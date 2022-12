L'oroscopo della giornata di martedì 27 dicembre prevede una Vergine più remissiva in amore per via della Luna opposta, mentre Pesci mostrerà empatia e comprensione. Gemelli farà fatica a mostrare bontà nei confronti del partner, mentre Marte in Bilancia porterà energie e buona salute. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 27 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 27 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che continua a essere poco piacevole. Le prime feste sono passate, qualcosa si è mosso tra voi e il partner, ma dovrete essere ancora pazienti.

Se siete single potreste sentire il bisogno di confidarvi con qualcuno. In ambito lavorativo la posizione sfavorevole di Mercurio renderà difficile portare avanti alcuni progetti, ma per fortuna Marte e Giove sapranno dove indirizzarvi. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in sestile migliorerà il vostro umore secondo l'Oroscopo della giornata di martedì. Se avete fatto qualche sgarbo durante le feste, è il momento di rimediare. D'altronde, non piace a nessuno avere dei rapporti instabili. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere un po’ più attenti, e riprendere i vostri progetti con il massimo impegno. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna che si sposterà nel segno dei Gemelli, farete un po’ fatica a mostrare tutta la vostra bontà e comprensione nei confronti del partner.

Forse potreste aver bisogno solo di qualche momento in più per voi stessi. Sul posto di lavoro ripartirete con convinzione ed entusiasmo grazie a Marte e, con Giove in sestile, riuscirete subito a mettere a segno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale migliore in questa giornata. La Luna in Pesci porterà buon senso in voi.

Single oppure no, potreste decidere di rimediare a degli errori commessi in amore, ma dovrete tenere in considerazione che il partner potrebbe essere remissivo con voi. Nel lavoro potrebbe seccarvi un po’ dover ripartire dopo queste feste, ciò nonostante cercherete di dimostrare impegno e costanza. Voto - 6️⃣

Leone: periodo migliore sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna ha rallentato un po’ il vostro entusiasmo durante queste feste, ma adesso potrete godere in maniera più attiva la vostra vita sentimentale, single oppure no. Sul posto di lavoro dovrete riorganizzarvi un po’, e se necessario, prendere delle decisioni importanti. Voto - 7️⃣

Vergine: potreste essere un po’ più remissivi in questa giornata a causa della Luna in opposizione. Alcuni momenti con il partner potrebbero non essere di vostro gradimento. Se siete single dire sempre ciò che pensate non sarà un motivo di vanto. Sul fronte lavorativo vi darete da fare grazie a Mercurio che porterà idee interessanti, ma con Giove e Marte negativi non sarà facile saperle mettere in pratica. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà Marte in congiunzione secondo l'oroscopo, che porterà energie e buona salute.

Sul posto di lavoro porterete buoni risultati, ma attenzione comunque a qualche imprevisto da parte di Mercurio. In amore Venere porterà ancora qualche grattacapo, ma queste feste e la Luna in congiunzione potrebbero avervi fatto riflettere un po’. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo periodo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Potrete contare su astri come la Luna, il Sole e Venere per poter godere al meglio della vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single, se l'amore è entrato di prepotenza nella vostra vita, voi dovrete essere pronti ad accoglierlo. Nel lavoro potrete contare su Mercurio e Giove, e con il giusto impegno metterete a segno ottimi risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna sarà in quadratura in questa giornata di dicembre, ciò nonostante avrete comunque un occhio di riguardo verso il partner, anche se credete vi ha fatto uno sgarbo. Per quanto riguarda il lavoro sarete davanti un periodo pieno di cose da fare. Alcune stelle come Saturno e Giove vi aiuteranno, ma dovrete guardarvi le spalle anche da stelle come Marte in opposizione. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vi vedrà ancora innamorati e romantici nei confronti della persona che amate. Con Venere e la Luna in buon aspetto, il rapporto con il partner si rivelerà ancora parecchio affiatato, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo avrete ancora buone idee in mente, e farete del vostro meglio per realizzarle.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali convincenti sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Marte e Saturno porteranno energie e buona volontà, mentre Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Sul fronte sentimentale la Luna lascerà il vostro cielo, ciò nonostante tra voi e il partner ci saranno ancora tanti bei momenti da vivere. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, mostrerete maggior empatia e comprensione sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Cuori solitari o meno, saprete come creare la giusta sintonia con la persona che vi piace, e il rapporto che avete potrebbe farsi più interessante e intenso. Sul fronte lavorativo, anche se un po’ di stanchezza si farà sentire a causa di Marte, le idee per mettere insieme progetti interessanti non mancheranno. Voto - 8️⃣