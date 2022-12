L'oroscopo del 14 dicembre afferma che per i nativi della Vergine questa giornata è perfetta per dileguarsi nella scrittura o nelle arti dello spettacolo. Mentre i nati in Bilancia trascorreranno più tempo con la famiglia, i nativi dello Scorpione dedicheranno questa giornata all’autoanalisi. Di seguito, trovate l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì dicembre e le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci.

Oroscopo generale per il giorno 14 dicembre: da Ariete a Gemelli

Ariete – Siete in grado di influenzare la vita di altre persone. Dato che siete molto compassionevoli e premurosi, le persone vi ammireranno sia come pari che come superiore.

Fate buon uso di questa energia in eccesso per risolvere problemi complicati.

Toro – È molto probabile che voi vi prendiate un giorno libero dal lavoro e vi immergiate nelle attività domestiche. Trascorrerete molto tempo beatamente con la vostra famiglia chiacchierando o facendo questo e quello. L’idea di rifare i vostri interni e dare un nuovo aspetto alla vostra casa vi verrà sicuramente in mente.

Gemelli – La vostra famiglia e i vostri amici si aspetteranno grandi cose da voi e cercare di soddisfare le loro aspettative vi renderà irritabili. Tuttavia, scoprirete modi creativi per destreggiarvi tra le molte richieste che vi vengono fatte e uscirne vincitore alla fine di tutto.

Previsioni dell’oroscopo per il 14 dicembre: da Cancro a Vergine

Cancro – Affronterete con facilità anche le sfide più confuse. Potreste essere il capro espiatorio, però. Attenzione, o questo potrebbe scuotervi e abbassare la vostra autostima. Scrollandovi di dosso le vostre debolezze dovreste ottenere energia e positività.

Leone – L'Oroscopo vi consiglia di fare attenzione al vostro lavoro.

Cercherete di fare il miglior lavoro possibile impegnandovi al massimo. Tuttavia, i risultati potrebbero rivelarsi inferiori alle vostre aspettative. Prestate attenzione alle spese eccessive o alle perdite finanziarie.

Vergine – Dilettatevi nella scrittura o nelle arti dello spettacolo, e vedrete che presto emergerete con risultati eccellenti.

Poiché queste sono le vostre passioni, potreste coltivare degli hobby in questi campi, se non sono già la vostra professione.

Astrologia e oroscopo, giorno 14 dicembre: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Trascorrerete del tempo con i vostri familiari mettendoli al di sopra di altri impegni. Potrebbero esserci piani per uscire a cena o per una breve escursione con loro. La salute di un parente stretto può essere motivo di preoccupazione per voi.

Scorpione – Una nuvola di emozioni vi circonda e vorreste trascorrere l’intera giornata in introspezione e autoanalisi. Proverete ad alzare il vostro livello professionale. La vostra lungimiranza e la vostra capacità di comprendere la psicologia umana promettono un leader in voi.

Sagittario – Preparatevi a cantare vittoria in qualunque compito vi impegnate nei prossimi giorni. I vostri subordinati avranno bisogno del vostro sostegno e della vostra motivazione. Alla fine della giornata, la ciliegina sulla torta sarebbe il sorriso che portate a letto.

Oroscopo e previsioni astrologiche del 14 dicembre: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nuovi progetti e partnership vi terranno impegnati per le prossime ore. Se è programmata una riunione, qualcuno vi elogerà a gran voce per la vostra capacità di prendere la decisione giusta al momento giusto. Potete anche ricevere ricompense per gli encomiabili sforzi che avete fatto in passato.

Acquario – In questo periodo sperimenterete l’armonioso equilibrio tra logica ed emozione.

Di conseguenza, saprete unire l’utile al dilettevole. Per quanto riguarda i soldi, siete al settimo cielo, ma potreste infastidirvi per le questioni banali.

Pesci – È la giornata perfetta per ristabilire i contatti con amici persi da tempo. Probabilmente vi ritroverete anche a partecipare a eventi sociali. C’è la possibilità che coloro che non sono sposati possano trovare la loro anima gemella.