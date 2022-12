L'oroscopo della giornata di sabato 24 dicembre vedrà delle piccole fortune in arrivo per i nati dei Gemelli, forti di Giove in sestile, mentre il desiderio d'amore si farà intenso per i nati del Toro. I nati dei Pesci saranno mentalmente attivi verso nuovi progetti, mentre la Bilancia dovrà essere in grado di sentirvi a suo agio in certe situazioni.

Previsioni oroscopo sabato 24 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: il quadro astrale non è molto invitante sul fronte amoroso, ma in questa vigilia di Natale cercherete di essere meno incisivi in amore, e concentrarvi di più su quanto di buono ci sia tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro godrete del favore di Giove e Marte per mettere a punto gli ultimi progetti senza troppa fatica. Voto - 6️⃣

Toro: il desiderio d'amore si farà particolarmente intenso in questa giornata di sabato. La Luna e Venere accenderanno l'intesa tra voi e il partner e, considerato anche il periodo, sarà semplice godere di momenti davvero intensi e pieni di gioia. In ambito lavorativo sarete piuttosto abili con le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà Giove e Marte dalla vostra parte. Piccole fortune vi attenderanno soprattutto al lavoro, con risultati davvero soddisfacenti, da mettervi di buon umore. In amore questa vostra allegria sarete in grado di trasmetterla al partner, e questa vigilia di Natale si rivelerà davvero piacevole.

Voto - 8️⃣

Cancro: cercate di fare uno sforzo per rendere questa giornata serena sul fronte amoroso, anche se stelle come la Luna e Venere ruoteranno contro di voi. Single oppure no, oltre che un po’ di ottimismo, avrete bisogno di qualcuno che sappia indicarvi la giusta via per vivere serenamente con voi stessi e con chi vi sta attorno.

Voto - 6️⃣

Leone: i festeggiamenti solitamente vi entusiasmano. Questo cielo non sarà così influente verso di voi, ciò nonostante riuscirete a trovare il giusto pretesto per vivere felici il vostro rapporto con il partner o con i familiari. In ambito lavorativo se possibile, cercate di concludere adesso alcuni progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale davvero appagante in questa giornata di sabato.

La Luna e Venere vi renderanno sensibili, innamorati della persona che amate, regalandovi momenti di estasi. In ambito lavorativo forse un po’ di pigrizia potrebbe farsi sentire in questa giornata, ciò nonostante cercate di fare un ultimo sforzo. Voto - 8️⃣

Bilancia: le feste sono ormai arrivate, e voi potreste sentirvi un po’ fuori luogo. Il cielo non sarà il massimo, considerato che Venere e la Luna saranno contrari, ciò nonostante cercate di trovare il giusto pretesto per trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate. Nel lavoro Marte vi aiuterà a non dilungarvi troppo in certi progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo caloroso sul fronte sentimentale per voi. Questo cielo vi permetterà di regalare emozioni e portare felicità un po’ a tutti.

Amici, familiari, ma soprattutto il partner saranno soddisfatti di quanto riuscirete a fare. Nel lavoro farete il minimo indispensabile in questa giornata. In fondo, un po’ di riposo ve lo siete meritati. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale più che soddisfacente in questa giornata. Certo, con Marte in opposizione potreste non sentirvi spesso al top della forma, ciò nonostante l'ottimismo in voi non mancherà, e vi permetterà di godere dell'affetto delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà piena d'amore questa vigilia di Natale, e siamo solo all'inizio di queste festività. Con la Luna e Venere al vostro servizio, la vostra vita sentimentale prenderà il volo e potrebbe regalarvi momenti davvero unici.

In ambito lavorativo sarete piuttosto precisi grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: settore professionale che rallenterà un po’ in questa giornata, come è giusto che sia, ciò nonostante cercherete comunque di dare il meglio di voi. Per quanto riguarda i sentimenti vi sentirete spesso a vostro agio con il partner e i familiari, risultando spesso di piacevole compagnia. Voto - 8️⃣

Pesci: in questa giornata il lavoro passerà in secondo piano, anche se la vostra mente continuerà a progettare per cercare di ottenere il massimo dal vostro impiego. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo vi sostiene, e con la Luna e Venere a favore potrete concentrarvi appieno sulla vostra storia d'amore. Voto - 9️⃣