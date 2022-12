L'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 dicembre prevede un Acquario particolarmente attivo sul posto di lavoro grazie a Marte in trigono, mentre Giove incoraggerà i nativi Scorpione a fare di più, non solo in ambito lavorativo. Capricorno sarà creativo e comunicativo, mentre Vergine potrà contare su una forte vena romantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 14 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: le difficoltà in amore continueranno in questa giornata di mercoledì.

Venere in quadratura renderà le cose difficili tra voi il partner. Sarà importante mantenere vivo il dialogo, e non allontanarsi dalla persona che amate. In ambito professionale Marte vi darà energie e voglia di fare, ma con Mercurio in quadratura dovrete saper far fronte a ogni eventualità. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale incoraggiante per voi grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Se di fronte a voi avrete la persona giusta, non avrete nulla di cui temere. Sarete spontanei, e sarà più facile stabilire un bel legame. In ambito lavorativo vi prenderete il vostro tempo per gestire efficacemente i vostri progetti, limando per bene ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'astro argenteo si sposterà in quadratura durante questo mercoledì di dicembre.

Se avete imparato dai vostri errori, questa giornata non sarà così male per voi e il partner, ciò nonostante dimenticatevi momenti romantici e pieni d'amore. Settore professionale pressoché stabile, ma per raggiungere i vostri obiettivi dovrete darvi da fare. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile porterà un po’ di tranquillità nella vostra vita sentimentale, ma questo non vorrà dire che tutti i problemi tra voi e il partner sono spariti.

Potrebbe essere dunque un buon momento per fare mente locale, e sistemare ciò che non va nella vostra storia d'amore. In ambito professionale alcuni progetti non stanno andando come dovrebbero a causa di Mercurio. Dovrete raddrizzare la situazione al più presto. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna lasciare il vostro segno in mattinata.

Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì però, la vostra storia d'amore sarà ancora piuttosto affiatata. Cercate solo di non superare certi limiti. Sul piano professionale avrete grandi capacità, e non dovrete lasciare che vengano sprecate. Voto - 8️⃣

Vergine: il vostro romanticismo si farà più forte in questa giornata di dicembre, grazie in particolare alla Luna che sosterà nel vostro cielo. Single oppure no, questo periodo per natalizio potrebbe offrirvi momenti davvero teneri, che dovrete saper sfruttare appieno. In ambito lavorativo la buona posizione di stelle come Mercurio potrebbe permettervi di gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: ci sarà poca intesa tra voi e il partner in questa giornata secondo l'oroscopo.

Venere in quadratura non porterà così tanto romanticismo in voi. Sarà importante in ogni caso non trascurare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro le energie non vi mancheranno, e dovrete sapere come gestirle al meglio per i vostri progetti, senza commettere errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo che vi vedrà nuovamente in forma sul fronte sentimentale. La Luna tornerà a favorirvi, e con Venere in sestile, avrete modo di dare vita a momenti davvero romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Giove v'incoraggerà a prendere decisioni di più alto livello, e con Mercurio favorevole, potreste riuscire a ottenere ottimi risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo in questa giornata di dicembre per voi.

La Luna in quadratura potrebbe rendere le cose tra voi e il partner più complicate del previsto, e anche voi single non sarete così in vena di conquiste. Difficoltà in arrivo anche al lavoro a causa di questo cielo contrario, che v'impedirà di gestire le vostre mansioni come volete. Voto - 6️⃣

Capricorno: creatività e comunicazione non mancheranno in questa giornata per voi nativi del segno, merito della buona posizione di stelle come Mercurio e Giove. Sul fronte lavorativo sarà infatti possibile mettere insieme progetti di ottima fattura, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In amore la Luna e Venere vi accompagneranno in questa giornata fatta di romanticismo e passione da condividere con la persona che amate.

Voto - 9️⃣

Acquario: Marte in trigono dal segno amico dei Gemelli vi renderà particolarmente attivi e volenterosi sul posto di lavoro, portandovi avanti la vostra tabella di marcia. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna smetterà di essere contraria, e vi concederà un po’ di respiro. Single oppure no, non sarete dei veri e propri Cupido, ma saprete cosa vuol dire amare. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale altalenante in questa giornata a causa della Luna che si troverà in opposizione dal segno della Vergine. Non sempre sarete della stessa opinione del partner, ciò nonostante sarà importante non imporvi e rispettare sempre la sua opinione. Nel lavoro costruirete buoni progetti grazie a Giove e Mercurio, ma attenzione, ancora, a Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣