L'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 dicembre 2022 prevede una forte simpatia per i nativi Pesci, che dal punto di vista sentimentale potranno contare sulla Luna e Venere, mentre Vergine dovrà essere un po’ meno pressante con il partner. Buone iniziative permetteranno ai nativi Gemelli di ottenere di più al lavoro, mentre Venere farà sentire più belli e fortunati i nativi Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 28 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo ancora poco soddisfacente in amore a causa di Venere in quadratura.

Non dare peso alle parole del partner spesso potrebbe essere controproducente. Se siete single attenti a non buttarvi in situazioni più grandi di voi. In ambito lavorativo Giove sarà un prezioso alleato, così come Marte, ma senza la giusta organizzazione non sarà facile arrivare lontano. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che porterà buon senso e romanticismo tra voi e la persona che amate. Bellezza e buone emozioni non mancheranno dunque tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo Mercurio vi aiuterà a gestire le vostre mansioni, e a rispettare le scadenze. Voto - 8️⃣

Gemelli: non un cielo eccellente sul fronte sentimentale in questa giornata di mercoledì.

La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà con il partner. Il suo atteggiamento potrebbe non piacervi, ciò nonostante dovrete interrogarvi se la colpa non sia del tutto vostra. In ambito lavorativo saprete prendere spesso l'iniziativa, portando a casa risultati sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Cancro: i rapporti con il partner saranno ancora tesi nonostante una Luna crescente in trigono dal segno dei Pesci.

I vostri sentimenti sono contrastanti al momento, e faticherete a entrare in sintonia con le persone che amate. Nel lavoro le mansioni da svolgere non mancheranno. Il vero problema sarà la vostra voglia di fare, non sempre altisonante. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì. Il vostro modo di amare a volte potrebbe essere sopra le righe, ciò nonostante saprete intuire quando è il momento di fermarsi.

In ambito lavorativo questo cielo v'invita a non scoraggiarvi. Avete ottime potenzialità che se sfruttate, possono portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna in opposizione sarà un pessimo cliente per voi, e potreste dimostrare un atteggiamento pressante, opprimente nei confronti del partner o della vostra fiamma se siete single. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, ma dovrete anche avere energie a sufficienza per poterle sviluppare senza problemi. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo ancora altalenante sul fronte sentimentale, e il pianeta Venere in quadratura non sarà di certo d'aiuto. Single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti del partner, e fare un passo indietro quando necessario.

Per quanto riguarda il lavoro alcune mansioni non vi andranno proprio a genio, ciò nonostante dovrete comunque impegnarvi e fare un buon lavoro. Voto - 6️⃣

Scorpione: queste ultime giornate dell'anno avranno ancora molto da offrirvi sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, le emozioni non mancheranno, e toccherà a voi cogliere le occasioni che arriveranno. Sul fronte professionale sarete pragmatici quanto basta per riuscire a convincere gli altri delle vostre potenzialità. Voto - 9️⃣

Sagittario: non sarà una giornata estremamente efficace sul fronte sentimentale per via della Luna in quadratura, ciò nonostante sappiate che il rapporto con il partner è forte, e non dovrete preoccuparvi per qualche piccolo malinteso.

In ambito lavorativo non sarete ancora del tutto attivi dopo queste feste, anche per via di Marte opposto. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che continua a tenervi su alti livelli secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Il rapporto tra voi e il partner sarà ancora scoppiettante, e avrete tanto da condividere con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarà un periodo un po’ più leggero per fortuna, che vi permetterà di studiare meglio la situazione e pianificare le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Acquario: sul piano professionale ricoprirete una posizione importante che, secondo l'oroscopo, potrebbe darvi prestigio e grandi riconoscimenti. In amore il rapporto con la vostra dolce metà sarà stabile.

Questo cielo non sarà così influente, per cui potrete prepararvi a concludere l'anno in modo davvero soddisfacente. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in congiunzione sarà più facile per voi essere simpatici e socievoli, soprattutto voi cuori solitari. Se invece siete già impegnati, provate a proporre qualcosa di nuovo al partner, che possa portare brio alla vostra relazione di coppia. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di programmare al meglio le vostre mansioni, ma attenzione a Marte che potrebbe rallentarvi fisicamente. Voto - 8️⃣