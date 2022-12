L'oroscopo della giornata di sabato 17 dicembre prevede il pianeta Mercurio ostile nei confronti dei nativi Bilancia, rendendo difficili alcune mansioni al lavoro, così come alcuni intoppi potrebbero rallentare l'Ariete, sia in amore che al lavoro. Capricorno dovrà fare attenzione alla Luna in cattivo aspetto, mentre ore d'amore attenderanno i nativi Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 17 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 17 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che si complicherà ulteriormente in questo fine settimana a causa della Luna in opposizione.

La vostra relazione sentimentale non navigherà in buone acque, e sarà necessario correre ai ripari. Per quanto riguarda il lavoro alcuni intoppi causati da Mercurio potrebbero rallentarvi. Attenzione anche ai dettagli. Voto - 5️⃣

Toro: vi attendono piacevoli ore d'amore secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Una stupenda Venere vi accompagnerà durante questo fine settimana, rendendo il rapporto tra voi e il partner unico. In ambito lavorativo precisione e organizzazione faranno parte del vostro modo di fare, e vi permetteranno di ottenere il successo che desiderate. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna in trigono dal segno della Bilancia potrete riprendere in mano la vostra relazione sentimentale.

Se siete single troverete la giusta compagnia in questa giornata di sabato. Nel lavoro la vostra percezione al momento è un po’ meno ottimista del solito, ma in ogni caso cercherete di fare del vostro meglio e massimizzare i vostri risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo davvero difficile per voi in questo periodo. Secondo l'oroscopo, avrete la Luna e Venere in cattivo aspetto, e sul fronte amoroso faticherete a trovare la giusta sintonia con il partner.

Il vostro modo di fare, a volte isterico, non sarà affatto d'aiuto. Cercate di trovare un punto d'incontro. Nel lavoro Mercurio sarà negativo, ma per fortuna Giove vi aiuterà a non fare disastri. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di sabato favorevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Una bella Luna illuminerà la vostra relazione di coppia dal segno della Bilancia.

Se siete single vi piacerà stringere nuovi legami, e rendere la vostra sociale più interessante. Sul piano professionale le idee ci saranno, ma se non le mettete in pratica difficilmente potrete progredire. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale godibile in questa giornata grazie al sostegno di Venere, in trigono dal segno amico del Capricorno. Single oppure no, saprete dare forma a momenti dolci con la vostra fiamma. A quel punto, sarà più facile per voi far scattare la scintilla dell'amore. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a essere ben organizzati, ma con Giove opposto non sempre i vostri piani saranno un successo. Voto - 8️⃣

Bilancia: state attraversando un periodo difficile in amore. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato, la Luna sarà con voi, ma non aspettatevi di vivere un rapporto subito affiatato.

Dovrete essere pazienti, ma soprattutto comprensivi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere particolarmente attenti a certi dettagli che potrebbero fare la differenza. Voto - 6️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner vi metterà a vostro agio e porterà un certo ottimismo per voi nativi del segno. Anche voi cuori solitari avrete un buon motivo per mettervi in mostra e arricchire la vostra vita di nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro studierete nuovi metodi per ottenere maggiori successi, e con Mercurio in sestile farete attenzione a ogni dettaglio. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo in risalita sul fronte amoroso. Questo inizio di weekend si rivelerà migliore per voi e per il partner, grazie anche alla Luna in buon aspetto.

I cuori solitari potrebbero aprire il loro cuore a nuove esperienze, soprattutto i nati nella prima decade. In ambito lavorativo i vostri progetti non prenderanno sempre la giusta piega. Voto - 7️⃣

Capricorno: il fine settimana non inizierà al meglio per voi a causa della Luna in quadratura. Ricordatevi che Venere è favorevole, e potrete godere dei vostri affetti se mettere in mostra la parte migliore di voi. Per quanto riguarda il lavoro troverete un ottimo equilibrio in questa giornata, e con Mercurio e Giove favorevoli arriveranno spesso ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete in vena di godervi una giornata tranquilla e rilassata, e secondo l'oroscopo di sabato, potrete fare affidamento alla Luna in trigono per vivere un rapporto sereno con le persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro, se dovete fare un investimento, per quanto importante esso sia, non siate azzardati. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale appagante in questa giornata ora che la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no, affidatevi a piene mani a Venere in sestile per rendere questo periodo di festa davvero unico e indimenticabile. Le occasioni d'amore, d'altronde, non mancheranno. Nel lavoro sarete professionali quanto basta per soddisfare le esigenze di clienti e superiori. Voto - 8️⃣