L'oroscopo della giornata di giovedì 8 dicembre prevede un Leone più solare dal punto di vista amoroso grazie alla Luna nel segno, mentre Vergine potrebbe portare rancore in amore. Battaglie e discussioni volgeranno al termine per i Gemelli grazie a questo cielo in miglioramento, mentre per il Capricorno risulterà più semplice affrontare certi discorsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 8 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 8 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di giovedì.

Quest'Immacolata passerà serenamente sul fronte amoroso per voi, e sarà importante per voi consolidare il vostro legame sentimentale. Nel lavoro la troppa sicurezza potrebbe portarvi in errore. Se necessario, prendetevi un momento in più per riflettere su quello che state facendo. Voto - 7️⃣

Toro: periodo nel complesso stabile in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo vi darà discrete soddisfazioni ogni giorno sempre di più. Il buon umore non mancherà in questo periodo di festa. Sul fronte lavorativo saprete come uscire fuori da eventuali imprevisti grazie alla buona posizione di Mercurio, in trigono dal segno del Capricorno. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi vedrà un po’ più pacati grazie alla Luna nel segno.

È giunto il momento di portare a termine battaglie e discussioni con il partner, sotterrare l'ascia da guerra e cercare di vivere un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro le buone idee non mancheranno, ciò nonostante dovrete essere in grado di applicarle al meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di giovedì tutto sommato discreta per voi.

In amore inizierete a sentire gli influssi negativi di Venere, e il vostro atteggiamento un po’ brusco potrebbe riflettersi sul partner. Cercate di essere più calmi e ragionevoli. Non avete motivo di prendervela per questioni da poco. In ambito lavorativo i nuovi progetti non mancheranno, ma attenzione a Mercurio che potrebbe causare qualche imprevisto.

Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere ancora in buon aspetto, vivrete una giornata allegra dal punto di vista sentimentale. Sarete infatti piuttosto sereni con il partner, ma non dimenticatevi che non potrete prendervi tutte le libertà che volete. Nel lavoro arriverà qualche piccola soddisfazione, ma non sazierà la vostra voglia di raggiungere vette più alte. Voto - 8️⃣

Vergine: un'Immacolata non molto convincente per voi nativi del segno sotto il profilo sentimentale. In amore potreste portare un po’ di rancore, che non farà di sicuro bene al vostro rapporto. Un po’ meglio sul posto di lavoro grazie alla buona posizione di Mercurio. Arriveranno discreti risultati, anche se potrebbe essere necessario qualche piccolo sacrificio.

Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale serena in questa giornata di giovedì. Tenete conto però che sia la Luna che Venere stanno per spostarsi in una posizione scomoda per voi. Single oppure no, dal punto di vista sentimentale dovrete trovare un buon motivo per continuare il rapporto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete piuttosto volenterosi, ma dovrete migliorare sotto certi aspetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un giovedì discreto sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Godrete di una discreta intesa di coppia, che vi permetterà di vivere bei momenti con il partner. Se siete single dedicate più energie ai sentimenti e ai rapporti sociali. In ambito lavorativo riuscirete a gestire bene alcune mansioni grazie a Mercurio, in particolare voi nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale un po’ altalenante in questa giornata dell'Immacolata, colpa della Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, potreste essere un po’ suscettibili, e con la vostra fiamma potrebbe esserci qualche piccola discussione. Nel lavoro riuscirete a mantenere il sangue freddo con le vostre mansioni, con risultati in linea con le aspettative. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo tutto sommato discreto per voi secondo l'oroscopo. Sarà piuttosto semplice per voi affrontare certi discorsi, in famiglia o con il partner. I cuori solitari potrebbero essere travolti da emozioni davvero intense. Per quanto riguarda il lavoro avrete spesso le idee chiare sui vostri progetti grazie a Mercurio, e con Giove avrete quel pizzico di fortuna in più necessario per ottenere grandi risultati professionali.

Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale favorevole in questa giornata di giovedì. La Luna in trigono dal segno dei Gemelli porterà buon umore in voi, da condividere con la persona che amate. Se siete single troverete dei momenti di svago piuttosto piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sostiene le vostre imprese, e porterà risultati spesso più che soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potreste essere un po’ più critici del solito in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, non fatevi prendere dai sentimenti negativi, non in questo periodo. In ambito lavorativo sarete più collaborativi grazie a Mercurio e Giove, che vi aiuteranno ad ottenere discrete soddisfazioni. Voto - 6️⃣