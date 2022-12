L'Oroscopo della giornata di lunedì 12 dicembre vedrà i nativi Leone più concentrati verso il partner, mentre Toro potrebbe avere ancora qualche faccenda in sospeso. Acquario sarà giù di corda a causa della Luna opposta, mentre Bilancia potrà spendere al meglio le proprie energie al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 12 dicembre.

Previsioni oroscopo lunedì 12 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà con una fortunata Luna in trigono per voi nativi del segno. Venere sarà in quadratura, dunque in posizione sfavorevole, ciò nonostante questa giornata di dicembre non sarà da scartare per cercare di vivere un buon rapporto con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro non sempre avrete buone idee. Meglio chiedere prima il parere di chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono in questo inizio di settimana contrariamente a quanto l'oroscopo prevedeva per voi nativi del segno fino ad oggi, domenica 11 dicembre. La Luna sarà in particolare in quadratura dal segno del Leone: anche se Venere vi sostiene dal segno del Capricorno, non sempre il vostro romanticismo sarà apprezzato dalla persona che amate. Un po’ meglio al lavoro, grazie a Mercurio e Giove che vi metteranno nelle condizioni migliori per provare a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo più interessante in amore per voi nativi del segno.

La Luna vi sorriderà dal segno del Leone, cosa che vi consentirà di poter vivere con maggior entusiasmo il vostro rapporto con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo saprete svolgere al meglio le vostre mansioni e con Marte nel segno non perderete tempo dandovi da fare. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno.

Non sarete disposti a tollerare le persone invadenti, ciò nonostante reagire in modo istintivo non sarà la soluzione. In ambito lavorativo avrete tante mansioni da svolgere. Giove in trigono vi darà una mano, ma Mercurio in opposizione potrebbe rallentarvi con qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, sarete più concentrati verso il partner e la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo.

Single oppure no, sarà un buon momento per provare ad approfondire il legame che avete con le persone intorno a voi. Nel lavoro dubbi e incertezze ultimamente vi prendono d'assalto. Dovrete avere le idee più chiare e trovare la direzione giusta per voi. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva per voi sul fronte amoroso. Venere vi sosterrà dal segno del Capricorno e, single oppure no, sarete in piena sintonia con la persona che amate. Sarà più semplice per voi fare breccia nel cuore della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro le idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma con Marte e Giove negativi non sarà semplice riuscire ad applicarle. Voto - 8️⃣

Bilancia: vi sentirete piuttosto bene in questa giornata di dicembre grazie a Marte in trigono dal segno dei Gemelli.

Ciò nonostante Mercurio si troverà in quadratura, e gestire per bene le vostre mansioni non sarà semplice senza delle buone idee alla base. In amore La Luna vi sorride e vi aiuterà a stabilire un buon dialogo con il partner, ma attenzione a Venere in quadratura che vi renderà poco romantici. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di lunedì a causa della Luna in quadratura. Vorreste essere in grado di valorizzare la vostra vita amorosa in questo periodo di Venere favorevole, ciò nonostante sarà necessario sapere cosa il partner vorrebbe da voi. Sul posto di lavoro Mercurio e Giove vi aiuteranno a gestire al meglio i vostri progetti. Cercate anche di gestire bene le vostre finanze.

Voto - 7️⃣

Sagittario: quadro astrale che v'impedirà di avere dei progetti ben chiari nella vostra mente secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Se avete lavori in corso, per il momento limitatevi a terminare quelli. Ai progetti più ambiziosi penserete più in là. In amore la Luna illuminerà la vostra relazione sentimentale e, single oppure no, sarete molto socievoli, soprattutto con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di lunedì positiva sul fronte amoroso per voi nativi del segno: Secondo l'oroscopo, Venere in congiunzione illuminerà la vostra storia d'amore, ma anche i cuori solitari saranno in grado di rompere il ghiaccio e provare a dare vita a un nuovo rapporto. Per quanto riguarda il lavoro idee, energie e organizzazione saranno dalla vostra parte grazie a questo cielo.

Con queste premesse, sarà possibile ottenere grandi risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: potreste sentirvi giù di corda in questa giornata a causa della Luna in opposizione. Tra voi e la vostra anima gemella non sempre ci sarà il giusto feeling e non è detto che la colpa sia del partner. Sul fronte lavorativo sarete piuttosto sicuri delle vostre capacità grazie alla posizione favorevole di Marte e Saturno, mettendo insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Pesci: manifestare le vostre emozioni sarà possibile grazie alla buona posizione di Venere, in sestile dal segno del Capricorno. Soprattutto voi cuori solitari vi sentirete più a vostro agio nel fare conquiste, in particolare voi nati nella seconda decade. Nel lavoro sarete in grado di dare valore alle vostre mansioni grazie a Giove e Mercurio, dimostrando di essere i più adatti al ruolo che ricoprite. Voto - 8️⃣