre essere facilitate, e i risultati non saranno così male. In amore potrete contare sulla Luna in congiunzione e su Venere in trigono per vivere un bel rapporto con la vostra anima gemella, ma anche voi single vi darete da fare. Voto - 8️⃣

Bilancia: niente favori al momento da parte di Venere in questa giornata di giovedì.

In amore, single oppure no, non riuscirete a essere così romantici o affiatati come vorreste. Potrebbe esserci qualcosa che vi turba in questo periodo, e potrebbe essere utile parlarne proprio con la persona che amate. Nel lavoro scrollarsi di dosso alcuni progetti potrebbe aiutarvi a respirare e gestire meglio la vostra professione. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno ben allineati per voi e, single oppure no, riuscirete a trasmettere alla vostra fiamma fiducia, amore e romanticismo, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo stelle come Mercurio e Giove saranno favorevoli, pronte a darvi tutto ciò di cui avrete bisogno per mettere insieme discreti successi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: non sarà la giornata perfetta per parlare d'amore secondo l'oroscopo, non con la Luna in quadratura dal segno della Vergine. Tra voi e il partner ci sarà intesa, ciò nonostante faticherete a essere romantici. Se necessario, discutere dei vostri problemi potrebbe aiutare. Sul fronte professionale Marte e Giove toglieranno energie e fortuna, rendendo più complicate del previsto alcune mansioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere in buon aspetto, dimostrerete di essere il partner perfetto in questa giornata di dicembre. Single oppure no, la vostra fiamma riconoscerà quanto di buono ci sarà in voi, e a quel punto sarà possibile dà vita a momenti ricchi di intesa e passione.

Nel lavoro sarete piuttosto decisi a raggiungere o vostri obiettivi, e con Mercurio e Giove a favore, pianificherete al meglio la giornata. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta in questa giornata di giovedì. Questo cielo non sarà particolarmente influente dal punto di vista sentimentale, ciò nonostante, se tra voi e il partner scorrerà una buona intesa, non avrete nulla da temere. In ambito professionale continuerete a essere un punto di riferimento, e con Marte in trigono non vi fermerete di fronte a nessun ostacolo. Voto - 7️⃣

Pesci: con l'aiuto di Giove in congiunzione e Mercurio in sestile, alcune sfide professionali non vi faranno paura e le affronterete con preparazione e decisione.

In amore questa non sarà una giornata particolarmente romantica a causa della Luna in opposizione. Venere rimane favorevole dal segno del Capricorno, ciò nonostante dovrete essere pazienti nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣