L'Oroscopo del giorno di sabato 31 dicembre prevede un Ariete sognatore, che può contare sulla Luna in buon aspetto per rimettere in sesto la propria vita quotidiana, mentre questo cielo porterà il giusto buon senso e ottimismo ai nati in Cancro. Giove porterà situazioni piacevoli ai Leone, mentre Bilancia potrebbe essere piuttosto istintiva. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del giorno di sabato 31 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 31 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: nell'ultimo giorno dell'anno potrete contare sulla buona posizione della Luna, che sul fronte amoroso vi darà una mano a recuperare intesa con il partner e permettervi di sognare un rapporto migliore.

L'ottimismo dunque non mancherà, e con un po’ di fortuna da parte di Giove potrete salutare il nuovo anno serenamente. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo. Venere vi permetterà di sentirvi amati, e potrete godere di una relazione di coppia meravigliosa. Se siete single mettevi in gioco, perché in questa giornata tutto può accadere, anche trovare l'amore. Voto - 8️⃣

Gemelli: ultima giornata di questo 2022 più che soddisfacente per i nati del segno. Potrete contare su un cielo davvero favorevole, che vi permetterà di godere di una relazione di coppia migliore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single fatevi avanti, e mettete in mostra le vostre qualità.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che rimane ancora difficile da gestire, ciò nonostante potrete contare su un pizzico di buon senso, utile per trascorrere una giornata tutto sommato tranquilla. Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Giove in trigono dal segno dell'Ariete vi porterà a vivere situazioni piacevoli. Single oppure no, godetevi questa giornata sfruttando appieno le opportunità che arriveranno.

Con un po’ di fortuna, potreste ottenere belle soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata più che soddisfacente sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. I rapporti con la famiglia saranno piuttosto affiatati, in particolare quello con il partner, merito del pianeta Venere in trigono dal segno amico del Capricorno. Voto - 9️⃣

Bilancia: questo cielo continua a essere contrario nei vostri confronti.

In questa giornata di sabato, potreste essere piuttosto istintivi a certi atteggiamenti, e dovrete stare attenti a non avere reazioni eccessive. Se volete davvero bene ai vostri cari, potete farcela a vivere una giornata serena, nonostante tutto. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato divertente e piacevole per i nati del segno. Riuscirete a godere della compagnia dei vostri familiari e del partner, con momenti davvero sereni anche con i vostri amici. Non mancherà quindi un buon equilibrio che vi permetterà di far felici un po’ tutti. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno dell'Ariete porterà serenità, buon senso e intesa con la persona che amate. Se siete single vi sentirete socievoli, riuscendo a formare nuovi legami, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 9️⃣

Capricorno: il pianeta Venere sarà nel vostro cielo anche in quest'ultima giornata dell'anno, e vi permetterà di salutare il 2023 con grande ottimismo. Il nuovo anno potrebbe regalarvi interessanti opportunità, basterà credere nelle vostre capacità. Voto - 9️⃣

Acquario: godetevi un po’ di serenità in questa giornata di sabato. Staccate la spina dal lavoro, e pensate a come rendere piacevole questa serata di festeggiamenti. Single oppure no, con Giove in sestile e Marte in trigono, non mancheranno idee, energie e un pizzico di fortuna per rendere migliore questa giornata. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una giornata stabile e serena per i nati del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante avrete comunque discrete occasioni per rendere movimentato il vostro rapporto con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Voto - 8️⃣