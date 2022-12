L'oroscopo della giornata di sabato 10 dicembre prevede una gran forza comunicativa da parte dei Vergine, che potranno contare sulla buona posizione di Mercurio, mentre Venere in Capricorno accenderà questo mese di dicembre. Le effusioni potrebbero venire meno per gli Ariete a causa di questo cielo in movimento, mentre Acquario dimostrerà impegno nei propri progetti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 10 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 10 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: questo inizio di fine settimana non riserverà grandi sorprese per i nati del segno.

Questo cielo vedrà la Luna e Venere spostarsi in posizione sfavorevole. Single oppure no, il vostro modo di amare potrebbe non essere più così efficace. In ambito lavorativo dovrete saper ragionare di più sui vostri progetti se volete ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Toro: l'arrivo di Venere in trigono dal segno amico del Capricorno vi permetterà di vivere emozioni che vi faranno vibrare l'anima secondo l'oroscopo. Single oppure no, questo periodo natalizio potrebbe riservarvi particolari sorprese da cogliere al volo. In ambito lavorativo mostrerete maggior determinazione e coraggio, ottenendo risultati sicuramente migliori. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo migliore sul fronte sentimentale ora che Venere non si troverà più in opposizione.

È arrivato il momento di essere più incisivi in amore, e dimostrare al meglio delle vostre possibilità i vostri sentimenti. In ambito lavorativo avrete la capacità di fare più cose insieme grazie a Marte nel segno, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in congiunzione vi permetterà di vivere un rapporto stabile in questa giornata di sabato, ma con l'arrivo di Venere in Capricorno dovrete guardarvi le spalle da possibili malintesi che potrebbero solo calare l'intesa tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata più leggera per voi, da sfruttare per preparare le prossime mosse. Voto - 7️⃣

Leone: con Venere che non sarà più in trigono, la vostra vita sentimentale potrebbe farsi un po’ anonima in questo periodo. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo della giornata di sabato, avrete ancora buone opportunità per far valere le vostre emozioni, anche voi cuori solitari.

In ambito lavorativo a volte non serve puntualizzare per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Vergine: con Mercurio in trigono dal segno del Capricorno, potrete contare su una certa forza comunicativa, utile per gestire efficacemente alcune mansioni più complicate del solito. In ogni caso, non siate precipitosi, in quanto Giove e Marte saranno ancora contro di voi. In amore l'intesa tra voi e il partner comincerà a farsi molto più interessante ora che Venere si trova in trigono. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco entusiasmante in questa giornata di sabato. La Luna e Venere vi metteranno in difficoltà nel prossimo periodo, rendendo difficile il rapporto con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto attivi grazie a Marte in trigono, ma con Mercurio in quadratura dovrete prestare la massima attenzione a ogni possibile imprevisto. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali favorevoli in questo inizio di weekend per voi. La Luna e Venere saranno ben allineati per voi e, single oppure no, godrete di momenti migliori insieme la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro ci penseranno stelle come Giove e Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: il pianeta Venere non sarà più dalla vostra parte a partire da questa giornata, ciò nonostante la vostra vita sentimentale continuerà verso la strada giusta.

Single oppure no, dovrete solo cercare di essere voi stessi, e vivere il rapporto con la vostra fiamma nel migliore dei modi. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, anche se sarebbe opportuno fermarsi e prendere fiato quando necessario, considerato che Marte sarà ancora in opposizione. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale accenderà il vostro fine settimana e questo mese di dicembre. Secondo l'oroscopo, single oppure no, presto avrete occasioni d'oro da cogliere al volo per rendere la vostra vita amorosa unica. In ambito lavorativo il sostegno di Giove e Mercurio sarà importante per cercare di mettere insieme discreti successi. Voto - 8️⃣

Acquario: con Marte in trigono e Saturno in congiunzione, dimostrerete un certo impegno nei vostri progetti professionali secondo l'oroscopo di sabato.

Bisognerà però avere anche molta pazienza per raggiungere i vostri obiettivi. In amore sarà una giornata forse un po’ anonima considerato che Venere si metterà alle vostre spalle. Prendetevi un momento per riprendervi e provare a dare nuova linfa alla vostra storia d'amore. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che finalmente vi regalerà discrete soddisfazioni secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile dal segno del Capricorno e la Luna in trigono, single oppure no, sarete in grado di riprendere in mano la vostra vita amorosa, dovrete solo avere pazienza e comprensione. In ambito lavorativo ci saranno buone prospettive per questa giornata, che con un po’ di fortuna grazie a Giove saprete mantenere. Voto - 8️⃣