L'Oroscopo della giornata di martedì 13 dicembre vedrà i nativi Acquario più introversi sul fronte sentimentale a causa della Luna opposta, mentre il segno dei Pesci sarà piuttosto fortunato grazie a Giove. Bilancia dovrà saper rispettare le scadenze al lavoro, mentre Capricorno raccoglierà il successo che merita. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 13 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 13 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in Leone porterà un po’ di ottimismo in questa giornata, ma con Venere in quadratura sperare in un rapporto stabile sarà difficile.

Se siete single va bene corteggiare, ma non dovrete essere troppo diretti. Nel lavoro ve la caverete meglio in quei progetti dove non sarà necessaria inventiva. Voto - 7️⃣

Toro: cielo altalenante in quest'ultimo periodo per voi secondo l'oroscopo, ma comunque in salita. Per quanto riguarda i sentimenti dunque, amare il partner vi verrà quasi spontaneo grazie a Venere, ma dovrete saperlo fare in modo intelligente, considerata la Luna in quadratura. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di essere precisi, a tratti incisivi, ottenendo buone prestazioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo discreto in amore per voi nativi del segno. Single oppure no, la Luna in sestile vi permetterà di vivere la vostra vita sentimentale con serenità, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro vi state impegnando molto nel vostro impiego, ciò nonostante dovrete saper gestire bene le vostre finanze. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale instabile a causa di Venere in opposizione. Il rapporto con il partner non sarà il massimo, un po’ per via del vostro carattere, un po’ per via di alcune problematiche che non riuscirete a risolvere.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Giove, ma con Mercurio opposto l'organizzazione non sarà il vostro forte. Voto - 6️⃣

Leone: ottima giornata sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Cuori solitari o meno, con la Luna in congiunzione godrete di momenti davvero piacevoli con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sul fronte professionale dovrete ricostruire le vostre finanze. Ci vorrà un po’ di tempo, ma con Marte in sestile la voglia di fare non vi mancherà. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Cuori solitari o meno, saprete come rendere migliore la vostra vita sentimentale, e con Venere in trigono e la giusta pazienza, ci riuscirete. Sul fronte professionale sarete ben organizzati grazie a Mercurio, pronti a chiudere quest'ultima parte dell'anno in modo soddisfacente. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà molto importante in questo periodo rispettare le scadenze. Anche se Mercurio sarà in quadratura, e vi darà qualche grattacapo, dovrete dimostrare di saper gestire la situazione.

In ambito amoroso le persone intorno a voi vogliono solo il vostro bene. Single oppure no, cercate di capire questo, e non lasciarvi influenzare da Venere in quadratura. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lieve calo in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna in quadratura potrebbe essere causare qualche malinteso con la persona che amate. Cercate di limare alcune parti del vostro carattere. Nel lavoro saprete gestire piuttosto bene le vostre mansioni, con risultati piuttosto soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Il vostro entusiasmo nei confronti della persona che amate sarà piuttosto elevato, e potrete vivere momenti davvero intensi.

Nel lavoro dovrete perfezionare le vostre abilità per provare a ottenere risultati migliori, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: con l'aiuto di Mercurio e Giove, riuscirete a raccogliere discreti successi sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. In amore ci penserà il pianeta Venere a rendere affascinante e romantica la vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbe essere una giornata fortunata per trovare l'amore. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna in opposizione potrebbe rendervi piuttosto introversi sul fronte sentimentale in questa giornata di martedì. Single oppure no, socializzare con le persone che amate non sarà la vostra priorità in questo martedì di dicembre.

Un po’ meglio sul fronte lavorativo, grazie all'aiuto di Marte e Saturno che vi aiuteranno a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: la fortuna sarà dalla vostra parte in questa giornata grazie all'aiuto di Giove in congiunzione. Nel lavoro non sarete tra i migliori del settore a causa di stelle come Marte in cattivo aspetto, ciò nonostante riuscirete a dire la vostra. In amore il rapporto con la vostra fiamma sarà piacevole grazie a Venere in sestile. Con il tempo, potrete dare vita a una relazione davvero affiatata, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣